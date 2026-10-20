Απότομη ανατροπή καταγράφεται την Τρίτη στη διεθνή αγορά αργού πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν αισθητά από τα υψηλά πέντε μηνών, καθώς πληροφορίες για πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ενισχύουν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Παρά το γεγονός ότι οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχουν πολλαπλασιαστεί, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στο ενδεχόμενο διπλωματικής διεξόδου, οδηγώντας σε σημαντικές ρευστοποιήσεις μετά το πρόσφατο ράλι των τιμών.

Το Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρεί περισσότερο από 2%, στα 106,77 δολάρια το βαρέλι, έχοντας απομακρυνθεί σημαντικά από το υψηλό των 111,99 δολαρίων που κατέγραψε νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει το αμερικανικό αργό WTI, με τα συμβόλαια παράδοσης Νοεμβρίου να καταγράφουν απώλειες άνω του 1%, στα 102 δολάρια το βαρέλι, μετά την εκτίναξή τους έως τα 110,48 δολάρια. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο λήγει την Τρίτη, γεγονός που ενισχύει την προσοχή των επενδυτών στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στα συμβόλαια WTI παράδοσης Δεκεμβρίου, τα οποία υποχωρούν κατά 2,6%, στα 95,94 δολάρια το βαρέλι.

Η διπλωματική πρωτοβουλία που άλλαξε το κλίμα

Καθοριστικό ρόλο στην πτώση των τιμών διαδραματίζουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι το Κατάρ και το Πακιστάν κατέθεσαν νέα πρόταση για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών, το Brent κατέγραψε πτώση που ξεπέρασε το 3%, απομακρυνόμενο από τα υψηλά πέντε μηνών στα οποία είχε αναρριχηθεί τις προηγούμενες ημέρες, εν μέσω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι πληροφορίες για τη νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας στις αγορές ενέργειας.

Στον απόηχο των εξελίξεων, πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου, ακολουθώντας τη γενικότερη αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Παρά την υποχώρηση των τιμών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ να έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Kpler, τουλάχιστον 18 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, εξέλιξη που αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων.

Την Τρίτη, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα, τα οποία χαρακτήρισαν «μη συμμορφούμενα», τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, αφού προσέκρουσαν σε νάρκες που είχε τοποθετήσει η ναυτική τους μονάδα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση με ανάλογη ή ακόμη μεγαλύτερη ισχύ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Γιατί παραμένει ισχυρή η πίεση στην προσφορά πετρελαίου

Παρά την πτώση των τιμών, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η παγκόσμια αγορά αργού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς στην προσφορά.

Ο Tamas Varga, αναλυτής της PVM Oil Associates, εκτιμά ότι η ισχυρή πορεία των συμβολαίων WTI άμεσης παράδοσης, λίγο πριν από τη λήξη τους, αποτελεί ένδειξη στενότητας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Όπως εξηγεί, η κατάσταση αυτή συνδέεται πρωτίστως με τη μείωση των εξαγωγικών ποσοτήτων από τη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και τα πλήγματα των Χούθι εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εντείνονται.

Ένας δεύτερος παράγοντας αφορά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαιρέσουν τον ρωσικό «σκιώδη στόλο» από τις κυρώσεις, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον αναλυτή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχώρηση των ναύλων μεταφοράς.

Το υψηλό μεταφορικό κόστος αποτελούσε έως τώρα σημαντικό εμπόδιο για την ενίσχυση της ζήτησης αμερικανικού αργού. Με την προσωρινή άρση αυτού του περιορισμού, οι αμερικανικές ποικιλίες πετρελαίου επανέρχονται ως εναλλακτική επιλογή έναντι των φορτίων της Μέσης Ανατολής.

Επιπλέον, οι εκτιμήσεις για μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα στήριξης της αγοράς.

Έτσι, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, το πετρέλαιο παραμένει εγκλωβισμένο ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία πλευρά, τις προσδοκίες διπλωματικής λύσης και, από την άλλη, τις πραγματικές διαταραχές στην παραγωγή και στις θαλάσσιες μεταφορές, που εξακολουθούν να απειλούν τον ομαλό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς.