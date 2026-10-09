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Η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) κατά το γ’ τρίμηνο ανήλθε συνολικά στα 993 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση 41% σε σύγκριση με το προηγούμενο, αποτελώντας το πρώτο τρίμηνο που ο όγκος των συναλλαγών υποχώρησε κάτω από το 1 τρισ. δολάρια από το β’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η προσφορά ύψους 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Banca Monte dei Paschi για την Banco BPM και η προσφορά της Gold Fields ύψους 25,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Northern Star Resources συγκαταλέγονταν στις 10 συναλλαγές άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκαν το γ’ τρίμηνο, ο χαμηλότερος αριθμός τριμηνιαίων mega-deals από το δ’ τρίμηνο του 2024.

Ενώ η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και της κατασκευής κέντρων δεδομένων έχει βελτιώσει τις προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη, η ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και έχει ωθήσει προς τα πάνω τις προσδοκίες σχετικά με το επίπεδο στο οποίο θα σταθεροποιηθούν τα επιτόκια.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς του αμερικανικού Δημοσίου έφτασε το 5,34% πρόσφατα, το υψηλότερο επίπεδό της από το 2002, αφού κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο αυτού του αιώνα κατά τους τρεις μήνες έως τον Σεπτέμβριο.

Τα ιστορικά επίπεδα επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας έχουν ενισχύσει τις συναλλαγές, με τις στρατηγικές αγορές μεριδίων σε αυτές τις εταιρείες να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων συγχωνεύσεων και εξαγορών μέχρι στιγμής φέτος. Νωρίτερα φέτος, τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI συγκέντρωσαν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Όπως αναφέρει το Reuters, ενώ οι συναλλαγές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη σημείωσαν απότομη πτώση τους τελευταίους τρεις μήνες, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ανήλθαν συνολικά σε 242 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το β’ τρίμηνο και 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Αυτή είναι η ισχυρότερη χρονιά μέχρι σήμερα για τις παγκόσμιες συναλλαγές που υποστηρίζονται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, από άποψη αξίας, από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία το 1980, αλλά το γ’ τρίμηνο σημειώθηκε επίσης επιβράδυνση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι διεθνείς συναλλαγές παραμένουν ένα ισχυρό θέμα μέχρι σήμερα φέτος, με αύξηση 32% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι IPO, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας, έχουν τροφοδοτήσει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, παρέχοντας στις εταιρείες νέα ισχύ για την εξαγορά ανταγωνιστών. Η SpaceX εξαγόρασε τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Cursor λίγες μόνο ημέρες μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο της στο Nasdaq.

Η ΙΡΟ της SpaceX του Έλον Μασκ τον Ιούνιο συνέβαλε στην επίτευξη αξίας 215 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αρχικές δημόσιες προσφορές, εξαιρουμένων των SPAC, παρά τον μικρότερο αριθμό συναλλαγών σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, οι πωλήσεις μετοχών συγκέντρωσαν 284 δισεκατομμύρια δολάρια, 26% λιγότερα από τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν στις αγορές μετοχικού κεφαλαίου κατά το β’ τρίμηνο, αν και σημείωσαν αύξηση 39% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2025, χάρη στις προσφορές της SK Hynix και της Intel.

Ορισμένοι αναλυτές εξέφρασαν ωστόσο επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι επενδυτές υιοθετούν μια πιο επιφυλακτική στάση όσον αφορά ορισμένες συναλλαγές που σχετίζονται με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

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