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Τα αποθέματα πετρελαίου που είναι διαθέσιμα στην παγκόσμια αγορά εξαντλούνται, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, γεγονός που καθιστά την αγορά πιο ευάλωτη και ασκεί ανοδική πίεση στις τιμές.

Κυβερνήσεις και εταιρείες ενέργειας έχουν αντλήσει πετρέλαιο από τα αποθέματα για να ανακουφίσουν την πίεση σε μια παγκόσμια αγορά πετρελαίου που αντιμετωπίζει φέτος άνευ προηγουμένου διαταραχές στην προσφορά λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Σήμερα απομένουν λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων, με τη συντριπτική πλειοψηφία να μην είναι πρακτικά διαθέσιμη, οπότε το σύστημα έχει ήδη φτάσει στα όριά του», δήλωσε ο Αμίν Νάσερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco, στο Energy Intelligence Forum στο Λονδίνο.

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου έχουν διατεθεί κυρίως από χερσαία εμπορικά αποθέματα από την αρχή της φετινής κρίσης στη Μέση Ανατολή, κάτι που αποτελούσε το τελευταίο σημαντικό μέσο που είχε στη διάθεσή της, ανέφερε ο Νάσερ.

Ο IEA, φορέας εποπτείας του πετρελαίου της Δύσης και συντονιστής των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου της, ετοιμάζεται να διαθέσει 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και ντίζελ για να συμβάλει στην ανακούφιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών του ντίζελ, αλλά δεν είναι σαφές εάν μέρος αυτού του συνόλου θα περιλαμβάνει ποσότητες από την πρωτοφανή πρώτη διάθεση 400 εκατομμυρίων βαρελιών τον Μάρτιο, οι οποίες δεν είχαν φτάσει ακόμη στην αγορά.

Η απώλεια των αποθεμάτων ασφαλείας της αγοράς πετρελαίου έχει καταστήσει την αγορά πιο ευάλωτη, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, προσθέτοντας ότι αυτό έχει αυξήσει το κατώτατο όριο της τιμής του πετρελαίου.

Η αναταραχή στην αγορά πετρελαίου θα συνεχιστεί και μετά το επόμενο έτος, δήλωσαν λοιπά στελέχη στη διάσκεψη, καθώς μπορεί να χρειαστούν χρόνια για την αναπλήρωση των αποθεμάτων, πέραν της κάλυψης της παγκόσμιας ζήτησης.

Όπως αναφέρει το Reuters, όλο το αποθηκευμένο πετρέλαιο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο λόγω λειτουργικών παραγόντων, όπως τα κατάλοιπα στο πάτο των δεξαμενών ή το πετρέλαιο που έχει παραμείνει στους αγωγούς, καθώς και πολιτικών παραγόντων, όπως οι κυβερνητικοί κανόνες που ορίζουν ελάχιστα επίπεδα αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

Υπάρχει τεράστια ζήτηση για τη δημιουργία επιπλέον αποθεμάτων σε όλο τον κόσμο, προσέθεσε ο Νάσερ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kuwait Petroleum Corporation, Ναουάφ Αλ-Σαμπάχ, δήλωσε ότι η εταιρεία του στοχεύει στην επέκταση των αποθηκευτικών δυνατοτήτων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στα διυλιστήρια της στο εξωτερικό.

Ο κόσμος εξαρτάται από τις θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή «για να διατηρηθεί η ισορροπία καθώς περνάμε τον χειμώνα, επειδή δεν υπάρχουν πλέον αποθέματα προς άντληση στη Δύση», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εμπορίας εμπορευμάτων Vitol, Ράσελ Χάρντι.

Παράλληλα, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 1982, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας.

Τέλος, τα αποθέματα φυσικού αερίου έχουν επίσης εξαντληθεί, καθιστώντας τις τιμές ευάλωτες σε απότομες αυξήσεις. Ένας δύσκολος χειμώνας θα μπορούσε να προκαλέσει δυσκολίες στην αγορά φυσικού αερίου κατά το α’ τρίμηνο του 2027, εάν τα αποθέματα φτάσουν σε ελάχιστα επίπεδα, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Petronas, Τένγκου Μοχάμαντ Ταουφίκ.

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