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Ο OPEC+ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει αμετάβλητες τις υφιστάμενες ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου και τον Ιανουάριο, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά αβεβαιοτήτων, μεταξύ των οποίων και οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δύο εκπροσώπους χωρών-μελών που επικαλείται το Bloomberg.

Η συμμαχία των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, πρόκειται να συνεδριάσει διαδικτυακά την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, προκειμένου να συζητήσει τους νέους στόχους παραγωγής για το 2027.