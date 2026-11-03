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Τα πρώτα σημάδια ότι η προσφορά πετρελαίου στη Μέση Ανατολή υπερβαίνει τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση εμφανίζονται στις περιφερειακές αγορές για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, καθώς οι μεγάλες αραβικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες έχουν επαναφέρει τις εξαγωγές τους κοντά στα προπολεμικά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσδοκίες για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του αργού, μετά τα υψηλά εξαμήνου που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για την πρώτη ανάλογη ένδειξη από τον Ιούλιο, όταν οι τιμές είχαν καταγράψει απότομη πτώση μετά την προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία επέτρεψε σε δεξαμενόπλοια να αποπλεύσουν από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τι δείχνει ο δείκτης Dubai για την προσφορά πετρελαίου

Ενδεικτική της αλλαγής στην ισορροπία της αγοράς είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια του Dubai, του βασικού περιφερειακού δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση σχεδόν του συνόλου των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή.

Στις αρχές της εβδομάδας, η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο πλησιέστερων συμβολαίων διαμορφώθηκε σε κατάσταση contango, δηλαδή τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης διαπραγματεύονταν φθηνότερα από εκείνα μεταγενέστερης παράδοσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με traders και χρηματιστές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, το συμβόλαιο Νοεμβρίου βρισκόταν με discount περίπου 2 δολαρίων ανά βαρέλι έναντι του Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη διάρθρωση των τιμών θεωρείται πτωτικό σήμα για την αγορά, καθώς υποδηλώνει ότι η άμεσα διαθέσιμη προσφορά είναι σχετικά άφθονη σε σχέση με τη ζήτηση.

Αντίθετα, σε περιόδους περιορισμένης προσφοράς, τα συμβόλαια κοντινής παράδοσης συνήθως διαπραγματεύονται με υψηλότερη τιμή από εκείνα των επόμενων μηνών.

Άλμα 10% στις εξαγωγές τεσσάρων χωρών

Η βελτίωση της προσφοράς συνδέεται κυρίως με την αύξηση των εξαγωγών από τις μεγαλύτερες αραβικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ και το Κουβέιτ εξάγουν πλέον αργό με ρυθμούς περίπου αντίστοιχους εκείνων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Οι συνδυασμένες εξαγωγές των τεσσάρων χωρών αυξήθηκαν τον προηγούμενο μήνα κατά 10%, ξεπερνώντας ελαφρώς τα 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν παραμένουν ουσιαστικά σε αναστολή, εξαιτίας των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η σύγκρουση.

Η αύξηση των αραβικών εξαγωγών ενισχύει τις διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά, περιορίζοντας τις ανησυχίες για άμεσες ελλείψεις.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η σημερινή κατάσταση διαφέρει από εκείνη που επικρατούσε στα τέλη Ιουνίου.

Γιατί δεν πρόκειται ακόμη για επανάληψη της υπερπροσφοράς του Ιουνίου

Η Τζουν Γκο, ανώτερη αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου στην Sparta Commodities, εκτιμά ότι η αύξηση των ροών δεν έχει προκαλέσει το ίδιο φαινόμενο πρόσκαιρης υπερπροσφοράς που είχε παρατηρηθεί στα τέλη Ιουνίου.

Όπως εξηγεί, τότε υπήρχαν τεράστιες ποσότητες αργού αποθηκευμένες σε πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, τα οποία κατάφεραν να απομακρυνθούν από την περιοχή όταν άνοιξε ξανά η δυνατότητα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Η μαζική απελευθέρωση αυτών των ποσοτήτων είχε προκαλέσει απότομη αύξηση της προσφοράς.

«Δεν βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση με την πρόσκαιρη υπερπροσφορά στα τέλη Ιουνίου, επειδή τότε υπήρχαν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου σε πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια που αποχώρησαν από την περιοχή», ανέφερε.

«Αυτή τη φορά, η αύξηση είναι πιο σταδιακή», πρόσθεσε.

Η διαφοροποίηση αυτή έχει σημασία, καθώς υποδηλώνει ότι η σημερινή ενίσχυση της προσφοράς εξελίσσεται με πιο ομαλό ρυθμό, χωρίς την αιφνίδια εισροή μεγάλων ποσοτήτων που είχε καταγραφεί το καλοκαίρι.

Πρόσθετες ενδείξεις πίεσης στην αγορά

Σήματα πιθανής υπερπροσφοράς προκύπτουν και από τις συναλλαγές στη βασική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης που διαχειρίζεται η S&P Global Energy.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε ασθενέστερα επίπεδα τιμών, υποδηλώνοντας περιορισμένη ζήτηση για άμεσα διαθέσιμο αργό.

Ειδικότερα, τα λεγόμενα partials, δηλαδή τμηματικά συμβόλαια που μπορούν να μετατραπούν σε φυσικές ποσότητες πετρελαίου, διαπραγματεύονταν σχεδόν στην ίδια τιμή με το αντίστοιχο χρηματοοικονομικό σημείο αναφοράς του Dubai.

Υπό κανονικές συνθήκες, τα συγκεκριμένα συμβόλαια εμφανίζουν συνήθως ένα ασφάλιστρο έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού δείκτη.

Η απουσία αυτού του premium αποτελεί πρόσθετη ένδειξη ότι οι αγοραστές δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη πίεση για την εξασφάλιση άμεσων παραδόσεων.

Η διπλωματία ΗΠΑ – Ιράν αλλάζει το κλίμα στις τιμές

Πέρα από την αύξηση των εξαγωγών, καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση των τιμών διαδραματίζει και η προοπτική επανέναρξης συνομιλιών για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Οι ελπίδες διπλωματικής αποκλιμάκωσης έχουν περιορίσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του αργού λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μετά την άνοδο σε υψηλά έξι μηνών τον Οκτώβριο, οι διεθνείς τιμές κατέγραψαν ισχυρή διόρθωση.

Τη Δευτέρα, τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση της τάξης του 7%, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στις ενδείξεις πιθανής διπλωματικής προόδου.

«Οι αγορές ενέργειας κατέγραψαν χθες μια έντονη υποχώρηση», ανέφερε σε σημείωμά του ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING.

Όπως εξήγησε, η πτώση συνδέεται με τις ανανεωμένες ελπίδες για πιθανές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο ίδιος, ωστόσο, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει ανάλογες προσδοκίες, οι οποίες τελικά δεν οδήγησαν σε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Το έχουμε ξαναδεί αυτό χωρίς να προκύψει κάτι συγκεκριμένο, ωστόσο αυτή τη φορά φαίνεται να υπάρχουν θετικά μηνύματα τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το Ιράν», σημείωσε.

Η συνδυασμένη επίδραση της αυξημένης προσφοράς από τους αραβικούς παραγωγούς και των προσδοκιών για διπλωματική αποκλιμάκωση διαμορφώνει πλέον ένα διαφορετικό περιβάλλον για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Το ερώτημα είναι εάν η σημερινή χαλάρωση των συνθηκών προσφοράς θα διατηρηθεί ή εάν μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης θα επαναφέρει τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.