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Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και οι αποδόσεις των ομολόγων παρέμειναν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών την Τρίτη, αφήνοντας τις μετοχές σε δύσκολη θέση, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για μια περίοδο κατά την οποία το κόστος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού θα σταθεροποιηθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί εδώ και επτά μήνες, αποτέλεσε βασικό λόγο για την αναπροσαρμογή των προσδοκιών των επενδυτών όσον αφορά τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, ενώ η ραγδαία αύξηση του δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με τις ισχυρές εκδόσεις ομολόγων από παγκόσμιες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οδήγησε επίσης τις αποδόσεις σε υψηλότερα επίπεδα.

Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να σηματοδοτήσει μία από τις πιο έντονες πωλήσεις ομολόγων στις χρεωμένες ευρωπαϊκές οικονομίες και στις ΗΠΑ.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτελούν σημείο αναφοράς για τις παγκόσμιες αγορές, τιμή αναφοράς για επενδύσεις σε μετοχές υψηλότερου κινδύνου και δείκτη αναφοράς για τα στεγαστικά δάνεια και τον εταιρικό δανεισμό. Τα υψηλότερα επιτόκια ασκούν πίεση στους προϋπολογισμούς της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

«Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν ότι αυτές οι περιοριστικές χρηματοοικονομικές συνθήκες θα έχουν τελικά αρνητικές επιπτώσεις, αλλά η απασχόληση, οι καταναλωτικές δαπάνες και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν σταθερές», δήλωσε ο Τζον Πλασάρ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Cité Gestion.

«Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν το 5% είναι άνετο, αλλά αν η αμερικανική οικονομία έχει γίνει λιγότερο ευαίσθητη στα επιτόκια από ό,τι στο παρελθόν. Εάν αυτή η ανθεκτικότητα συνεχιστεί, η Fed θα είναι σε θέση να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να προκαλέσει άμεσα ύφεση».

Η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφού το Reuters ανέφερε ότι η επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και ότι η εταιρεία σχεδίαζε να δαπανήσει 518 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπηρεσίες cloud, υπολογιστική ισχύ και υποδομές.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση στις ΗΠΑ θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει 72% πιθανότητα για αύξηση τουλάχιστον 25 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο, όπως έδειξε το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας ήταν η τελευταία που αύξησε τα επιτόκια σε υψηλό 15 ετών, όπως αναμενόταν, και οι αναλυτές στοιχηματίζουν ότι θα ανέβουν ακόμη περισσότερο. Οι τιμές του χρυσού δυσκολεύτηκαν να ανακάμψουν από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις περιόρισαν την άνοδο του μη τοκοφόρου περιουσιακού στοιχείου.

«Παρ’ όλα αυτά, παραμένουμε αισιόδοξοι για το χρυσό και το ασήμι, με το πρώτο να στηρίζεται στη διαφοροποίηση των αποθεματικών και στον ρόλο του ως στρατηγικού παράγοντα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, και το δεύτερο να υποστηρίζεται από τη διαρθρωτική ζήτηση από κέντρα δεδομένων, υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και ηλεκτροκίνηση», ανέφεραν αναλυτές με επικεφαλής τον Μαρκ Χέφελε της UBS Global Wealth Management.

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