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Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, καθώς οι νέες συγκρούσεις στον Λίβανο και οι επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Brent ενισχύεται κατά 0,19% προς τα 88,7 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο 6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται κοντά στα 82,23 δολάρια με πτώση 0,22%.

Η νέα άνοδος των τιμών ήρθε μετά την πιο αιματηρή ημέρα συγκρούσεων των τελευταίων μηνών στον Λίβανο την Κυριακή, με το Ισραήλ να εξαπολύει πλήγματα εναντίον της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ. Την ίδια στιγμή, οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εμφανίζονται ουσιαστικά στάσιμες.

Νέες επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ

Περισσότερα πλοία δέχθηκαν επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας, μεταξύ των οποίων και πλοία που συνδέονται με την Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Παρά την αυξημένη ένταση, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής συνεχίζουν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου εκτός του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με πηγές με γνώση των μεταφορών, οι ροές κινούνται μάλιστα πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς για 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 45% από τις αρχές του έτους, καθώς ο πόλεμος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη βρίσκεται πλέον στον έκτο μήνα, ενώ βρίσκεται σε ισχύ πλήρης ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει διαμηνύσει ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να εντείνει ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση στο Ιράν, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν τον απασχολεί εάν η σύγκρουση θα έχει τερματιστεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι τα νέα περιοριστικά μέτρα ενδέχεται να ανακοινωθούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα.

Ο κίνδυνος νέων διαταραχών στην προσφορά

«Η απειλή πρωτοφανών αμερικανικών μέτρων για την οικονομική απομόνωση του Ιράν, ο επ’ αόριστον ναυτικός αποκλεισμός και οι νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στην προσφορά», δήλωσε η Τσάρου Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Markets.

Όπως πρόσθεσε, ωστόσο, «η ασθενής ζήτηση και οι συνεχιζόμενες συγκαλυμμένες εξαγωγές από τον Κόλπο περιορίζουν την έκταση του ράλι».

Παράλληλα, η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται Ιρανούς και Άραβες αξιωματούχους, οι αρχές έχουν παραχωρήσει μεγαλύτερη επιρροή στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) επί των ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί σκληροπυρηνικοί βετεράνοι σε θέσεις-κλειδιά, έχει επιταχυνθεί η παραγωγή πυραύλων και drones και έχει ενισχυθεί ο συντονισμός με τις φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Σενάριο ακόμη και για πετρέλαιο στα 100 δολάρια

Η κλιμάκωση επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο το Brent να δοκιμάσει ακόμη και το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εφόσον υπάρξει σοβαρή διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Βλέπουμε τα 100 δολάρια το βαρέλι να απειλούνται εάν κλιμακωθεί η βία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και περιοριστούν απότομα οι διελεύσεις από τα Στενά», ανέφερε σε σημείωμά του ο Βίβεκ Νταρ, αναλυτής εμπορευμάτων στην Commonwealth Bank of Australia.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, εκτιμά ότι η τάση υπερπροσφοράς δικαιολογεί μια υποχώρηση των futures του Brent προς τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Ιράν και Ομάν συζητούν για το Ορμούζ

Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στις συγκεκριμένες συνομιλίες και θεωρείται απίθανο να αποδεχθούν όρους που δεν θα αποκαθιστούν την ελεύθερη διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, από την οποία, πριν από τον πόλεμο, περνούσε καθημερινά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, καθιστά σαφές ότι αντιμετωπίζει τον έλεγχο του Ορμούζ ως στρατηγικό πλεονέκτημα που δεν προτίθεται να εγκαταλείψει.

Τα Στενά αποτελούν «θεόσταλτο γεωπολιτικό πλεονέκτημα για το ιρανικό έθνος και αυτή η μόχλευση δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή της», δήλωσε την Κυριακή ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

«Θα προστατεύσουμε αυτή τη δυνατότητα με όλες μας τις δυνάμεις», πρόσθεσε.

Οι ασιατικές εταιρείες σπεύδουν να εξασφαλίσουν φορτία

Η αβεβαιότητα γύρω από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς εμπορίου έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των αγοραστών.

Ορισμένα διυλιστήρια στην Ασία αυξάνουν τις αγορές αργού, καθώς οι επιθέσεις και οι απειλές σε κρίσιμα περάσματα –από το Ορμούζ μέχρι την Ερυθρά και τη Μαύρη Θάλασσα– δημιουργούν φόβους για νέες διαταραχές στις προμήθειες.

Διυλιστήρια στην Ινδία αναζητούν ήδη φορτία με παράδοση ακόμη και τον Νοέμβριο, επιχειρώντας να εξασφαλίσουν ποσότητες πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

Πρόσθετη πίεση στην παγκόσμια αγορά καυσίμων προκαλεί και η κατάσταση στη Ρωσία.

Η χώρα αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων, μετά την επανέναρξη σχεδόν καθημερινών ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε δελτίο στη βενζίνη σε τουλάχιστον δύο περιοχές, καθώς και στην επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, προσθέτοντας ακόμη μία εστία αβεβαιότητας σε μια ήδη εξαιρετικά ευμετάβλητη ενεργειακή αγορά.

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