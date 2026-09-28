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Μια ερώτηση που διατυπώθηκε μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ ήταν γιατί ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και όχι τον Απρίλιο του ίδιου έτους; Ηταν μόνο για να δημιουργήσει κλίμα αυξημένων προσδοκιών εν όψει εκλογών φέρνοντας πρωθύστερα την παροχή;

Οχι, είναι η απάντηση. O βασικός λόγος είναι ότι πρέπει να ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζει ο ψηφισμένος νόμος για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Ιανουαρίου του 2028, βάσει αλγόριθμου (Νόμος 5163/2024, ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς).

Η προεργασία για την εφαρμογή του νέου μισθού θα ξεκινήσει από τα μέσα του 2027. Ο μαθηματικός τύπος θα εμπεριέχει δύο νέους δείκτες που θα δημιουργηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ (θα είναι έτοιμοι όταν πρέπει, διαμηνύει το υπουργείο Εργασίας) και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα μαζί με τα βασικά μεγέθη του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Πρόκειται: α) για τον δείκτη μεταβολής μισθών που θα χρησιμοποιείται στο μέλλον και για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, και β) για τον δείκτη τιμών καταναλωτή για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών.

Νέος τρόπος υπολογισμού

Οπως έχουν δείξει οι έρευνες, τα φτωχά νοικοκυριά καταναλώνουν το 55% του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, στέγη και ενέργεια. Επιπλέον, το χαμηλότερο 20% των εισοδημάτων επηρεάζεται από τον πληθωρισμό κατά 0,28 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το 20% των νοικοκυριών με το υψηλότερο εισόδημα και κατά 0,17 ποσοστιαίες μονάδες από το γενικό μέσο επίπεδο του πληθωρισμού.

«Αυτός ο δείκτης», όπως εξηγεί o δόκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου Βασίλης Μπέτσης, «υπολογίζεται τα τελευταία χρόνια κυρίως στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε άλλες μεμονωμένες χώρες μετά από πρόταση του United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), που παρουσίασε, βάσει μελετών, τον υπολογισμό του δείκτη τιμών καταναλωτή ανά 20% της κατανομής του εισοδήματος των νοικοκυριών».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έγκριτων οικονομολόγων, ο νέος τρόπος υπολογισμού, με βάση τα σημερινά οικονομικά μεγέθη, δεν θα έδινε και πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα όσον αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού, ο οποίος ανέρχεται φέτος σε 920 ευρώ. Θα μπορούσαν να καταγραφούν μόνο μικρές αποκλίσεις της τάξης των 10-15 ευρώ.

Ωστόσο, πριν από το 2028 προηγείται η εξαγγελία για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2027 ώστε ο μισθός να διαμορφωθεί στα 960 ευρώ από 920 ευρώ σήμερα. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, ο πρωθυπουργός ανέφερε ενδεικτικά το ποσό της αύξησης το οποίο μπορεί οριακά να αλλάξει μετά τη διαδικασία διαβουλεύσεων με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι θα εργαστούν, όπως ορίζει ο νόμος, παρουσιάζοντας τις εκθέσεις τους για τον νέο κατώτατο μισθό. Αν τα οικονομικά μεγέθη έχουν αλλάξει, θα αλλάξει και το ποσοστό της αύξησης την οποία θα προτείνουν και θα λάβει υπόψη της η κυβέρνηση προτού ανακοινώσει τον νέο μισθό στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του επόμενου Μαρτίου.

Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει το μείγμα της διπλής αύξησης και ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί, για παράδειγμα, κατά 50 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2027 και κατά 30 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2028.

Οι δείκτες

Ο νέος μισθός θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028 προκειμένου η ΕΛΣΤΑΤ να έχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο να κατασκευάσει δύο βασικούς δείκτες που σήμερα δεν υπάρχουν.

Σύμφωνα με τον νόμο που βασίστηκε σε πόρισμα επιστημονικής επιτροπής για τον νέο τρόπο υπολογισμού του, προτείνεται η ετήσια μεταβολή του κατώτατου μισθού να προκύπτει από το άθροισμα:

α) του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή μεταξύ της 1ης Ιουλίου του προηγούμενου έτους και της 30ής Ιουνίου του τρέχοντος για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών, και

β) του μισού ετήσιου ποσοστού μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του γενικού δείκτη μισθών κατά την ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή η Επιτροπή προτείνει η αυτόματη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού να λαμβάνει υπόψη και τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

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