Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή, με τις τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται των κερδών, καθώς οι επενδυτές άντλησαν αισιοδοξία από το ράλι της Wall Street μετά τις δηλώσεις του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, οι οποίες περιόρισαν τους φόβους για άμεση αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον των αγορών παραμένει στραμμένο στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street ενισχύθηκαν πάνω από 1% στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ενώ τα futures των αμερικανικών μετοχικών δεικτών παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα στις ασιατικές συναλλαγές της Παρασκευής.

Η τεχνολογία οδηγεί το ράλι

Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε πάνω από 1%, με τη μετοχή της SoftBank Group να ξεχωρίζει, σημειώνοντας άνοδο άνω του 10%.

Ωστόσο, τα κέρδη των ιαπωνικών μετοχών περιορίστηκαν από την ισχυρή άνοδο του γιεν, το οποίο έχει ενισχυθεί περίπου 2,6% μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι αγορές αυξάνουν τα στοιχήματα για πιθανή αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI σημείωσε άνοδο 1,4%, με τις Samsung Electronics και SK Hynix να ενισχύονται κατά 1,6% και 2,4% αντίστοιχα.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε άλμα 2,2%, με τις κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες Alibaba και Baidu να καταγράφουν κέρδη άνω του 4%.

Η τεχνολογία ευνοείται από τη χαλάρωση των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων και τα αυξημένα επιτόκια αποτελούν παραδοσιακά πιέσεις για τις μετοχές ανάπτυξης.

Στη Wall Street, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite έκλεισε με άνοδο 1,4%, καθώς οι μεγάλες εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσαν την αγορά.

Μειώνονται τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Οι αγορές περιόρισαν τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed μέσα στον Σεπτέμβριο μετά τις δηλώσεις του Κρίστοφερ Γουόλερ.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων μειώθηκε περίπου στο 50%, από 63% νωρίτερα.

Ο Γουόλερ ανέφερε ότι τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και ότι θα προτιμούσε να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του μήνα, εφόσον τα επόμενα δεδομένα επιβεβαιώσουν τη βελτίωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η αλλαγή στις προσδοκίες αποκλιμάκωσε και την πίεση στις αγορές ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου να υποχωρεί στο 4,768%.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία εργασίας και το Ορμούζ

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite και ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκαν κατά 0,5%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε άνοδο 1,1%.

Αντίθετα, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχώρησε οριακά κατά 0,1%, ενώ τα futures του ινδικού Nifty 50 κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα κατά 0,2%.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον την ανακοίνωση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν ότι η ανεργία θα παραμείνει στο 4,1%.

Μια ασθενέστερη μέτρηση θα μπορούσε να ενισχύσει το σενάριο ότι η Fed θα αποφύγει αύξηση επιτοκίων μέσα στον μήνα, ενώ μια ισχυρότερη του αναμενομένου επίδοση θα μπορούσε να επαναφέρει τα στοιχήματα για αυστηρότερη πολιτική.

Παράλληλα, οι τιμές πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το Brent κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι και κέρδη περίπου 7% μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ διατηρούν στο επίκεντρο τους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΘ: Η εξαγγελία που κρατά «κλειδωμένη» το Μαξίμου και αφορά πολύ κόσμο – Πάνω από €2,5 δισ. το πακέτο

«Σπίτι μου 3»: Το νέο σχέδιο για φθηνά στεγαστικά που πάει στη ΔΕΘ

Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ