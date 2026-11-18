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Νέες ευκαιρίες προμήθειας πετρελαίου από μακρινούς παραγωγούς αποκτούν τα ασιατικά διυλιστήρια, καθώς η αποκλιμάκωση των ναύλων περιορίζει αισθητά το κόστος παράδοσης. Φορτία από την Αφρική και τη Βραζιλία επανέρχονται δυναμικά στις επιλογές των αγοραστών, με την τελική τους τιμή να γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική μετά την έντονη επιβάρυνση του Οκτωβρίου.

Το όφελος προκύπτει από δύο παράλληλες εξελίξεις: τη μείωση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς και την υποχώρηση των πρόσθετων χρεώσεων με τις οποίες πωλούνται ορισμένες ποικιλίες αργού έναντι των διεθνών τιμών αναφοράς. Ο συνδυασμός διευρύνει τα περιθώρια επιλογής προμηθευτών και αναδιαμορφώνει τις εμπορικές ροές προς την Ασία.

Χαμηλότερο κόστος παράδοσης και νέες αγορές

Τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων έχουν υποχωρήσει περίπου 50% από τα ιστορικά υψηλά του προηγούμενου μήνα. Η μεταβολή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις προμήθειες από τη λεκάνη του Ατλαντικού, όπου η μεγάλη απόσταση από τις ασιατικές εγκαταστάσεις καθιστά τη μεταφορά κρίσιμο παράγοντα της τελικής τιμής.

Στην Κίνα, το κόστος παράδοσης αφρικανικού και βραζιλιάνικου αργού έχει μειωθεί κατά 5 έως 10 δολάρια ανά βαρέλι σε σύγκριση με τον Οκτώβριο. Για μεγάλες αγορές, ακόμη και μια τέτοια διαφορά ανά βαρέλι μεταβάλλει ουσιαστικά τον συνολικό λογαριασμό και την οικονομική αξιολόγηση κάθε φορτίου.

Η Unipec, ο εμπορικός βραχίονας της κινεζικής Sinopec, εξασφάλισε την προηγούμενη εβδομάδα δύο φορτία κονγκολέζικου Djeno, με έκπτωση περίπου 22 δολαρίων ανά βαρέλι έναντι του dated Brent. Παράλληλα, προχώρησε σε προκαταρκτικές ναυλώσεις Suezmax και VLCC για μεταφορές από τη Δυτική Αφρική προς την Ασία τον Δεκέμβριο.

Αντίστοιχη κινητικότητα εμφανίζεται στη Νότια Κορέα. Η SK Energy ναύλωσε δεξαμενόπλοιο Suezmax για τη μεταφορά πετρελαίου από την Γκαμπόν, εντάσσοντας αφρικανικές προμήθειες στον σχεδιασμό της.

Η αποκλιμάκωση στα premiums

Πέρα από τη μεταφορά, ευνοϊκότεροι γίνονται και οι εμπορικοί όροι αγοράς. Στο αγκολανικό Plutonio, ανεξάρτητο κινεζικό διυλιστήριο αγόρασε ένα εκατομμύριο βαρέλια, καταβάλλοντας premium περίπου 15 δολαρίων ανά βαρέλι έναντι του ICE Brent.

Μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, οι αντίστοιχες ποικιλίες διαπραγματεύονταν με πρόσθετη χρέωση μεγαλύτερη των 20 δολαρίων. Η διαφορά ενισχύει το όφελος από τα χαμηλότερα ναύλα και κάνει ελκυστικότερη την επιλογή της Αγκόλας.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στο βραζιλιάνικο Tupi. Το premium διαμορφώθηκε στα 7 έως 8 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι σχεδόν 20 δολαρίων τον προηγούμενο μήνα.

Οι τιμές αυτές χρειάζονται χωριστή αξιολόγηση, καθώς οι συναλλαγές χρησιμοποιούν διαφορετικά σημεία αναφοράς και αφορούν σε διαφορετικές ποικιλίες. Αποτυπώνουν, ωστόσο, μια κοινή κατεύθυνση: η αγορά αργού από τον Ατλαντικό γίνεται λιγότερο δαπανηρή για τους ασιατικούς αγοραστές.

Από την έλλειψη πλοίων στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα

Η σημερινή εικόνα αντιστρέφει μέρος της πίεσης που καταγράφηκε τον Οκτώβριο. Τότε, η ενίσχυση των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή και οι ανάγκες μεταφόρτωσης πετρελαίου εκτός των Στενών του Ορμούζ αύξησαν τη ζήτηση για πλοία, ωθώντας τα ναύλα σε επίπεδα-ρεκόρ.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν επιβάρυνε περαιτέρω τις συνθήκες. Ο αμερικανικός αποκλεισμός περιόρισε τις ιρανικές εξαγωγές, αναγκάζοντας ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια να αναζητήσουν εναλλακτικά φορτία και πρόσθετη μεταφορική δυναμικότητα.

Στη συνέχεια, η κάμψη των ασιατικών αγορών και η επιστροφή πλοίων στην αγορά μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών τους αποφόρτισαν τη ναυλαγορά. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την πρόσφατη αποκλιμάκωση.

Η διόρθωση δεν έχει, πάντως, εξαλείψει όλες τις επιβαρύνσεις. Οι ασιατικοί αγοραστές εξακολουθούν να μεταφέρουν αμερικανικό WTI με μικρότερα Aframax, καθώς τα ναύλα των μεγαλύτερων VLCC παραμένουν σχετικά υψηλά. Η επιλογή προμηθευτή συνδέεται, επομένως, στενά με την επιλογή πλοίου και το συνολικό κόστος της διαδρομής. Για τα διυλιστήρια, σημασία έχει τελικά η τιμή του αργού κατά την παράδοση, μαζί με τις διαθέσιμες μεταφορικές επιλογές κάθε περιόδου.