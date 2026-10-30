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Πτωτικά κινούνται οι τιμές του χαλκού σήμερα Παρασκευή καθώς το τεχνολογικό sell off και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Ακόμη τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών περιόρισαν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο. Παράλληλα, το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν οδήγησε το πετρέλαιο Brent στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

«Η απότομη πτώση των τεχνολογικών μετοχών έχει ενισχύσει τις αμφιβολίες της αγοράς σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό έχει περιορίσει τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, ασκώντας πιέσεις στις τιμές του χαλκού», αναφέρει σε σημείωμά της η Guangzhou Futures.

Ιδιαίτερα ο χαλκός έχει επηρεαστεί έντονα από τις μεγάλες διακυμάνσεις των τεχνολογικών μετοχών κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Στην πορεία των τιμών έχουν επίσης συμβάλει η αβεβαιότητα γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές και οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας.

Το πετρέλαιο ενισχύθηκε την Παρασκευή, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ανώτατος Αμερικανός στρατιωτικός διοικητής ενημέρωσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο, παρά την υποχώρηση των futures του χαλκού, η φυσική αγορά αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις στην προσφορά, μετά τη μεγάλη αύξηση των αποστολών μετάλλου προς τις ΗΠΑ.

Ενδεικτικό της στενότητας στην αγορά είναι ότι την Παρασκευή η άμεση τιμή του χαλκού στο LME διαμορφώθηκε σχεδόν 200 δολάρια ανά τόνο υψηλότερα από την τιμή των συμβολαίων τρίμηνης παράδοσης. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει έντονες πιέσεις στην άμεση διαθεσιμότητα του μετάλλου. Παράλληλα, το premium Yangshan, ένας δείκτης που αποτυπώνει το επιπλέον ποσό που πληρώνουν οι Κινέζοι εισαγωγείς πάνω από την τιμή του χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, ξεπέρασε την Τετάρτη τα 200 δολάρια ανά τόνο και παρέμεινε κοντά σε αυτά τα επίπεδα.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fastmarkets. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό για την εξασφάλιση ποσοτήτων χαλκού, τόσο στην Κίνα όσο και στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα χαλκού στην Κίνα βρίσκονται κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή, ενώ τα χυτήρια έχουν περιορίσει την παραγωγή τους και προειδοποιούν για νέες περικοπές, εξαιτίας του αυξημένου κόστους.

Ειδικότερα, η παραγωγή χαλκού στην Κίνα μειώθηκε κατά 1,1% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στις 10:45 τοπική ώρα, τα συμβόλαια τρίμηνης παράδοσης του χαλκού στο LME υποχωρούσαν κατά 0,9%, στα 14.227 δολάρια ανά τόνο. Το αλουμίνιο παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο, στα 3.077,50 δολάρια ανά τόνο, ενώ ο ψευδάργυρος και το νικέλιο χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές.