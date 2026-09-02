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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο καλαμπόκι σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν τριών εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το πολυήμερο ράλι στις αγορές αγροτικών προϊόντων.

Το ενεργότερο συμβόλαιο καλαμποκιού στο χρηματιστήριο του Σικάγο υποχώρησε την Τετάρτη έως και 1,8%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από τις 13 Αυγούστου. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν το σιτάρι και η σόγια.

Η διόρθωση ήρθε μετά από μια ισχυρή ανοδική κίνηση, η οποία είχε ενισχυθεί από τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων σε λιμάνια και πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και των κυμάτων καύσωνα που απειλούν τις γεωργικές παραγωγές.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ράλι από το 2012

Ο δείκτης Bloomberg Agriculture Spot Index, ο οποίος παρακολουθεί 10 βασικά αγροτικά προϊόντα, σημείωσε άνοδο άνω του 13% τον Αύγουστο, τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιούλιο του 2012.

Η έντονη άνοδος προσέλκυσε κερδοσκοπικές τοποθετήσεις, με τα hedge funds να αυξάνουν σημαντικά τις ανοδικές θέσεις τους στο καλαμπόκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της CFTC, τα «bullish» στοιχήματα των επενδυτικών κεφαλαίων έφτασαν την προηγούμενη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Οι μεγάλες τοποθετήσεις φέρνουν πιέσεις

«Η σημαντική αύξηση των κερδοσκοπικών θέσεων αφήνει την αγορά ευάλωτη σε κύματα κατοχύρωσης κερδών, όπως αυτό που βλέπουμε σήμερα, ιδιαίτερα μετά από μια τόσο γρήγορη συσσώρευση θέσεων», δήλωσε ο Τζο Ντέιβις, διευθυντής πωλήσεων εμπορευμάτων στη Futures International LLC.

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, η γενικότερη εικόνα για τις αγορές αγροτικών προϊόντων παραμένει θετική, σύμφωνα με τον ίδιο, καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές.

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