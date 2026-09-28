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Ισχυρή πτώση στις τιμές του χρυσού και του ασημιού, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς περιορίζει τη διάθεση των επενδυτών για τοποθετήσεις σε πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν προσφέρουν τόκο. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στις μετοχές μεγάλων μεταλλευτικών εταιρειών, οι οποίες κατέγραφαν σημαντικές απώλειες στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού υποχωρούσαν κατά 3,34% στα 4.176,80 δολάρια, ενώ η τιμή spot έχανε 3,27% και διαμορφωνόταν στα 4.145,88 δολάρια ανά ουγγιά, περίπου στις 5:40 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Λίγο αργότερα, τα συμβόλαια χρυσού Δεκεμβρίου στο COMEX διαμορφώνονταν στα 4.189,40 δολάρια, με πτώση 3,05%.

Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες για το ασήμι

Ισχυρότερες ήταν οι πιέσεις στο ασήμι. Τα futures υποχωρούσαν κατά 5,1% στα 61,52 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή spot σημείωνε πτώση 4,92%, στα 61,11 δολάρια.

Τα συμβόλαια Δεκεμβρίου στο COMEX βρίσκονταν στα 61,715 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 4,76%.

Η απότομη διόρθωση στα δύο πολύτιμα μέταλλα έρχεται καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και τις προοπτικές για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Τα υψηλότερα επιτόκια και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων λειτουργούν συνήθως επιβαρυντικά για τον χρυσό και το ασήμι, καθώς αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής περιουσιακών στοιχείων που δεν προσφέρουν τόκο ή άλλη τακτική απόδοση.

Βουτιά στις μεταλλευτικές μετοχές

Οι ισχυρές απώλειες των πολύτιμων μετάλλων πέρασαν άμεσα και στις μετοχές των μεγάλων παραγωγών χρυσού και ασημιού που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ.

Η Sibanye Stillwater, σημαντική παραγωγός χρυσού με δραστηριότητα επίσης στις αγορές πλατίνας και παλλαδίου, υποχωρούσε κατά 7,92% πριν από το άνοιγμα της Wall Street.

Η Harmony Gold Mining έχανε 7,49%, ενώ η Newmont κατέγραφε πτώση 4,72% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Στις εταιρείες εξόρυξης ασημιού, η Silvercorp Metals υποχωρούσε κατά 7,13%, η Endeavour Silver έχανε 5,86% και η Hecla Mining σημείωνε πτώση 5,55%.

Fed, πληθωρισμός και αποδόσεις στο επίκεντρο

Οι επενδυτές συνεχίζουν να σταθμίζουν την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων από τη Fed, σε ένα περιβάλλον έντονων ρευστοποιήσεων στην αγορά κρατικών ομολόγων και ανόδου των αποδόσεων.

«Εάν οι αυξήσεις επιτοκίων θέσουν τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, ο χρυσός θα αντιμετωπίσει παρατεταμένες πιέσεις», ανέφερε ο Μαξ Μπέκερ, πρόεδρος της American Hartford Gold. «Εάν ο πληθωρισμός επιμείνει ή αυξηθούν οι πιέσεις στην οικονομία, η ζήτηση για χρυσό ως μέσο διαφοροποίησης θα διατηρηθεί».

Ο ίδιος επισήμανε, ωστόσο, ότι τα επιτόκια αποτελούν μόνο έναν από τους παράγοντες που καθορίζουν την πορεία του χρυσού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως, οι οποίες αγόρασαν το δεύτερο τρίμηνο ρεκόρ 289 μετρικών τόνων χρυσού. Κατά τον Μπέκερ, οι αγορές αυτές αποτελούν μέρος μιας πιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τα συναλλαγματικά αποθέματα και δεν συνδέονται άμεσα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Fed.

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