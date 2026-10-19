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Ο Πολ Τιούντορ Τζόουνς προειδοποιεί ότι το επόμενο έτος θα είναι το πιο δύσκολο για την αμερικανική αγορά εδώ και δεκαετίες.

Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund και ιδρυτής της Tudor Investment Corporation κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς εν όψει του 2027. Προβλέπει μια σειρά από δυσμενείς παράγοντες που θα ασκήσουν πίεση στις τιμές των μετοχών το επόμενο έτος, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα από τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα για τις εισροές κεφαλαίων από το σκάσιμο της φούσκας των dot-com.

Όπως αναφέρει το Business Insider, o Τζόουνς σημείωσε ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις μετοχές εξακολουθούν να φαίνονται ισχυρές. Ιστορικά, στα έτη ενδιάμεσων εκλογών, η αγορά τείνει να αγγίζει το κατώτατο σημείο τον Οκτώβριο πριν από ένα ισχυρό κλείσιμο στο τέλος του έτους, ανέφερε.

«Ταυτόχρονα, αν σκεφτόμουν ένα χρόνο από τώρα, το 2027 θα είναι μια πραγματικά, πραγματικά δύσκολη περίοδος για τη χρηματιστηριακή αγορά», δήλωσε ο Τζόουνς αναφερόμενος στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. «Πιθανότατα έχουμε την πιο αρνητική εικόνα όσον αφορά τις ροές κεφαλαίων για την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά που έχουμε δει, ας πούμε, από το 2002».

Ο Τζόουνς επεσήμανε τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης για τις μετοχές των ΗΠΑ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κλίνει περισσότερο προς την πλευρά της ζήτησης λόγω παραγόντων όπως οι αυξημένες εταιρικές επαναγορές και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Στο μέλλον, όμως, η έκδοση μετοχών αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία, καθώς περισσότερες εταιρείες εισέρχονται στο χρηματιστήριο, οι μετοχές των εσωτερικών μετόχων απελευθερώνονται προς πώληση και αυξάνονται οι δευτερογενείς προσφορές. Συνολικά, αυτό δημιουργεί την «πιο αρνητική» εικόνα για τις εισροές που έχει δει η αγορά από το 2009, εκτίμησε ο Τζόουνς.

Ο Τζόουνς υπογράμμισε επίσης τις ανησυχητικές ομοιότητες που παρουσιάζει η αγορά με το 1999, το έτος που η φούσκα των dot-com βίωνε την τελευταία της ακμή.

Η αμερικανική αγορά φαίνεται πλέον «εντελώς, απόλυτα διχασμένη», ανέφερε, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης έχει αναπτυχθεί και έχει στηρίξει τους δείκτες αναφοράς, ενώ άλλοι τομείς της αγοράς έχουν υποχωρήσει εν μέσω της πρόσφατης αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων και των ευρύτερων ανησυχιών για την οικονομία. Η ίδια διχοτόμηση στην απόδοση των μετοχών παρατηρήθηκε επίσης πριν από την κατάρρευση της φούσκας των dot-com, ανέφερε ο Τζόουνς.

Περίπου το 84% όλων των εταιρειών του δείκτη διαπραγματεύονται τουλάχιστον 10% κάτω από τα ιστορικά υψηλά τους, πράγμα που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης βρίσκεται σε φάση διόρθωσης, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του The Kobeissi Letter.

Οι ΗΠΑ φαίνεται επίσης να βρίσκονται σε μια «οικονομία δύο ταχυτήτων», προσέθεσε ο Τζόουνς, μια ακόμη ομοιότητα με τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν επισημάνει τα τελευταία χρόνια μια ανάκαμψη σε σχήμα «Κ» για τις ΗΠΑ, δηλαδή την ιδέα ότι οι Αμερικανοί με υψηλότερα εισοδήματα ευημερούν, ενώ οι Αμερικανοί με χαμηλά έως μεσαία εισοδήματα αγωνίζονται να συμβαδίσουν με το κόστος διαβίωσης.