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Ισχυρές πιέσεις δέχονται την Τετάρτη οι τιμές του αργού πετρελαίου, με τις απώλειες να ξεπερνούν τα 4 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δημιουργεί νέα δεδομένα για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Οι επενδυτές επιχειρούν να αξιολογήσουν τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ με την Τεχεράνη, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας στις αγορές ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent (στις 18:37 ώρα Ελλάδος) υποχωρούσαν κατά 4,82 δολάρια ή 4,61%, στα 98,88 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε πτώση 4,01 δολαρίων ή 4,17%, στα 92,09 δολάρια το βαρέλι.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, το Brent είχε κλείσει στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων, καθώς οι συναλλασσόμενοι στάθμιζαν τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν συνέβαλε στη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι έχασαν τον έλεγχο του Κογκρέσου, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Σύμφωνα με τον Κρις Μπότσαμπ, επικεφαλής αναλυτή αγορών της IG, η υποχώρηση των τιμών αντανακλά την εκτίμηση ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιδιώξει την απεμπλοκή των ΗΠΑ από τη σύγκρουση με το Ιράν. Ωστόσο, όπως επισήμανε, απαιτούνται πιο ουσιαστικές εξελίξεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες για να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην αγορά.

«Προς το παρόν δεν έχουμε τέτοιες εξελίξεις, αλλά με τις παραχωρήσεις που γίνονται από το Ιράν φαίνεται ότι το κλίμα μεταβάλλεται προς την κατεύθυνση μιας πιο ασφαλούς συμφωνίας», πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Την ίδια στιγμή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποστήριξε σε γραπτή δήλωσή του ότι η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τεχεράνη θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα βρίσκεται στην εξουσία στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίντ στο Ριάντ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά κάθε ένδειξη προόδου προς τον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς το Κατάρ εντείνει τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψει νέα κλιμάκωση των επιθέσεων μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Πάντως, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη στο Reuters ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη στους Financial Times ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν άμεσα νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν, περιορίζοντας τις ανησυχίες για επικείμενη στρατιωτική κλιμάκωση.

«Εξακολουθεί σαφώς να υπάρχει ο κίνδυνος ο Τραμπ και το Ισραήλ να αποφασίσουν να εξαπολύσουν επίθεση, ωστόσο η αίσθηση μιας άμεσης απειλής έχει πλέον απομακρυνθεί από την αγορά», σχολίασε ο Μπιάρνε Σίλντροπ, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB.

Ανακάμπτουν οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο

Στο μέτωπο της προσφοράς, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου, συμπυκνωμάτων και διυλισμένων προϊόντων από τις χώρες του Περσικού Κόλπου, εξαιρουμένου του υγραερίου (LPG), διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Vortexa.

Η ποσότητα αυτή είναι μειωμένη σε σχέση με τα 18,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως του Σεπτεμβρίου, εξακολουθεί ωστόσο να αντιστοιχεί περίπου στα τρία τέταρτα των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο Όλε Χάνσεν, αναλυτής της Saxo Bank, σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των αποστολών αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να ασκεί καθοδικές πιέσεις στις τιμές των φυσικών φορτίων.

Η εξέλιξη αυτή, όπως εξήγησε, μπορεί να επιταχύνει την επιστροφή των περιθωρίων διύλισης σε πιο φυσιολογικά επίπεδα και, τελικά, να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές καυσίμων.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι για να μεταφερθεί πλήρως το όφελος στους καταναλωτές, θα πρέπει να ανακάμψουν και οι εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων από τα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής.

ΗΠΑ: Απροσδόκητη μείωση των αποθεμάτων αργού κατά 5,27 εκατ. βαρέλια

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού πετρελαίου κατέγραψαν μείωση κατά 5,27 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του American Petroleum Institute (API), τα οποία επικαλέστηκαν πηγές της αγοράς την Τετάρτη.

Η εξέλιξη αποτέλεσε έκπληξη για τους αναλυτές, καθώς οκτώ ειδικοί που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν, κατά μέσο όρο, αύξηση των αποθεμάτων κατά περίπου 880.000 βαρέλια.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), τα οποία είναι προγραμματισμένο να ανακοινωθούν την Τετάρτη στις 17:30 ώρα Ελλάδας και αναμένεται να δώσουν νέα εικόνα για την κατάσταση της αμερικανικής αγοράς πετρελαίου.