Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/11) οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού και καυσίμων ενίσχυσε τις ανησυχίες για υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά. Οι πιέσεις επικράτησαν παρά τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση με το Ιράν και τις νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 1,19 δολάρια ή 1,28%, κλείνοντας στα 91,95 δολάρια το βαρέλι. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), το οποίο κατέγραψε πτώση 2,75 δολαρίων ή 3,2%, στα 83,26 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 26 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι απώλειες ήταν ακόμη πιο έντονες, καθώς το Brent υποχώρησε περισσότερο από 2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI έχασε πάνω από 4 δολάρια.

Εκτίναξη των αμερικανικών αποθεμάτων

Καθοριστικό ρόλο στην πτώση των τιμών διαδραμάτισαν τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), τα οποία έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση των αποθεμάτων από εκείνη που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,4 εκατ. βαρέλια, φτάνοντας τα 417,8 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Νοεμβρίου. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν οριακή αύξηση μόλις 58.000 βαρελιών.

Αντίστοιχα, τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 5,2 εκατ. βαρέλια, στα 215,9 εκατ. βαρέλια, έναντι προβλέψεων για αύξηση 1,6 εκατ. βαρελιών.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 1,6 εκατ. βαρέλια, στα 104,9 εκατ. βαρέλια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για αύξηση 1,3 εκατ. βαρελιών.

Σύμφωνα με αναλυτές της Gelber & Associates, η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις πιέσεις πωλήσεων στην αγορά.

«Οι επιθέσεις που σχετίζονται με το Ιράν και την εμπορική ναυτιλία εξακολουθούν να απειλούν τις παραδόσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο οι κίνδυνοι αυτοί έχουν προσφέρει περιορισμένη στήριξη στις τιμές, απέναντι στις αυξανόμενες προσδοκίες για παγκόσμιο πλεόνασμα προσφοράς», επισημαίνουν.

Προς μηνιαίες απώλειες 20% Brent και WTI

Την ίδια ώρα, Brent και WTI βρίσκονται σε τροχιά μηνιαίων απωλειών περίπου 20%, καθώς οι αυξανόμενες εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις προσδοκίες για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αργού στις διεθνείς αγορές.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στην απότομη υποχώρηση των ναύλων των δεξαμενόπλοιων, οι οποίοι έχουν καταγράψει σημαντική πτώση από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά τους.

Παράλληλα, η διαφορά τιμής μεταξύ Brent και WTI διευρύνθηκε την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου δύο εβδομάδων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, ενώ την Τετάρτη οι απώλειες του αμερικανικού αργού ήταν αισθητά μεγαλύτερες.

Η Τζουν Γκο της Sparta Commodities εξήγησε ότι οι δυνατότητες αξιοποίησης των διαφορών τιμών για εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου προς την Ασία και τη βορειοδυτική Ευρώπη έχουν περιοριστεί.

Όπως σημείωσε, η μεγαλύτερη υποχώρηση του WTI σε σχέση με το Brent αποτελεί αναμενόμενη προσαρμογή, προκειμένου να καταστούν εκ νέου οικονομικά συμφέρουσες οι συγκεκριμένες εμπορικές συναλλαγές.

Στη διεύρυνση της διαφοράς συμβάλλει επίσης η αύξηση των αποθεμάτων αργού στις αμερικανικές ακτές του Κόλπου του Μεξικού.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο

Παρά τις πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς, ο συνεχιζόμενος πόλεμος με το Ιράν και οι απειλές για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να λειτουργούν ως παράγοντες συγκράτησης της πτώσης των τιμών.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραυλικών συστημάτων στο Κουβέιτ, σε αντίποινα για αμερικανικό πλήγμα στη νήσο Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πρώτη ιρανική επίθεση εναντίον του Κουβέιτ από τον Σεπτέμβριο, ενώ το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικές επιθέσεις.

Οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς του πετρελαίου είχαν κλείσει με άνοδο την Τρίτη, καθώς οι επιθέσεις σε πλοία στη Μέση Ανατολή εντείνονταν, παρά τη συνέχιση των επαφών μεταξύ του Ιράν και διαμεσολαβητών από το Ομάν και το Κατάρ.

Η εταιρεία ADNOC Logistics & Services των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ένα μέλος πληρώματος αγνοείται και 11 τραυματίστηκαν, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε πλοίο της στα Στενά του Ορμούζ την προηγούμενη ημέρα.

Επιπλέον, τη Δευτέρα, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) χτυπήθηκε από βλήμα ανοικτά των ακτών του Ομάν, γεγονός που ανάγκασε το πλήρωμά του να εγκαταλείψει το σκάφος.

Αναλυτές της LSEG προειδοποίησαν ότι, παρά τη σταδιακή ανάκαμψη της περιφερειακής προσφοράς μέσω εναλλακτικών διαδρομών, τα τελευταία στοιχεία για τις κινήσεις των πλοίων δείχνουν ότι η ομαλοποίηση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει ανέφικτη υπό τις σημερινές συνθήκες.

Στο στόχαστρο των Χούθι ο πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας

Νέο παράγοντα ανησυχίας αποτελούν και οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η οργάνωση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξαπέλυσε πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο αντλιοστασίων κατά μήκος του πετρελαιαγωγού Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας.

Ο συγκεκριμένος αγωγός έχει αποκτήσει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δύο δυτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί για τους σχεδιασμούς του Ριάντ, η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η σύγκρουση με τους Χούθι να παραταθεί έως και το 2027.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη στην Κίνα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της τριμερούς συνόδου στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Παράλληλα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ έχουν εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στις σχετικές διαβουλεύσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο και στον σχεδιασμό της οικονομικής ανασυγκρότησης.