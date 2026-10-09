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Οι στρατηγικές των hedge funds που βασίζονται σε πολύπλοκους αλγόριθμους και τεχνολογία μηχανικής μάθησης για τη διαμόρφωση των συναλλαγών τους ξεπερνούν τις αποδόσεις της χρηματιστηριακής αγοράς φέτος.

Τα quant funds και τα CTA είναι αμοιβαία κεφάλαια που βασίζονται σε υπολογιστές και χρησιμοποιούν ποσοτικά προγράμματα, στατιστικά μοντέλα και ενδείξεις τιμών για να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων και να επενδύουν στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Στόχος τους είναι να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται μεγάλες και σταθερές τάσεις — τόσο ανοδικές όσο και καθοδικές — σε μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα και νομίσματα, προκειμένου να αποκομίσουν κέρδη από τη συνεχιζόμενη αυτή δυναμική.

Ο δείκτης SG CTA της Societe Generale σημείωσε απόδοση 15,7% κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών έως το τέλος του γ’ τριμήνου. Συγκριτικά, ο ευρύς δείκτης S&P 500 αυξήθηκε κατά 11,7% κατά την ίδια περίοδο εννέα μηνών.

Αναλυτές του κλάδου εξήγησαν στο CNBC πώς τα CTA προέβλεψαν σωστά την ξαφνική πτώση των ομολόγων τον Σεπτέμβριο, ανοίγοντας short έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Αυτό προστέθηκε στα προηγούμενα κέρδη που προήλθαν από τις ανοδικές θέσεις στο δολάριο, καθώς και από τα long στο πετρέλαιο πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

«Τα CTA συντρίβουν τον υπόλοιπο κόσμο των hedge funds φέτος», δήλωσε ο Άντριου Μπιρ, managing partner της Dynamic Beta Investments. Ανέφερε ότι ο τομέας ήταν «πρόωρος, αντισυμβατικός και σωστός» όταν άρχισε να αγοράζει αργό πετρέλαιο τον Ιανουάριο, πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, πριν τοποθετηθεί επιτυχώς εν όψει της ανόδου των επιτοκίων πριν από την αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.

Ο Νίκολας Γκαουσέλ, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Επενδύσεων της Metori Capital Management, δήλωσε ότι τα CTA έχουν διαχειριστεί αποτελεσματικά τις πληθωριστικές πιέσεις χάρη στην ικανότητά τους να αναλαμβάνουν αρνητικές θέσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Προσέθεσε ότι η αρνητική συσχέτιση μεταξύ μετοχών και πετρελαίου ήταν ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που συνέβαλε στην ενίσχυση της απόδοσης φέτος.

Η φετινή χρονιά διαμορφώθηκε από δύο σημαντικά διαρθρωτικά θέματα, ανέφερε ο ίδιος: την ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ μετοχών και ομολόγων, και την ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ του τομέα της ενέργειας και τόσο των μετοχών όσο και των ομολόγων. Αυτό αποδείχθηκε ένα δύσκολο περιβάλλον για τα παραδοσιακά χαρτοφυλάκια «60/40».

«Αυτό μας υπενθυμίζει ότι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των CTA είναι ότι δεν εξαρτώνται από τον παραδοσιακό αμυντικό ρόλο των ομολόγων», συμπλήρωσε.

Η απόδοση των CTAs καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του έτους πιθανότατα θα εξαρτηθεί από τις τιμές της ενέργειας και τα επιτόκια, δήλωσε ο Γιουνγκ-Σιν Κουνγκ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Mast Investments.

«Αν ο Σεπτέμβριος αποτελεί ένδειξη, βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου οι διασυνδέσεις μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων επεκτείνονται πλέον σημαντικά και στις αγορές συναλλάγματος και μετοχών», δήλωσε στο CNBC.

«Το αποτέλεσμα είναι ότι τα CTA βρίσκονται γενικά σε καλή θέση για να λειτουργήσουν ως απόσβεση για τα παραδοσιακά χαρτοφυλάκια — ωστόσο, ο κίνδυνος σε πολλά χαρτοφυλάκια CTA έχει γίνει όλο και πιο συγκεντρωμένος», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

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