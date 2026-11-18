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Σε αρνητικό έδαφος παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τους επενδυτές να εστιάζουν στο IPO της ΜΕΤΚΑ, στο deal της Eurobank για την εξαγορά της βουλγαρικής τράπεζας Fibank και στην πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται σήμερα και αύριο, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να βρίσκεται σε πρώτη φάση στο επίκεντρο.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,24% και διαπραγματεύεται στις 2.631,38 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.621,17 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.633,18 μονάδες.

Τάσεις σταθεροποίησης επικρατούν στις διεθνείς αγορές, καθώς τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της Nvidia και οι αισιόδοξες προβλέψεις της για το επόμενο τρίμηνο προσφέρουν στήριξη στο επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, η θετική επίδραση παραμένει περιορισμένη, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, αυξημένη βαρύτητα αποκτά η αποψινή δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων και το ενδεχόμενο περαιτέρω νομισματικής σύσφιξης.

Στο επίκεντρο παραμένει και η Anthropic, η οποία αναμένεται να καθορίσει αργότερα σήμερα την τελική τιμή διάθεσης των μετοχών της, ενόψει της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία προσανατολίζεται σε τιμή στο ανώτατο όριο του αρχικού εύρους ή ακόμη και υψηλότερα, με την αποτίμησή της να φτάνει έως τα 1,7 τρισ. δολάρια.

Στο εγχώριο μέτωπο, οι επιχειρηματικές συμφωνίες και οι εξελίξεις στο πεδίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών ενδέχεται να λειτουργήσουν ως «αντίβαρο» στις πιέσεις που προκαλεί η επιφυλακτικότητα των διεθνών επενδυτών, προσφέροντας επιλεκτική στήριξη στις ελληνικές μετοχές.

Διατηρούν το προβάδισμα οι πωλητές

Απώλειες -0,79% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.194,73 μονάδες, παραμένοντας σε πτωτική τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,27% στις 6.753,10 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κατά -0,3% στις 3.084,34 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 10,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,76 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο άνω των 4 εκατ. ευρώ κάνουν η Εθνική και η Eurobank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,04 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 36 μετοχές, θετικό για 23, ενώ 9 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχωρεί κατά -1,7%, η Alpha Bank κατά -1%, η Εθνική κατά -0,8% και η Πειραιώς κατά -0,6%. Η Τράπεζα Κύπρου χάνει -0,7%, ενώ αντίθετα η Optima bank ενισχύεται κατά +0,4% και η CrediaBank κατά +0,3%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κοντά στο -1% διαπραγματεύονται η Metlen, η Aktor, η Viohalco, η ElvalHalcor και η Titan. Από την άλλη πλευρά, κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η ΔΕΗ και η Aegean, ενώ η Allwyn ενισχύεται κατά +0,8% και επιστρέφει πάνω από τα 9,5 ευρώ με στόχο την απομάκρυνση από τα χαμηλά πενταετίας. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, απώλειες περίπου -1% καταγράφουν η Ελλάκτωρ και ο ΟΛΠ, ενώ αντίθετα πέριξ του +1% ενισχύονται η Euronext Athens και η Fourlis.

Πρεμιέρα για το IPO της ΜΕΤΚΑ

Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 10 και 11,5 ευρώ ανά μετοχή, με τη διαδικασία να περιλαμβάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ, καθώς και την πώληση έως 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα αύξησης του μεγέθους της προσφοράς μέσω διάθεσης έως 5 εκατ. επιπλέον υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen.

Με βάση το εύρος τιμής, η χρηματιστηριακή αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ πριν από την αύξηση κεφαλαίου διαμορφώνεται μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψής της αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,25 έως 1,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η αποτίμηση αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή επιχειρηματικής αξίας (enterprise value) προς λειτουργικά κέρδη EV/EBITDA περίπου 6 έως 7 φορές.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση προορίζονται κυρίως για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ΣΔΙΤ και έργα παραχωρήσεων. Ειδικότερα, από το συνολικό ποσό των 250 εκατ. ευρώ, 84 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στην κάλυψη υφιστάμενων επενδυτικών δεσμεύσεων για την περίοδο 2026-2029, ενώ τα υπόλοιπα 166 εκατ. ευρώ προορίζονται για νέες επενδύσεις έως το 2030. Η επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει τόσο την υλοποίηση ήδη εξασφαλισμένων έργων όσο και τη διεκδίκηση νέων συμβάσεων σε τομείς όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον, η διαχείριση υδάτων και οι κοινωνικές υποδομές.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου, με την τελική τιμή διάθεσης να καθορίζεται μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Metlen αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ, συνεχίζοντας να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας.

Το deal της Eurobank δημιουργεί τη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας

Στην εξαγορά της βουλγαρικής First Investment Bank (Fibank) προχώρησε η Eurobank, με τη συναλλαγή να εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 7%, παρά την προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ. Η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει αρχικά το 65% της Fibank, ενώ στη συνέχεια θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές της βουλγαρικής τράπεζας. Η Bulgarian Development Bank έχει ήδη δεσμευτεί να προσφέρει το ποσοστό συμμετοχής της, που ανέρχεται σε περίπου 18%, διασφαλίζοντας ότι η Eurobank θα αποκτήσει τουλάχιστον το 83% της Fibank, εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το τίμημα θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και αντιστοιχεί σε συνολική αποτίμηση περίπου 1 δισ. ευρώ για το 100% της Fibank. Για την αρχική απόκτηση του 65%, το τίμημα διαμορφώνεται σε περίπου 650 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς η συνένωση της Fibank με την υφιστάμενη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Postbank, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του ελληνικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει επαναλαμβανόμενες ετήσιες συνέργειες κόστους άνω των 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, όταν αυτές υλοποιηθούν πλήρως. Πρόσθετα οφέλη εκτιμάται ότι μπορούν να προκύψουν και από την αύξηση των εσόδων, μέσω της διεύρυνσης των προσφερόμενων τραπεζικών προϊόντων και των σταυροειδών πωλήσεων. Σε επίπεδο κερδοφορίας, με την πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών, η Eurobank προβλέπει αύξηση των καθαρών κερδών του ομίλου κατά περίπου 12%, ενώ η ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή υπολογίζεται σε 7%, ακόμη και μετά την έκδοση των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου. Παράλληλα, η απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων εκτιμάται στο 21%, στοιχείο που αναδεικνύει τις προσδοκίες της διοίκησης για σημαντική δημιουργία αξίας από τη συναλλαγή.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμού υφιστάμενων πλεοναζόντων κεφαλαίων και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Με βάση τη σχεδιαζόμενη χρηματοδοτική δομή, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 14%, σε pro forma βάση, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παρά τη σημαντική επένδυση και την επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση, η διοίκηση της Eurobank διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο διανομής του 55% των κερδών στους μετόχους, επιδιώκοντας να συνδυάσει τη γεωγραφική επέκταση με τη συνέχιση της πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων.

Για τις 9 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η ολοκλήρωση της αρχικής εξαγοράς του 65% της Fibank τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.

Διήμερο γεμάτο από οικονομικά αποτελέσματα

Με έντονη δραστηριότητα στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων συνεχίζεται η εβδομάδα, καθώς 10 εισηγμένες έχουν προγραμματίσει τη δημοσιοποίηση των οικονομικών τους επιδόσεων στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2026 μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Τις οικονομικές τους επιδόσεις θα δημοσιεύσουν επίσης η ElvalHalcor, η Quest και η Alpha Trust – Ανδρομέδα, με τις ανακοινώσεις τους να έχουν προγραμματιστεί μετά το κλείσιμο της αγοράς. Νωρίτερα, πριν από την έναρξη των συναλλαγών, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου από την Trade Estates και τα Αττικά Πολυκαταστήματα.

Η «σκυτάλη» περνά αύριο σε ακόμη τέσσερις εισηγμένες. Η Allwyn και η Ideal θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Cenergy θα δημοσιεύσει τις επιδόσεις της μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την ίδια μέρα θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Lavipharm.