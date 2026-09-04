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Η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα μπορούσε να προχωρήσει σε τρεις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο, σε ένα ακραίο σενάριο όπου η αδυναμία του γεν συνεχίζεται, σύμφωνα με τη Nomura Securities.

Μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης αυτόν τον μήνα «φαίνεται λογική», ενώ «είναι πιθανό να έχουμε διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, εάν η δυναμική της εξασθένησης του γεν συνεχιστεί προς τα επίπεδα των 160 γεν ανά δολάριο», δήλωσε ο Γιούτζιρο Γκότο, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος Ιαπωνίας στη Nomura, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Οι δηλώσεις του Γκότο καταδεικνύουν τη δραματική αλλαγή στις προσδοκίες για την Τράπεζα της Ιαπωνίας, η οποία μέχρι πρόσφατα κινούνταν προσεκτικά στη διαδικασία εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Το γεν έχει ενισχυθεί περισσότερο από 2% αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας περίπου στα 156 γεν ανά δολάριο, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για ταχύτερη σύσφιξη της πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, αλλά και λόγω των σεναρίων για πιθανή αλλαγή στην κατανομή των επενδύσεων του κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου της Ιαπωνίας (GPIF).

Τα overnight index swaps προεξοφλούν πλέον πλήρως μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Τράπεζα της Ιαπωνίας τον Σεπτέμβριο, ενώ μια ακόμη αύξηση έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές για τον Ιανουάριο.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μια κίνηση είναι πιθανή στην επερχόμενη συνεδρίαση, ενώ ο Χατζίμε Τακάτα, ένα από τα πιο «γερακίσια» μέλη του διοικητικού συμβουλίου, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τόσο για μια μεγαλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση όσο και για διαδοχικές αυξήσεις.

Ωστόσο, τρεις συνεχόμενες αυξήσεις θα αποτελούσαν έναν εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό σύσφιξης για μια κεντρική τράπεζα που πέρασε μεγάλο μέρος των τελευταίων τριών δεκαετιών αντιμετωπίζοντας τον αποπληθωρισμό και διατηρώντας το κόστος δανεισμού κοντά στο μηδέν.

Η βασική εκτίμηση της Nomura είναι πάντως λιγότερο επιθετική. Ο Γκότο θεωρεί ότι από εδώ και πέρα είναι πιθανή ή αναγκαία τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων ανά τρίμηνο και διατηρεί προς το παρόν τον στόχο του για την ισοτιμία δολαρίου-γεν στα 154.

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ανόδου του γεν θα μπορούσε να διαδραματίσει η στάση της κυβέρνησης απέναντι στη νομισματική πολιτική, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις από την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι για το αν στηρίζει περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, μετά τις προηγούμενες επιφυλάξεις της για το υψηλότερο κόστος δανεισμού.

«Εάν εξακολουθήσει να εμφανίζεται αρνητική απέναντι στις αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, η αγορά θα απογοητευτεί και το γεν μπορεί να δεχθεί νέες πιέσεις», δήλωσε ο Γκότο.

Αντίθετα, εάν η Τακαΐτσι αποφύγει να παρέμβει στη νομισματική πολιτική ή υπογραμμίσει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση του γεν, ακόμη και κάτω από τα 150 γεν ανά δολάριο.

Το δολάριο οδεύει προς τα 155 γεν

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ισοτιμία είναι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να μην βιάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

Εάν η Fed διατηρήσει στάση αναμονής, ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας στείλει πιο επιθετικό μήνυμα, η νέα αδυναμία του δολαρίου θα μπορούσε να οδηγήσει την ισοτιμία δολαρίου-γεν κάτω από τα 155 νωρίτερα από ό,τι αναμένουν οι επενδυτές, εκτίμησε ο Γκότο.

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