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Η Ευρώπη θέλει να πρωταγωνιστήσει στην τεχνητή νοημοσύνη, όμως η μεγαλύτερη πρόκληση μπορεί να μην βρίσκεται στα τσιπ ή στα προηγμένα μοντέλα ΑΙ, αλλά σε έναν πιο βασικό παράγοντα: την ηλεκτρική ενέργεια.

Η περιορισμένη δυναμικότητα των δικτύων, η αργή ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ χωρών και η υψηλή τιμή του ρεύματος δημιουργούν ένα σημαντικό μειονέκτημα για την ανάπτυξη data centers, των υποδομών δηλαδή που αποτελούν τη βάση της νέας ψηφιακής οικονομίας.

Η απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα γίνεται ήδη εμφανής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη μεγάλων υπολογιστικών εγκαταστάσεων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με αρκετά κράτη-μέλη να διεκδικούν τη φιλοξενία τέτοιων υποδομών.

Ωστόσο, η κλίμακα των επενδύσεων παραμένει πολύ μικρότερη σε σχέση με τις ΗΠΑ, όπου οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προχωρούν σε τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες για νέα data centers, υπολογιστική ισχύ και ενεργειακές υποδομές.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο χρηματοδοτικό. Είναι κυρίως θέμα ενεργειακής επάρκειας και κόστους.

Το ακριβό ρεύμα πιέζει την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της Ευρώπης στον διεθνή ανταγωνισμό.

Οι μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ και την Κίνα. Η διαφορά αυτή έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στη μεταποίηση, ιδιαίτερα σε κλάδους που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Η παραγωγή σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς έχει υποχωρήσει αισθητά τα τελευταία χρόνια. Χημικά, χάλυβας, τσιμέντο και αλουμίνιο έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με τον διεθνή ανταγωνισμό και τη μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας σε άλλες περιοχές.

Η ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιδείνωσε το πρόβλημα, καθώς η Ευρώπη χρειάστηκε να αντικαταστήσει φθηνότερες ροές φυσικού αερίου με πιο ακριβές εναλλακτικές προμήθειες.

Παρότι αρκετοί κλάδοι έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, η ενεργοβόρος βιομηχανία δεν έχει επιστρέψει πλήρως στα προηγούμενα επίπεδα.

Data centers: Δύο χρόνια κατασκευή, επτά χρόνια για σύνδεση

Η ανάγκη για περισσότερη ενέργεια γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα σύγχρονα data centers απαιτούν τεράστιες ποσότητες σταθερής ηλεκτρικής ισχύος για τη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων που εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν τα μοντέλα ΑΙ.

Όμως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς. Μεγάλο μέρος των υποδομών διανομής έχει ηλικία αρκετών δεκαετιών και χρειάζεται εκτεταμένες επενδύσεις για εκσυγχρονισμό και επέκταση.

Η αντίφαση είναι χαρακτηριστική: ένα νέο data center μπορεί να κατασκευαστεί σχετικά γρήγορα, όμως η σύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να απαιτήσει πολλαπλάσιο χρόνο.

Αυτό οδηγεί τις τεχνολογικές εταιρείες στις περιοχές όπου υπάρχει διαθέσιμη και ανταγωνιστική ενέργεια.

Οι επενδύσεις συγκεντρώνονται κυρίως σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Φινλανδία και η Σουηδία, οι οποίες διαθέτουν καλύτερες ενεργειακές συνθήκες ή μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καθαρής ενέργειας.

Η Φινλανδία, ειδικότερα, έχει πλεονέκτημα λόγω του ενεργειακού της μείγματος, στο οποίο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές.

Η ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική

Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί βαθύτερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι περιορισμένες διασυνδέσεις μεταξύ κρατών-μελών, οι διαφορετικές χρεώσεις και οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν ένα κατακερματισμένο σύστημα.

Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή θα μπορούσε να επιτρέψει καλύτερη κατανομή της παραγωγής και να στηρίξει τις επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής.

Παράλληλα, η ενίσχυση της πυρηνικής παραγωγής, των ανανεώσιμων πηγών και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θεωρείται κρίσιμη για τη δημιουργία ενός πιο σταθερού ενεργειακού περιβάλλοντος.

Η λογική που προτείνεται είναι η προληπτική ανάπτυξη υποδομών: τα δίκτυα και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να προσαρμόζονται έγκαιρα στις μελλοντικές ανάγκες και όχι να ακολουθούν εκ των υστέρων τη ζήτηση.

Το ίδιο ισχύει και για τις μεγάλες επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται απαραίτητα ένα τεράστιο κέντρο υπολογιστικής ισχύος σε κάθε χώρα, αλλά ένα δίκτυο στρατηγικά τοποθετημένων υποδομών που θα λειτουργούν σε ενιαίο ευρωπαϊκό οικοσύστημα.

Η ενέργεια είναι μόνο ένα κομμάτι της εξίσωσης

Το ενεργειακό μειονέκτημα δεν είναι η μοναδική πρόκληση της Ευρώπης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ένωση εξακολουθεί να έχει περιορισμένη παραγωγική ικανότητα στα προηγμένα ημιαγωγά, ενώ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αμερικανικές εταιρείες στον σχεδιασμό τσιπ, από την Ασία στην παραγωγή και από μη ευρωπαϊκές πλατφόρμες cloud.

Η ισχυρή θέση της ολλανδικής ASML στον εξοπλισμό λιθογραφίας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, όμως δεν αρκεί για να καλύψει το συνολικό χάσμα.

Η μάχη της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται πλέον σε μάχη υποδομών. Και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η πρόσβαση σε φθηνή, σταθερή και επαρκή ενέργεια γίνεται εξίσου σημαντική με την τεχνολογική καινοτομία.

Για την Ευρώπη, το στοίχημα δεν είναι μόνο να αναπτύξει νέες εφαρμογές ΑΙ, αλλά να δημιουργήσει το ενεργειακό και βιομηχανικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις της να ανταγωνιστούν διεθνώς.

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