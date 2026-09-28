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Ανθεκτικότερη από όσο φοβόταν η αγορά εμφανίζεται η οικονομία της Ευρωζώνης, παρά το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις νέες πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση της Barclays.

Ο οίκος επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή ανάπτυξη παραμένει ισχυρότερη των αρχικών εκτιμήσεων, ενώ ταυτόχρονα η άνοδος των τιμών ενέργειας καθιστά πιο δύσκολη την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο. Υπό αυτά τα δεδομένα, η Barclays εξακολουθεί να προβλέπει νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Δεκέμβριο, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη πιο περιοριστικής πολιτικής εάν οι ενεργειακές πιέσεις δεν αποκλιμακωθούν.

Η εικόνα της δραστηριότητας είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που υποδήλωναν οι ανησυχίες των προηγούμενων μηνών. Ο σύνθετος δείκτης PMI της Ευρωζώνης αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στις 53,1 μονάδες, με βελτίωση τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες. Η Γερμανία ξεχωρίζει πλέον θετικά, με τον σύνθετο PMI να ενισχύεται κατά 2 μονάδες στις 53,8, ενώ η Γαλλία επέστρεψε σε επίπεδα που υποδηλώνουν ανάπτυξη για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025.

Η Barclays θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη σχετική ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά σημειώνει ότι η εικόνα είναι λιγότερο θετική στο μέτωπο των τιμών. Οι δείκτες κόστους εισροών επιταχύνθηκαν αισθητά, υποδηλώνοντας ένα νέο κύμα πιέσεων στις επιχειρήσεις. Οι τιμές πώλησης αυξάνονται με πιο αργό ρυθμό από το κόστος, γεγονός που μεταφράζεται σε συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

Πληθωρισμός προς 3,7% τον Σεπτέμβριο

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η πορεία του πληθωρισμού. Η Barclays εκτιμά ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός της Ευρωζώνης θα αυξηθεί τον Σεπτέμβριο στο 3,7% σε ετήσια βάση, κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων τιμών ενέργειας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στο 4% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και θα αποκλιμακωθεί σταδιακά μέσα στο 2027. Για το σύνολο του 2026, η Barclays προβλέπει μέσο πληθωρισμό 3,1% στην Ευρωζώνη και 2,8% το 2027. Παράλληλα, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης εκτιμάται στο 1% για το 2026 και στο 1,2% για το 2027.

Το ενεργειακό μέτωπο παραμένει ο βασικός κίνδυνος. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και κυρίως των προϊόντων διύλισης αυξάνει τις πιέσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ η Barclays επισημαίνει ότι η επιδείνωση στις αγορές ενέργειας έχει ήδη συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Το sell-off στις διεθνείς αγορές ομολόγων έχει επηρεάσει και τα γερμανικά Bunds, σε ένα περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού και αυξημένων δημοσιονομικών ανησυχιών.

Η ΕΚΤ και το σενάριο νέας αύξησης

Για την ΕΚΤ η Barclays θεωρεί ότι η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού δικαιολογούν περαιτέρω σύσφιξη. Το βασικό σενάριο παραμένει αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Η τράπεζα σημειώνει, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι είναι προς την πλευρά ακόμη αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, εάν οι τιμές ενέργειας δεν αποκλιμακωθούν αρκετά γρήγορα. Με άλλα λόγια, η ισχυρότερη ανάπτυξη λειτουργεί θετικά για τις προοπτικές της οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει τα περιθώρια ανοχής της ΕΚΤ απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε επίπεδο επιμέρους οικονομιών, η Barclays βλέπει ανάπτυξη 1% στη Γερμανία το 2026 και 1,1% το 2027, 0,4% και 0,8% αντίστοιχα στη Γαλλία, 0,9% και 0,6% στην Ιταλία και 2,6% και 1,9% στην Ισπανία. Η τελευταία εξακολουθεί να εμφανίζει σαφώς ισχυρότερη δυναμική από τις μεγάλες οικονομίες του πυρήνα.

Η Barclays εκτιμά ότι η οικονομία στην Ευρώπη αποδεικνύεται περισσότερο ανθεκτική από όσο ανέμενε η αγορά, αλλά η ίδια αυτή ανθεκτικότητα, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές ενέργειας, μετατοπίζει εκ νέου το βάρος προς τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Για τις ευρωπαϊκές αγορές, το επόμενο διάστημα θα κριθεί από το εάν η ενεργειακή πίεση θα αρχίσει να υποχωρεί ή εάν θα αναγκάσει την ΕΚΤ να διατηρήσει ακόμη πιο αυστηρή στάση.

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