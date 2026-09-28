Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Yπό πίεση κινήθηκαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς η άνοδος του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ κράτησε τους επενδυτές επιφυλακτικούς απέναντι στα ομόλογα. Το Brent κινήθηκε ανοδικά, ενώ οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία πληθωρισμού της ευρωζώνης που αναμένονται εντός της εβδομάδας. Οι εκτιμήσεις για επιτάχυνση του ετήσιου πληθωρισμού στο 3,6% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο, αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για το κόστος δανεισμού.

Στη Γερμανία, η απόδοση του δεκαετούς Bund διαμορφώθηκε κοντά στο 3,65%, σε επίπεδα που προσεγγίζουν υψηλά από το 2009. Η άνοδός της εντάσσεται σε ευρύτερη πορεία ανατιμολόγησης: το γερμανικό δεκαετές καταγράφει διαδοχικές εβδομαδιαίες αυξήσεις, καθώς οι αγορές προεξοφλούν υψηλότερα επιτόκια και επίμονο πληθωρισμό.

Η ελληνική αγορά κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς στο κλείσιμο της ΗΔΑΤ διαμορφώθηκε στο 4,47%, αυξημένη κατά πέντε μονάδες βάσης από την προηγούμενη συνεδρίαση. Με τον γερμανικό τίτλο κοντά στο 3,65%, το spread διαμορφώθηκε περίπου στις 83 μονάδες βάσης, (0,83%) ..από 0,75% που ήταν στις αρχές Αυγούστου.

Η πίεση δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων αυξήθηκαν επίσης στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία: διαμορφώθηκαν περίπου στο 4,59%, 4,77%, 4,12% και 4,04%, αντίστοιχα. Η ημερήσια άνοδος κυμάνθηκε στις 1 έως 4 μονάδες βάσης, με τη Γαλλία να καταγράφει εντονότερη κίνηση. Στη Γαλλία, το αντίστοιχο περιθώριο έναντι του Γερμανικού Bund παρέμεινε πάνω από τις 110 μονάδες βάσης. Οι αποδόσεις των παραπάνω αγορών παρέμειναν υψηλότερες από το Bund, αντανακλώντας τόσο την κοινή πίεση των επιτοκίων όσο και τα διαφορετικά δημοσιονομικά ασφάλιστρα κινδύνου.

Για την Ελλάδα, η άνοδος αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ανατιμολόγησης των τελευταίων εβδομάδων. Το spread παραμένει χαμηλότερο από το γαλλογερμανικό, που υπερβαίνει τη μία ποσοστιαία μονάδα, ένδειξη ότι η αγορά διαφοροποιεί τον ελληνικό κίνδυνο από εκείνον χωρών με εντονότερες δημοσιονομικές ή πολιτικές ανησυχίες. Ωστόσο, η άνοδος των βασικών αποδόσεων αυξάνει συνολικά το κόστος νέου δανεισμού. Η πορεία του πετρελαίου, τα πληθωριστικά στοιχεία και οι προσδοκίες για την ΕΚΤ θα καθορίσουν το επόμενο σήμα για την αγορά.