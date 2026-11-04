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Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκαν την Τετάρτη οι τιμές του αργού πετρελαίου, καταγράφοντας απώλειες άνω του 8% και υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών. Η σαρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενίσχυσε τις εκτιμήσεις των επενδυτών ότι η αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών στην Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επισπεύσει τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν με πτώση 8,98 δολαρίων ή 8,7%, στα 94,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 7,97 δολάρια ή 8,3%, στα 88,12 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο δείκτες αναφοράς ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 31 Αυγούστου.

Το εκλογικό αποτέλεσμα φέρνει τον Αμερικανό πρόεδρο αντιμέτωπο με ένα κρίσιμο δίλημμα: να επιδιώξει μια διπλωματική συμφωνία που θα οδηγήσει σε απεμπλοκή από τον πόλεμο ή να επιλέξει μια νέα, περισσότερο επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση.

Σύμφωνα με δύο πηγές που διατηρούν στενές επαφές με κυβερνητικούς κύκλους του Περσικού Κόλπου, η αποδυνάμωση της πολιτικής θέσης του Τραμπ και η επικείμενη ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς αυξάνουν τα κίνητρά του να αναζητήσει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι μια ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν εμφανίζεται πλέον λιγότερο πιθανή.

Ωστόσο, αναλυτές της περιοχής προειδοποιούν ότι μια συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν να εμφανιστεί ως ξεκάθαρος νικητής, αφήνοντας τον Τραμπ σε θέση πολιτικής αδυναμίας, θα μπορούσε εξίσου να τον ωθήσει σε απρόβλεπτες κινήσεις αντί για αυτοσυγκράτηση.

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών αλλάζει τα δεδομένα για τον πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη στους Financial Times ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν άμεσα σχέδια για νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Την Τετάρτη αναγνώρισε επίσης ότι ο πόλεμος συνέβαλε στη βαριά εκλογική ήττα του κόμματός του, καθώς οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

«Ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε επίσης να περιορίσει τις αμερικανικές στρατιωτικές δαπάνες στη Μέση Ανατολή και να ενισχύσει περαιτέρω την πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας νωρίτερα παρά αργότερα», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών της αμερικανικής εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών BOK Financial.

Όπως εξήγησε, η αύξηση των εξαγωγών αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις Τραμπ ότι δεν σχεδιάζει άμεσα νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Στο ίδιο πολιτικό περιβάλλον, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, πήρε αποστάσεις από την απόφαση για την έναρξη του πολέμου, αμφισβητώντας το κατά πόσον άξιζε το κόστος της σύγκρουσης.

Ο Βανς απέδωσε εξ ολοκλήρου στον πόλεμο την εκλογική αποδοκιμασία των Ρεπουμπλικανών, η οποία οδήγησε στην απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποστήριξε σε γραπτή δήλωσή του ότι η εχθρική στάση των ΗΠΑ απέναντι στη χώρα του θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα βρίσκεται στην εξουσία.

Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίντ στο Ριάντ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Το Κατάρ εντείνει τις προσπάθειες για αποτροπή νέας κλιμάκωσης

Στο διπλωματικό πεδίο, το Κατάρ έχει ενισχύσει τις διαμεσολαβητικές του πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αποτρέψει μια νέα κλιμάκωση των στρατιωτικών επιθέσεων μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές παραμένει σημαντική.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη στο Reuters ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Η αβεβαιότητα αυτή διατηρεί την αγορά πετρελαίου σε κατάσταση έντονης μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τις πιθανότητες μιας διπλωματικής λύσης απέναντι στον κίνδυνο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Οι εκλογές δίνουν σε όσους ποντάρουν στην πτώση των τιμών έναν λόγο να αμφισβητήσουν τη συνέχιση του πολέμου στο Ιράν», σημείωσε ο Καρλ Λάρι, επικεφαλής της ομάδας συναλλαγών και διαχείρισης κινδύνου για τη Βόρεια Αμερική στην Enverus.

Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε περισσότερο ανήσυχος για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης, παρά αισιόδοξος για μια άμεση διπλωματική διευθέτηση.

«Ανησυχώ περισσότερο ότι μπορεί να δούμε κλιμάκωση στο Ιράν νωρίτερα από ό,τι μια επίλυση της σύγκρουσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανακάμπτουν οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο

Την ίδια στιγμή, η σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που ασκεί καθοδικές πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Vortexa, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου, συμπυκνωμάτων και διυλισμένων προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο, εξαιρουμένου του υγραερίου (LPG), διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο.

Η ποσότητα αυτή είναι χαμηλότερη από τα 18,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως του Σεπτεμβρίου, ωστόσο εξακολουθεί να αντιστοιχεί περίπου στο 75% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο κατασκευής τρίτου πετρελαιαγωγού, μέσω του οποίου θα μπορούν να εξάγουν αργό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση των σχετικών σχεδιασμών, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη σημαντική μείωση της εξάρτησης της χώρας από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, η οποία αποτελεί κομβικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

ΗΠΑ: Μείωση των αποθεμάτων αργού, βενζίνης και αποσταγμάτων

Στην αμερικανική αγορά, τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) έδειξαν υποχώρηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 865.000 βαρέλια, στα 409,8 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε αντίθεση με τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση των αποθεμάτων κατά 877.000 βαρέλια.

Παρά την απροσδόκητη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων, η αγορά παρέμεινε επικεντρωμένη στις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον και στις προοπτικές τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, που αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες πίσω από τη μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου.