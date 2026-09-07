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Οι ευρωαγορές ξεκίνησαν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα κυρίως σε αρνητικό έδαφος, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να υποχωρεί σχεδόν κατά 0,1% στο άνοιγμα και την προσοχή των επενδυτών να παραμένει στραμμένη στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και στη συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη.

Οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες βρίσκονταν στο «κόκκινο», ενώ μικτή ήταν η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Οι μετοχές του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου ηγήθηκαν των κερδών στις πρώτες συναλλαγές, σημειώνοντας άνοδο 1,14%, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές ενισχύθηκαν κατά 0,55% και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κατά 0,53%. Στον αντίποδα, οι μετοχές του κλάδου υγείας κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας περισσότερο από 1%, ενώ οι εταιρείες τροφίμων και ποτών έχασαν περίπου 0,8%.

Στο Μιλάνο, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύθηκε κατά 0,36%, ενώ ο γερμανικός DAX πέρασε οριακά σε αρνητικό έδαφος, παρά το θετικό ξεκίνημα στη Φρανκφούρτη. Στο Παρίσι, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε σχεδόν κατά 0,1%, ενώ στο Λονδίνο ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση σχεδόν 0,2%.

Οριακά υψηλότερο το κόστος δανεισμού της Γερμανίας μετά τη νίκη του AfD

Οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα το πρωί της Δευτέρας, παραμένοντας ωστόσο σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένες με τις κινήσεις στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Η άνοδος ήρθε μετά τα exit polls που έφεραν την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στην πρώτη θέση στις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Παραμένει ακόμη ασαφές εάν το κόμμα θα εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου (Bund), η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις πολιτικές εξελίξεις, αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης, στο 3,348%. Η απόδοση του 30ετούς Bund ενισχύθηκε επίσης κατά 1 μονάδα βάσης, στο 3,825%.

Μεγαλύτερη ήταν η κίνηση στο βραχυπρόθεσμο άκρο της καμπύλης, με την απόδοση του 2ετούς γερμανικού ομολόγου να αυξάνεται περισσότερο από 3 μονάδες βάσης, στο 2,967%.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται παράλληλα για τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, κατά την οποία μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θεωρείται σχεδόν βέβαιη.

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