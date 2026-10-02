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Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν μετά την άνοδο των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν και νέων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές.

Το Brent για παράδοση Δεκεμβρίου κινείται γύρω από τα 102,05 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο άνω του 6% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται κοντά στα 92,55 δολάρια.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το Πεντάγωνο αναπτύσσει στην περιοχή ένα ακόμη αεροπλανοφόρο, μαζί με περίπου 10.000 πεζοναύτες και ναύτες, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποφασίσει να κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Στο επίκεντρο ο κίνδυνος νέας διαταραχής

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν από τη μία πλευρά τη σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή και από την άλλη τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Το Brent παραμένει περίπου 70% υψηλότερα από τις αρχές του έτους, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν εισέρχεται στον όγδοο μήνα, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι στιγμής σημαντική πρόοδος προς μια διπλωματική λύση.

«Η αγορά πετρελαίου είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε νέα απότομη άνοδο των τιμών, καθώς τα αποθέματα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα μετά από έξι μήνες συνεχών μειώσεων», ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ Μπράιαν Μάρτιν και Ντάνιελ Χάινς.

Όπως σημείωσαν, αυξάνονται οι ανησυχίες των επενδυτών ότι το Ιράν θα μπορούσε να απαντήσει στη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ με επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων και ενεργειακών υποδομών στην περιοχή.

Νέα ανησυχία προκάλεσε παράλληλα η αναφορά της UK Maritime Trade Operations ότι δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η έκταση των ζημιών ούτε εάν υπήρξε περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει τις τελευταίες εβδομάδες δύο επιπλέον συστοιχίες πυραύλων Patriot για την προστασία εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Υποχωρούν οι ανησυχίες για τις ροές, αλλά όχι για τα καύσιμα

Η νέα ένταση εκδηλώνεται τη στιγμή που οι ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή είχαν αρχίσει να υποχωρούν. Αναλυτές της Wall Street εκτίμησαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι ενεργειακές ροές από την περιοχή πλησιάζουν πλέον τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, αν και η προσφορά καυσίμων δεν έχει ανακάμψει στον ίδιο βαθμό.

Παράλληλα, το Ιράν φαίνεται να μην φόρτωσε καθόλου αργό σε δεξαμενόπλοια τον Σεπτέμβριο, γεγονός που αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός περιορίζει την πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Με στόχο την αντιμετώπιση της στενότητας στην αγορά καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει μέρος των αποθεμάτων ντίζελ, ώστε να συμβάλει στην αποτροπή περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει ζητήσει από τους Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας έλλειψης καυσίμων, καθώς η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε νέες διαταραχές της προσφοράς.

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