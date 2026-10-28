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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια νέας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ οι αγορές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ, όπου η εκλογική αναμέτρηση δεν φαίνεται να εξασφαλίζει σαφή κυβερνητική πλειοψηφία.

Το Brent ενισχύεται προς τα 116 δολάρια το βαρέλι, ανακάμπτοντας έπειτα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται πάνω από τα 101 δολάρια.

Η νέα άνοδος αποτυπώνει την ανησυχία των επενδυτών ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να εισέλθει σε νέα, εντονότερη φάση, με πιθανές συνέπειες για τις εξαγωγές πετρελαίου και την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο.

Wall Street Journal: Προετοιμασίες για σύντομη αλλά σφοδρή επίθεση στο Ιράν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερώσει αρκετές χώρες του Περσικού Κόλπου ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο μιας σύντομης αλλά ιδιαίτερα έντονης στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν.

Το δημοσίευμα επικαλείται πρόσωπα που δεν κατονομάζονται και φέρονται να γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Όπως αναφέρεται, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την έναρξη νέων επιχειρήσεων. Ωστόσο, φέρεται να προσανατολίζεται προς μια μεγάλης κλίμακας επίθεση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η προοπτική αυτή έχει επαναφέρει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του αργού, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αποτιμήσουν τις πιθανότητες μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

«Η αγορά αποτιμά πλέον μεγαλύτερη πιθανότητα επανακλιμάκωσης», επισημαίνει ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING Groep.

Όπως εξηγεί, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να επηρεάζονται έντονα από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και ιδιαίτερα από το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν νέα στρατιωτική δράση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η εκλογική ισοπαλία στο Ισραήλ περιπλέκει τους υπολογισμούς

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται και τα αποτελέσματα των ισραηλινών εκλογών, που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη.

Σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις εξόδου, ο συνασπισμός του ηγέτη της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίζεται ισόπαλος με εκείνον του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ τρίτη δημοσκόπηση δίνει μικρό προβάδισμα στον Νετανιάχου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, ακόμη και νέας προσφυγής στις κάλπες εάν οι προσπάθειες αποτύχουν.

Η σύνθεση της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και για τη στρατηγική απέναντι στο Ιράν.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο Άιζενκοτ επιχείρησε να παρουσιάσει μια πιο μετριοπαθή εναλλακτική απέναντι στον Νετανιάχου, χωρίς όμως να υποβαθμίσει τις απειλές για την ασφάλεια της χώρας.

Ειδικά για το Ιράν, υποστήριξε ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα πρέπει να περιοριστεί, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα εφόσον χρειαστεί, αλλά χαρακτήρισε την ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης στόχο που δεν είναι εφικτός.

Η διαφοροποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει των αμερικανικών σχεδιασμών για ενδεχόμενη επανάληψη των επιθέσεων.

Ο Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας

Ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ είναι πιθανό να απαιτήσει ημέρες ή και εβδομάδες.

Στο διάστημα αυτό, ο Νετανιάχου αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του πρωθυπουργού, γεγονός που θα του επέτρεπε να συμμετάσχει σε μια ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσιζε να προχωρήσει.

Η αβεβαιότητα, ωστόσο, αφορά και στη δυνατότητα διατήρησης της στενής συνεργασίας των δύο ηγετών.

«Υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα ο Πρόεδρος Τραμπ να χάσει τον πρόθυμο εταίρο του στον πόλεμο κατά του Ιράν, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου», σημειώνει ο Ρόμπερτ Γιάουγκερ, επικεφαλής του τμήματος συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ενέργειας της Mizuho Securities USA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αποτέλεσμα των ισραηλινών εκλογών θα μπορούσε να θεωρηθεί προάγγελος όσων ενδέχεται να συμβούν και στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Τραμπ: Η απόφαση για το Ιράν πλησιάζει

Ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξαν την αρχική επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Έκτοτε, οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα το Brent να έχει σχεδόν διπλασιάσει την τιμή του από τις αρχές του έτους.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει αφήσει επανειλημμένα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών πληγμάτων.

Ο Τραμπ έχει ενισχύσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, αποστέλλοντας πρόσθετες δυνάμεις προς τον Περσικό Κόλπο, μεταξύ των οποίων και τρίτη ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου.

Το Σαββατοκύριακο, σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι πλησιάζει η στιγμή λήψης αποφάσεων σχετικά με το εάν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν ή θα ακολουθήσει νέα στρατιωτική επίθεση.

Οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει της 3ης Νοεμβρίου, όταν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντική υποχώρηση της υποστήριξης προς τους Ρεπουμπλικανούς, γεγονός που προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πολιτικής αβεβαιότητας στους υπολογισμούς της Ουάσιγκτον.

Νέες επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας

Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου δεν περιορίζονται στο ενδεχόμενο νέας αμερικανικής επίθεσης.

Στη Μέση Ανατολή, οι ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζουν να αποτελούν στόχο επανειλημμένων επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σε πρόσφατο περιστατικό, τα ξημερώματα της Τρίτης, εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στο Ρας Τανούρα, τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Ωστόσο, η έκταση των ενδεχόμενων ζημιών δεν είχε αποσαφηνιστεί άμεσα.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ευπάθεια κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ασφάλεια των υποδομών και των θαλάσσιων μεταφορών του Περσικού Κόλπου.

Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ με απειλές κατά της Sinokor

Την ίδια στιγμή, νέα εστία έντασης δημιουργείται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου απείλησε με νομικές ενέργειες πλοία που ανήκουν στη Sinokor, επικαλούμενη επανειλημμένες, όπως τις χαρακτήρισε, παραβιάσεις κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Η Sinokor, η οποία χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης πετρελαιοφόρων στον κόσμο, έχει μεταφέρει τις τελευταίες εβδομάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας με πετρέλαιο.

Οι απειλές της Τεχεράνης προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στη ναυτιλιακή δραστηριότητα της περιοχής, καθώς οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν αυξημένους γεωπολιτικούς και επιχειρησιακούς κινδύνους.

Μειώθηκαν κατά 2 εκατ. βαρέλια τα αμερικανικά αποθέματα

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επενδυτές παρακολουθούν και τα στοιχεία για την προσφορά πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API), την οποία επικαλείται το Bloomberg, τα εμπορικά αποθέματα αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα.

Η υποχώρηση των αποθεμάτων αποτελεί πρόσθετο παράγοντα στήριξης των τιμών, καθώς μπορεί να υποδηλώνει ισχυρότερη ζήτηση ή περιορισμένη διαθέσιμη προσφορά.

Τα επίσημα στοιχεία αναμένονται αργότερα την Τετάρτη και θα προσφέρουν πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση της αμερικανικής αγοράς.

Στο επίκεντρο και η απόφαση της Fed

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται στις εκτιμήσεις της Fed για την πορεία του πληθωρισμού και τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις.

Για την αγορά πετρελαίου, πάντως, ο κυρίαρχος παράγοντας παραμένει η γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η πιθανότητα νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν μετά τις αμερικανικές εκλογές, η αδυναμία διαμόρφωσης σαφούς κυβερνητικής πλειοψηφίας στο Ισραήλ και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις συντηρούν τους φόβους για νέες διαταραχές στην προσφορά.

Έτσι, παρά την πρόσφατη διήμερη υποχώρηση των τιμών, το Brent επιστρέφει κοντά στα 116 δολάρια, με τις αγορές να προετοιμάζονται για μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές και στρατιωτικές αποφάσεις ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικότερες από τα παραδοσιακά θεμελιώδη μεγέθη της προσφοράς και της ζήτησης.