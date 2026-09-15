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Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές, παραμένοντας κοντά σε χαμηλά πολλών μηνών, καθώς οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό: την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την άνοδο του πετρελαίου, τις υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και την επικείμενη απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,49% στις 635,99 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX χάνει 0,50% και διαμορφώνεται στις 25.440,81 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 σημειώνει πτώση 0,76% στις 8.117,78 μονάδες.

Ισχυρότερες είναι οι πιέσεις στην περιφέρεια. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB υποχωρεί κατά 1,68% στις 51.628,77 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 χάνει 1,38% και κινείται στις 19.565,50 μονάδες.

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει το Λονδίνο, όπου ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,44% στις 10.697,57 μονάδες.

Νέο άλμα στο πετρέλαιο μετά το πλήγμα στη Σαουδική Αραβία

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένει η Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις να τροφοδοτούν νέο ράλι στις τιμές της ενέργειας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά περίπου 1,67%, ξεπερνώντας τα 107 δολάρια το βαρέλι, επεκτείνοντας ένα ανοδικό σερί αρκετών εβδομάδων.

Το Ριάντ κατηγόρησε επισήμως φιλοϊρανικά στοιχεία στο Ιράκ για στοχευμένο πλήγμα στον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας, με Σαουδάραβες αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι η διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει ποσότητες που αντιστοιχούν έως και στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικού εδάφους και θαλάσσιων διαδρόμων μεταφοράς, περιορίζοντας περαιτέρω τις προσδοκίες για άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την αιφνίδια αναβολή των περιφερειακών ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ομάν, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι η ενεργειακή κρίση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Fed: Στο 90% η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων

Πέρα από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην Ουάσιγκτον, καθώς η Federal Reserve ξεκινά την Τρίτη τη διήμερη συνεδρίαση της FOMC.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 90% για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Fed από τα μέσα του 2023.

Η πιθανή κίνηση του Τζερόμ Πάουελ έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,50%.

Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Παρασκευή, διατηρούν παράλληλα τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων σε υψηλά επίπεδα.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε πριν το 5%, πλησιάζοντας το κρίσιμο όριο του 5%, ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund βρίσκεται στο 3,51%.

Το αυξημένο κόστος δανεισμού αποτελεί έναν ακόμη αρνητικό παράγοντα για τις μετοχές, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις αποτιμήσεις ενόψει μιας πιθανής νέας φάσης νομισματικής σύσφιγξης.

Πιέσεις στην τεχνολογία – Στο βλέμμα και ο ZEW

Στο εταιρικό μέτωπο, τεχνολογικές εταιρείες και προμηθευτές της βιομηχανίας ημιαγωγών στη Φρανκφούρτη και το Άμστερνταμ συνεχίζουν τις πρόσφατες απώλειές τους.

Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά την κοινή έκκληση ηγετικών στελεχών των OpenAI και Anthropic για προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να δημιουργηθούν διεθνή πρότυπα διαχείρισης των σχετικών κινδύνων.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία από την Ευρώπη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον δείκτη οικονομικού κλίματος ZEW της Γερμανίας.

Τα στοιχεία αναμένεται να δώσουν μια σαφέστερη εικόνα για το κατά πόσο η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και η αυστηρότερη νομισματική πολιτική επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

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