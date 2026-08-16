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Η ευρωπαϊκή αγορά πράσινων ομολόγων οδεύει προς νέο ιστορικό ρεκόρ το 2026, με την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την ενεργειακή ασφάλεια μετά τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να δίνει νέα ώθηση στις εκδόσεις και να αντισταθμίζει την υποχώρηση που καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται στοιχεία της βρετανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Climate Bonds Initiative, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 εκδόθηκαν στην Ευρώπη πράσινα ομόλογα συνολικής αξίας 242 δισ. δολαρίων, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκδόσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 673 δισ. δολαρίων, το οποίο είχε καταγραφεί το 2024. Την ίδια χρονιά, οι ευρωπαϊκές εκδόσεις είχαν διαμορφωθεί στα 385 δισ. δολάρια.

Η φετινή ανάκαμψη της αγοράς πράσινων ομολόγων στην Ευρώπη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι εκδόσεις αναμένεται να υποχωρήσουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις αποφεύγουν πλέον να χαρακτηρίζουν τις χρηματοδοτήσεις τους ως «πράσινες», φοβούμενες πολιτικές αντιδράσεις από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει υιοθετήσει σαφώς αρνητική στάση απέναντι στις πολιτικές ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση).

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει αντιθέτως το σύνθημα «Drill, Baby, Drill», προωθώντας την ενίσχυση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πανηγυρίσει δημόσια την κατάργηση εκατοντάδων «πράσινων» έργων της προηγούμενης κυβέρνησης Μπάιντεν.

Τα πράσινα ομόλογα αποτελούν χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των οποίων κυβερνήσεις και επιχειρήσεις αντλούν κεφάλαια αποκλειστικά για έργα με περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η αγορά έχει αναπτυχθεί θεαματικά την τελευταία δεκαετία, με την Ευρώπη να αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη και πιο ώριμη αγορά παγκοσμίως.

Το 2025 εκδόθηκαν στην Ευρώπη πράσινα ομόλογα αξίας περίπου 374 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχούσε στο 55% της παγκόσμιας αγοράς. Το 2026 το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, με την Ευρώπη να καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των νέων εκδόσεων διεθνώς.

Οι αναλυτές αποδίδουν σημαντικό μέρος της φετινής δυναμικής στην ανανεωμένη έμφαση που δίνει η Ευρώπη στην ενεργειακή ασφάλεια μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ιδιαίτερα δραστήριες στις εκδόσεις πράσινων ομολόγων εμφανίζονται οι εταιρείες κοινής ωφέλειας, οι οποίες χρηματοδοτούν επενδύσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποδομές ενεργειακής μετάβασης.

Ενδεικτικά τον Ιούνιο, η ισπανική Iberdrola άντλησε 1,5 δισ. ευρώ μέσω δύο εκδόσεων πράσινων ομολόγων, ενώ η γερμανική EEW Energy from Waste, η οποία ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, προχώρησε σε έκδοση ύψους 550 εκατ. ευρώ. Νωρίτερα, τον Φεβρουάριο, η γαλλική EDF είχε αντλήσει 2,75 δισ. ευρώ μέσω αντίστοιχης έκδοσης.

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