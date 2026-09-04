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Νέα ισχυρή άνοδο του γιεν βλέπει η JPMorgan εφόσον το ιαπωνικό νόμισμα διασπάσει το κρίσιμο επίπεδο των 155 γιεν ανά δολάριο, καθώς το περαιτέρω κλείσιμο μεγάλων short θέσεων μπορεί να επιταχύνει την ανοδική του κίνηση.

«Η πρόσφατη κίνηση των τιμών φαίνεται να επιβεβαιώνει την άποψή μας ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο σορτάρισμα στο γιεν», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan, μεταξύ των οποίων ο Τζούνια Τανάσε.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, εάν η ισοτιμία δολαρίου-γιεν υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο των 155 μονάδων, «δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος οι πωλήσεις να προκαλέσουν νέες πωλήσεις», οδηγώντας σε μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη ενίσχυση του ιαπωνικού νομίσματος.

Short θέσεις έως 17 τρισ. γιεν

Η JPMorgan εκτιμά ότι παραμένουν ανοιχτές πτωτικές θέσεις έναντι του γιεν ύψους 16 έως 17 τρισ. γιεν (περίπου 102,6-109 δισ. δολάρια).

Σε περίπτωση πλήρους αντιστροφής αυτών των στοιχημάτων, η ισοτιμία δολαρίου-γιεν θα μπορούσε θεωρητικά να κινηθεί στην περιοχή των 142-146 γιεν ανά δολάριο, σύμφωνα με την τράπεζα.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από ένα από τα ισχυρότερα ράλι του ιαπωνικού νομίσματος από την κοινή παρέμβαση Ιαπωνίας και ΗΠΑ στις αγορές στα τέλη Ιουλίου για τη στήριξή του.

Το δολάριο είχε ανέβει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στις 160,39 γιεν, το υψηλότερο επίπεδο από την παρέμβαση, πριν αντιστρέψει την πορεία του και υποχωρήσει έως τις 155,30 γιεν. Η ισοτιμία πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο χαμηλό των 155,23 γιεν που είχε καταγραφεί μετά την παρέμβαση.

Τράπεζα της Ιαπωνίας και GPIF στο επίκεντρο

Η άνοδος του γιεν τροφοδοτείται από τις προσδοκίες για αλλαγές στην κατανομή επενδύσεων του κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου της Ιαπωνίας (GPIF), αλλά και από τις αυξανόμενες εκτιμήσεις ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα προχωρήσει σε ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν ενισχυθεί από το κλείσιμο κερδοσκοπικών short θέσεων στο γιεν, αλλά και από την αυξημένη ζήτηση για αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου από Ιάπωνες επενδυτές.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου του γιεν, καθώς μια νέα ενίσχυση του νομίσματος μπορεί να υποχρεώσει περισσότερους επενδυτές να εγκαταλείψουν τις πτωτικές τους θέσεις.

Ωστόσο, η JPMorgan θεωρεί ότι οι προσδοκίες για τις κινήσεις τόσο του GPIF όσο και της Τράπεζας της Ιαπωνίας «φαίνονται κάπως υπερβολικές» και δεν βλέπει προς το παρόν μεγάλη πιθανότητα η ισοτιμία δολαρίου-γιεν να κινηθεί σημαντικά κάτω από το εύρος 155-165 γιεν που έχει ως βασικό σενάριο.

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