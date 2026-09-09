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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο καλαμπόκι οδεύουν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούνιο, καθώς η αγορά δυσκολεύεται να βρει νέα ανοδικά στηρίγματα μετά το ιστορικό ποντάρισμα των hedge funds σε περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων είχαν δημιουργήσει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου τη μεγαλύτερη καθαρή ανοδική θέση στην ιστορία των διαθέσιμων στοιχείων της Commodity Futures Trading Commission (CFTC), τα οποία καλύπτουν περίοδο 20 ετών.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύθηκε από τις ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο παραγωγό καλαμποκιού παγκοσμίως, αλλά και από τις διαταραχές στις εξαγωγές σιτηρών από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Οι παράγοντες αυτοί ώθησαν τις τιμές του καλαμποκιού σε υψηλό τριών ετών την περασμένη εβδομάδα.

Οι αγορές βλέπουν κούραση στο ράλι

Ωστόσο, η απότομη άνοδος δημιούργησε συνθήκες υπεραγοράς. Ο δείκτης σχετικής ισχύος 14 ημερών (RSI) ξεπέρασε το επίπεδο του 70, ένδειξη που συχνά θεωρείται προειδοποίηση ότι μια διόρθωση μπορεί να βρίσκεται προ των πυλών.

Χωρίς έναν νέο ανοδικό καταλύτη, οι μεγάλες θέσεις αγοράς των επενδυτών δυσκολεύονται να διατηρηθούν.

«Δεν υπάρχει πλέον πολύς χώρος για να αυξήσουν περαιτέρω τις θέσεις τους», δήλωσε ο Τζο Ντέιβις, διευθυντής πωλήσεων εμπορευμάτων στη Futures International LLC, εκτιμώντας ότι η αγορά μπορεί να έχει φτάσει προσωρινά σε ένα σημείο «κορύφωσης για το καλαμπόκι».

Το πιο ενεργό συμβόλαιο καλαμποκιού στο Σικάγο υποχώρησε την Τετάρτη έως και 1,1%, καταγράφοντας την πέμπτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

Στο επίκεντρο η έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην έκθεση World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας, η οποία αναμένεται την Παρασκευή.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg εκτιμούν ότι το υπουργείο ενδέχεται να μειώσει τις προβλέψεις του τόσο για τα παγκόσμια όσο και για τα αμερικανικά αποθέματα καλαμποκιού κατά την περίοδο 2026-2027.

Ωστόσο, μια ταχύτερη έναρξη της συγκομιδής στις ΗΠΑ δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας, οι Αμερικανοί αγρότες είχαν συλλέξει έως τις 6 Σεπτεμβρίου περίπου το 5% της φετινής σοδειάς, ρυθμός υψηλότερος σε σχέση με πέρυσι.

Η αυξημένη προσφορά στο άμεσο διάστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για τις τιμές, περιορίζοντας μέρος των κερδών που σημειώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες.

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