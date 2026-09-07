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Το ιαπωνικό γιεν ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας το υψηλό που είχε καταγράψει μετά τη συντονισμένη παρέμβαση Ιαπωνίας και ΗΠΑ.

Το νόμισμα της Ιαπωνίας κατέγραψε άνοδο έως και 1,1%, φτάνοντας στα 154,56 έναντι του δολαρίου, καθώς τα ενισχυμένα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) τροφοδοτούν μια απότομη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε υποχωρήσει έως και τα 160,39.

Το ράλι τροφοδοτείται από τις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων από τη BOJ, καθώς και από τα σενάρια γύρω από μια πιθανή αλλαγή στη στρατηγική κατανομής των στοιχείων ενεργητικού του Κρατικού Συνταξιοδοτικού Επενδυτικού Ταμείου (GPIF) της χώρας. Σύμφωνα με το Bloomberg, η ανάκαμψη έρχεται μετά από εβδομάδες αμφισβήτησης σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της συντονισμένης παρέμβασης Τόκιο και Ουάσινγκτον.

Ο επικεφαλής των αρμόδιων αρχών της Ιαπωνίας για το συνάλλαγμα, Ατσούσι Μιμούρα, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν έχει αλλάξει η στάση ετοιμότητάς του για τη στήριξη του γιεν, σε μια τοποθέτηση που ήρθε ακόμη και ενώ το νόμισμα ενισχυόταν έναντι του δολαρίου. Σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan Chase & Co., η περαιτέρω αποσυναρμολόγηση των εκτεταμένων ανοικτών πωλήσεων (short positions) θα μπορούσε να επιταχύνει τα κέρδη του γιεν, εφόσον αυτό ενισχυθεί πέρα από το επίπεδο των 155 ανά δολάριο.

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