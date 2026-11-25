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Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συνδέονται συχνά με την πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι οι μόνες που παρουσιάζουν δυναμική. Σύμφωνα με ειδικούς, οι μικρές επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ασία διαθέτουν σημαντικές προοπτικές, οι οποίες αξίζει να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν.

«Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί απλώς επιλογή, αλλά ζήτημα επιβίωσης», σύμφωνα με τον Γιότσεν Βίρτς, καθηγητή μάρκετινγκ στο National University of Singapore Business School. Όπως επισημαίνει, «όσοι δεν συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις κινδυνεύουν είτε να ενταχθούν σε κάποιο επιχειρηματικό μοντέλο τύπου franchise, είτε να απομακρυνθούν από την αγορά από ισχυρότερους ανταγωνιστές που αξιοποιούν ήδη αυτές τις δυνατότητες».

«Είτε θα αναπτυχθείτε και θα υιοθετήσετε την τεχνολογία, είτε θα εξαφανιστείτε», πρόσθεσε.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η γενετική τεχνητή νοημοσύνη θα συνεισφέρουν περίπου 120 δισεκατομμύρια δολάρια στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιοχής έως το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Boston Consulting Group σε μια έκθεση του Απριλίου με τίτλο «Απελευθερώνοντας το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης στη Νοτιοανατολική Ασία». Η έκθεση τονίζει τη δυνατότητα της τεχνολογίας να επαναπροσδιορίσει βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες και να ενισχύσει την παραγωγικότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση e-Conomy SEA 2024 της Google, η Σιγκαπούρη, οι Φιλιππίνες και η Μαλαισία συγκαταλέγονται στις δέκα πρώτες χώρες παγκοσμίως σε αναζητήσεις και ενδιαφέρον που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το εύρημα αυτό καταδεικνύει το ενεργό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στην περιοχή όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με το CNBC.

Η νεολαία θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή. Σε αρκετές χώρες της Ασίας-Ειρηνικού, το μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό χώρο ενισχύει τη δυναμική για καινοτομία και εξέλιξη. Σύμφωνα με την έρευνα Small Business Survey 2024–25 της CPA Australia, το Βιετνάμ, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρηματιών ή ηγετικών στελεχών κάτω των 40 ετών, μεταξύ των χωρών της Ασίας-Ειρηνικού που συμμετείχαν στην έρευνα.

Για χώρες όπως το Βιετνάμ, «το μέλλον θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, καθώς ο πληθυσμός διαθέτει ήδη υψηλό επίπεδο εξοικείωσης με το διαδίκτυο», δήλωσε ο Σούμικ Παρίδα, αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος επαγγελματικής επικοινωνίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου RMIT του Βιετνάμ. «Αρχίζουν να έχουν παγκόσμια φωνή και προσαρμόζονται γρήγορα σε νέες τεχνολογίες», πρόσθεσε.

Οι πιο δημοφιλείς περιπτώσεις χρήσης

Η εξυπηρέτηση πελατών και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι οι κύριοι τομείς για τους οποίους χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη στη Νοτιοανατολική Ασία. Ακολουθούν τομείς όπως το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, σύμφωνα με κοινή έκθεση που εκπόνησαν η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Lazada και η εταιρεία ερευνών αγοράς Kantar. Η μελέτη αναφέρεται στις τάσεις υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, γνωστές και ως ASEAN-6, οι οποίες περιλαμβάνουν τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, το Βιετνάμ και την Ινδονησία.

Μια έρευνα της McKinsey που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο έδειξε παρόμοια τάση στην υιοθέτηση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (genAI). Οι εταιρείες τη χρησιμοποιούν κυρίως για το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, με τις τεχνολογικές εταιρείες να πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια. Επιπλέον, η έρευνα ανέφερε ότι οι περισσότεροι χρήστες αξιοποιούν την τεχνολογία για τη δημιουργία κειμένων, με το 63% των εταιρειών να το δηλώνει.

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα για μια περιοχή με γλωσσική ποικιλομορφία όπως η Νοτιοανατολική Ασία, καθώς εκτός από τη σύνταξη εξατομικευμένων μηνυμάτων μάρκετινγκ, μπορεί επίσης να μεταφράζει διαφημιστικά κείμενα σε διαφορετικές γλώσσες.

Για παράδειγμα, η Lita Global, μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων για gamers με έδρα την Ινδονησία, επωφελείται σε σημαντικό βαθμό από αυτό. Από τη στιγμή που ενσωμάτωσε τα μοντέλα της OpenAI το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, η εταιρεία καταφέρνει να διοργανώνει σχεδόν διπλάσιο αριθμό διαδικτυακών εκδηλώσεων gaming κάθε μήνα, λόγω της αυξημένης αποδοτικότητας που παρέχει η τεχνολογία.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει σημαντική ώθηση στην επιχείρηση, καθώς κάθε εκδήλωση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα εβδομαδιαία έσοδα κατά μέσο όρο 20%, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Η χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στους υπαλλήλους να μεταφράζουν γρήγορα ανακοινώσεις εκδηλώσεων από τα αγγλικά σε γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως τα βιετναμέζικα και τα ταϊλανδικά, διευρύνοντας έτσι την απήχησή τους στο ευρύ κοινό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την εύκολη δημιουργία διαφημιστικών κειμένων. Σύμφωνα με την Lita Global, ο χρόνος αυτός μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί για την οργάνωση περισσότερων εκδηλώσεων που θα αποφέρουν ακόμα περισσότερα έσοδα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να προτείνει απαντήσεις στους χρήστες μέσω αυτόματων συνομιλιών.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ασία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη στο μάρκετινγκ μέσω ζωντανών μεταδόσεων με τη βοήθεια της τεχνολογίας AI. Σύμφωνα με την έκθεση SEA e-Conomy της Google, το live shopping γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές στην περιοχή. Στις ζωντανές αυτές μεταδόσεις, ένας παρουσιαστής παρουσιάζει τα προς πώληση προϊόντα. Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στη δοκιμή ρούχων, καθώς οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στα σχόλια, οι οποίες απαντώνται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.

«Παρόλο που τα livestreams παραδοσιακά πραγματοποιούνται από ανθρώπους σε στούντιο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται να μην διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια ή την τεχνική εξειδίκευση για να υλοποιούν τακτικά τέτοιες μεταδόσεις με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Το livestreaming με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πωλητές», όπως επισημαίνει ο Τζένσεν Γου, Διευθύνων Σύμβουλος της TopviewAI.

Στον ιστότοπό της, η TopviewAI αναφέρει ότι οι υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης με τεχνητή νοημοσύνη κοστίζουν περίπου 1 δολάριο ανά λεπτό. Σύμφωνα με τον Γου, αντί να δαπανούν χρήματα για την ενοικίαση στούντιο, τη διαχείριση δειγμάτων προϊόντων και την εργασία παρουσιαστών, οι εταιρείες «μπορούν να πραγματοποιήσουν ζωντανές μεταδόσεις με την παρουσία μόνο ενός ατόμου που τις επιβλέπει. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του κόστους και ταυτόχρονα στην αύξηση των πωλήσεων».

Προβλήματα κόστους

Ωστόσο, η αύξηση της αποδοτικότητας δεν είναι φθηνή.

Γι’ αυτό και οι μικρές επιχειρήσεις περιορίζονται προς το παρόν στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε μικρή κλίμακα. Η χρήση των chatbot για σχετικά απλές εργασίες, για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει το κόστος εργασίας, καθώς οι συνδρομές για τέτοιες υπηρεσίες τείνουν να είναι φθηνές. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Παρίδα, «υπάρχουν πολλά εργαλεία τρίτων κατασκευαστών στην αγορά, δίνοντας έτσι στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες τους».

«Οι μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της μόδας και των τροφίμων και ποτών στο Βιετνάμ, για παράδειγμα, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν chatbots για τη διαχείριση ερωτήσεων και παραγγελιών», είπε ο Παρίδα.

«Οτιδήποτε πέρα από αυτό απαιτεί πολλά έξοδα», πρόσθεσε.

Ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να προσλάβουν εταιρείες λογισμικού για να αναπτύξουν εξελιγμένα συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες μιας επιχείρησης, αυτό είναι μια πολυτέλεια που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά πολλοί.

Ακόμη και οι εταιρείες που διαθέτουν την τεχνογνωσία για να ενσωματώσουν οι ίδιες την τεχνητή νοημοσύνη πληρώνουν ένα υψηλό τίμημα για να το κάνουν.

Η Lita Global, για παράδειγμα, επενδύει περίπου 2.000 δολάρια κάθε μήνα για τεχνητή νοημοσύνη, μέρος των οποίων κατευθύνεται στην προμήθεια tokens για τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (API) της OpenAI. Μέσω των API, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν τα υπάρχοντα μοντέλα της OpenAI, χωρίς να χρειάζεται να αναπτύξουν δικά τους μοντέλα από την αρχή.

Ωστόσο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται, το κόστος χρήσης της αναμένεται να μειωθεί. Η εταιρεία έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών Gartner προέβλεψε τον Φεβρουάριο ότι έως το 2027, το κόστος των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) για τεχνολογία γενικής τεχνητής νοημοσύνης (genAI) θα μειωθεί σε λιγότερο από 1% της σημερινής μέσης τιμής.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη προσιτότητα για τις μικρότερες επιχειρήσεις που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη για τις δραστηριότητές τους.

Προοπτικές για την περιοχή

Στις αναδυόμενες αγορές, όπως αυτή της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου το εργατικό κόστος παραμένει χαμηλό, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να μην έχουν ισχυρό κίνητρο να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους μέσω της υιοθέτησης τεχνολογικών λύσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βίρτς, η τεχνολογία «μπορεί να προσφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα στις υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες».

«Παρά το χαμηλό κόστος εργασίας σε οικονομίες όπως το Βιετνάμ, ο ενθουσιασμός για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει έντονος, ιδίως λόγω του τεχνολογικά καταρτισμένου πληθυσμού επιχειρηματιών», όπως επισημαίνει ο Παρίδα.