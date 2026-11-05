Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε τροχιά έντονης υποχώρησης παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενισχύει τις προσδοκίες ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγηθεί ταχύτερα σε αποκλιμάκωση.

Το Brent κινείται κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας την πτώση άνω του 8% που κατέγραψε την Τετάρτη, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύεται γύρω στα 87 δολάρια, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρησή του από τον Μάιο.

Η αγορά πετρελαίου συμπληρώνει τέσσερις συνεχόμενες ημέρες απωλειών, με τους επενδυτές να επαναξιολογούν τις προοπτικές του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον ένατο μήνα του.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος διαδραματίζει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, που έδωσε στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, προκαλώντας σοβαρό πολιτικό πλήγμα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στους Ρεπουμπλικανούς.

Η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο προσφέρει στους Δημοκρατικούς μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις για τις ομοσπονδιακές δαπάνες, περιορίζοντας δυνητικά τη δυνατότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισε ότι η δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων για τον πόλεμο και τις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ συνέβαλε στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δεσμεύτηκε να επιδιώξει τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η στάση Τραμπ και η επιστροφή των εξαγωγών

Η μεταστροφή του κλίματος είναι ιδιαίτερα έντονη σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, όταν το Brent είχε αναρριχηθεί σε υψηλό εξαμήνου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε με νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, ενώ η εκλογική διαδικασία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους Financial Times ότι δεν σχεδίαζε άμεση κλιμάκωση των στρατιωτικών επιθέσεων. Αργότερα παραδέχθηκε ότι είναι «σε μεγάλο βαθμό αλήθεια» πως οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν εξαιτίας του πολέμου.

Την ίδια στιγμή, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής.

Αντίθετα, οι μεταφορές διυλισμένων προϊόντων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς. Οι διαταραχές αυτές, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, έχουν συμβάλει στην άνοδο των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ.

«Η αύξηση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι δεν σχεδιάζει άμεσα νέα πλήγματα κατά του Ιράν, συνεχίζει προς το παρόν να ασκεί πιέσεις στις τιμές», ανέφερε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών της BOK Financial Securities.

Όπως πρόσθεσε, ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε περιορισμό των αμερικανικών στρατιωτικών δαπανών και να επιταχύνει τον τερματισμό του πολέμου.

Πιέσεις και στο φυσικό αέριο – Στενότητα στην αγορά καυσίμων

Οι επιπτώσεις του εκλογικού αποτελέσματος και της πιο συγκρατημένης στάσης του Τραμπ απέναντι στο Ιράν έγιναν αισθητές σε ολόκληρη την ενεργειακή αγορά την Τετάρτη.

Οι τιμές του πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησαν σε νέα χαμηλά, ενώ σημαντική πτώση σημείωσαν και οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις πιθανότητες αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων.

Παρά τη σημαντική διόρθωση των τιμών του αργού, ωστόσο, η αγορά καυσίμων εξακολουθεί να εμφανίζει σημάδια στενότητας στην προσφορά.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αποσταγμάτων, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνεται και το ντίζελ, υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα κάτω από τα 100 εκατομμύρια βαρέλια, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2003, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Παράλληλα, τα συνολικά αποθέματα αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν για πέμπτη διαδοχική εβδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη διαφορετική εικόνα που επικρατεί στις επιμέρους αγορές ενέργειας: ενώ οι αυξημένες ροές αργού και οι προσδοκίες για ειρήνευση πιέζουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι περιορισμοί στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές των καυσίμων.