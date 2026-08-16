Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει ριζικά τους υπολογισμούς για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, αναγκάζοντας τις χώρες που εισάγουν καύσιμα να αντιμετωπίσουν μια δυσάρεστη πραγματικότητα.

Η διακοπή της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου, έχει αποκαλύψει την ευπάθεια των χωρών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα διυλισμένα καύσιμα. Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι η εξάρτηση από ασταθείς διαδρομές εφοδιασμού πρέπει να μειωθεί, υπάρχει πολύ μικρότερη ομοφωνία ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Η συζήτηση έχει χωριστεί σε μεγάλο βαθμό κατά μήκος πολιτικών και οικονομικών γραμμών. Οι υποστηρικτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποστηρίζουν ότι η κρίση καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ηλεκτρικά οχήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτροκίνητες βιομηχανίες. Άλλοι επιμένουν ότι οι χώρες θα πρέπει, αντίθετα, να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή ορυκτών καυσίμων και τη δυναμικότητα διύλισης, προκειμένου να προστατευθούν από εξωτερικές διαταραχές. Στην πραγματικότητα, καμία από τις δύο λύσεις δεν προσφέρει μια ολοκληρωμένη απάντηση.

Η σύγκρουση μεταξύ του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ανέκοψε ουσιαστικά την κανονική κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας στενής θαλάσσιας οδού που προηγουμένως διακινούσε σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αν και οι αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να προεξοφλούν μια ενδεχόμενη επαναλειτουργία της διαδρομής, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή. Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν το Ιράν να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στις ναυτιλιακές κινήσεις μέσω αυτού του στρατηγικού στενού, αλλάζοντας ριζικά τους υπολογισμούς για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ακόμη και αν οι εξαγωγές ξαναρχίσουν.

Για τις χώρες εισαγωγής, αυτό αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη παγκόσμια διαταραχή στον τομέα της ενέργειας μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 προκάλεσε ρεκόρ αύξησης στις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του άνθρακα και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύγκρουση με το Ιράν έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις μπορούν για άλλη μια φορά να απειλήσουν τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό χωρίς προειδοποίηση.

Παρά τα ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της ηλεκτροκίνησης, η πλήρης μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα θα διαρκέσει δεκαετίες.

Η βαριά βιομηχανία, οι μεταφορές εμπορευμάτων, η αεροπορία, η ναυτιλία και πολλές γεωργικές δραστηριότητες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα υγρά καύσιμα. Η διατήρηση ορισμένης εγχώριας δυναμικότητας διύλισης θα μπορούσε, επομένως, να αποτελέσει σημαντικό αποθεματικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια μελλοντικών διαταραχών στον εφοδιασμό, ενώ η ευρύτερη οικονομία μεταβαίνει σταδιακά προς καθαρότερη ενέργεια.

Μια ισορροπημένη στρατηγική που συνδυάζει περιορισμένες επενδύσεις στη διύλιση με επιταχυνόμενη ηλεκτροκίνηση μπορεί, επομένως, να προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι η αποκλειστική εξάρτηση από οποιαδήποτε από τις δύο προσεγγίσεις.

Μια τέτοια προσέγγιση θα μείωνε την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα χωρίς να απαιτεί απότομη μεταμόρφωση που θα μπορούσε να αποδειχθεί οικονομικά ή πολιτικά δύσκολη.

Αρκετές ασιατικές οικονομίες υιοθετούν ήδη διαφοροποιημένες στρατηγικές ενεργειακής ασφάλειας.

Το Βιετνάμ επεκτείνει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ευρύτερη υιοθέτηση ηλεκτρικών σκούτερ.

Η Ινδονησία εργάζεται προς την κατεύθυνση ενός πλήρως ηλεκτρικού στόλου δημόσιων λεωφορείων έως το 2045, προωθώντας παράλληλα τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και τα επιβατικά οχήματα.

Η Ταϊλάνδη έχει θεσπίσει γενναιόδωρες επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, παράλληλα με ταχείες επενδύσεις σε εθνική υποδομή φόρτισης.

Αντί να εγκαταλείψουν τα ορυκτά καύσιμα από τη μία μέρα στην άλλη, αυτές οι χώρες επιδιώκουν σταδιακές μεταβάσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, υποστηρίζοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αποδείξει ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Οι χώρες θα επιδιώκουν όλο και περισσότερο να διαφοροποιήσουν τόσο τις πηγές όσο και τις μορφές ενέργειας που καταναλώνουν. Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, επέκταση των ηλεκτροκίνητων μεταφορών, ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων, βελτίωση της εγχώριας διύλισης όπου αυτό είναι οικονομικά βιώσιμο, και ανάπτυξη ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού για κρίσιμες ενεργειακές τεχνολογίες.

Δεν υπάρχει καθολική λύση. Κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικές γεωγραφικές, οικονομικές και πολιτικές πραγματικότητες.

Ωστόσο, ένα πράγμα γίνεται όλο και πιο σαφές: η εξάρτηση από μία μόνο πηγή καυσίμου ή μία μόνο διαδρομή εφοδιασμού έχει καταστεί ένα ολοένα και πιο δαπανηρό ρίσκο σε μια εποχή αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας.

Εν κατακλείδι, όπως αναφέρει το Modern Diplomacy, ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιταχύνει μια ευρύτερη μεταμόρφωση στην παγκόσμια ενεργειακή πολιτική.

Ενώ η άμεση προσοχή παραμένει επικεντρωμένη στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι η πραγματική ενεργειακή ασφάλεια απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές και όχι προσωρινές διπλωματικές λύσεις.

Οι χώρες που διαφοροποιούν τις πηγές ενέργειας, επεκτείνουν την ηλεκτροδότηση όπου είναι εφικτό και διατηρούν στρατηγική ανθεκτικότητα μέσω της εγχώριας παραγωγής και αποθήκευσης θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση να αντέξουν μελλοντικές γεωπολιτικές κρίσεις.

Η επόμενη φάση του παγκόσμιου ενεργειακού ανταγωνισμού είναι επομένως πιθανό να καθοριστεί όχι μόνο από την πρόσβαση στο πετρέλαιο, αλλά και από την ικανότητα να δημιουργηθούν ευέλικτα, διαφοροποιημένα και ανθεκτικά ενεργειακά συστήματα, ικανά να προσαρμοστούν σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Διαβάστε ακόμη

Αγρότες, δάνεια και Σπίτι μου 3: Το κοινωνικό πακέτο που κλειδώνει στη ΔΕΘ

Τράπεζες: Το νέο success story και οι αστερίσκοι

Nέα εποχή στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες – Η επόμενη μάχη και οι νέες προκλήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ