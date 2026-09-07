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(Last update: 14:30)

Θετικές δυνάμεις ανάσχεσης απέναντι στο επιβαρυμένο διεθνές κλίμα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η απόφαση της Morningstar DBRS να αναβαθμίσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή παρέχει σημαντική στήριξη κατά την έναρξη των συναλλαγών, αν και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ορισμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών (profit taking) μετά το πολυήμερο ράλι που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2009. Άμεσος στόχος για τις επόμενες ημέρες είναι η σταθεροποίηση και εδραίωση της αγοράς πέριξ των 2.700 μονάδων, με διατήρηση του επιλεκτικού αγοραστικού ενδιαφέροντος για τις τραπεζικές μετοχές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (7/9) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.710,56 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.702,65 (χαμηλό ημέρας) και των 2.723,94 μονάδων (υψηλό ημέρας). Πρόκειται για νέο ρεκόρ 17 ετών, με τα αμέσως επόμενα καλύτερα κλεισίματα να εντοπίζονται στις 2.711,96 (27/10/2009) και τις 2.781,13 μονάδες (26/10/2009).

Βασικός κινητήριος μοχλός για την επενδυτική ψυχολογία παραμένει η κεκτημένη ταχύτητα που προσφέρει η επικείμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους FTSE Russell και Stoxx στις 21 Σεπτεμβρίου, με την κρίσιμη αναδιάρθρωση των δεικτών (rebalancing) να είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο της εγχώριας επιχειρηματικότητας τοποθετείται και η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Star Bulk στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, η οποία θα διενεργηθεί από την Τετάρτη 9 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Στο διεθνές πεδίο, οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί εξαιτίας των πολλαπλών εστιών αβεβαιότητας. Η διατήρηση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ τροφοδοτούν νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Ταυτόχρονα, την προσοχή προσελκύει η πολιτική αβεβαιότητα στη Γερμανία μετά τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, καθώς και οι κρίσιμες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης. Η αγορά προεξοφλεί μία σχεδόν βέβαιη αύξηση των επιτοκίων αυτήν την εβδομάδα, ενώ σταθμίζεται και η πιθανότητα μίας επιπλέον αύξησης έως το τέλος του έτους.

Τις ανησυχίες των αγορών συμπληρώνουν τα επικείμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ (ΔΤΚ Αυγούστου) που ανακοινώνονται την Παρασκευή, την ώρα που η Wall Street παραμένει σήμερα κλειστή λόγω της αργίας της Labor Day.

Σε αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, από σταθερές προηγουμένως, προχώρησε την περασμένη Παρασκευή η Morningstar DBRS, διατηρώντας παράλληλα την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στη βαθμίδα της επενδυτικής κατηγορίας (BBB). Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες για συνεχή και σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους, η οποία υποστηρίζεται από τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις. Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ως ένα βαθμό ανθεκτική απέναντι στην ενεργειακή κρίση, προβλέποντας ανάπτυξη 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027.

Η αλλαγή του outlook λειτουργεί ευνοϊκά για τα ελληνικά assets, ενώ «ανοίγει την πόρτα» για μια νέα αναβάθμιση της προληπτικής αξιολόγησης της χώρας, εφόσον διατηρηθεί η τροχιά μείωσης του χρέους και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Η DBRS βλέπει επίσης περιορισμένο πολιτικό ρίσκο ενόψει των εκλογών του 2027, παρά το ενδεχόμενο να προκύψουν δυσκολίες στον σχηματισμό κυβέρνησης, επισημαίνοντας την ευρεία πολιτική συναίνεση που υπάρχει γύρω από τους βασικούς άξονες της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, η HELLENiQ ENERGY προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου, ύψους 3 έως 5 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τα τρία διυλιστήρια του ομίλου σε Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα και Ασπρόπυργο, εκτείνεται σε βάθος 5 έως 10 ετών και εντάσσεται στη στρατηγική του για την περίοδο 2030–2040. Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η αύξηση της δυναμικότητας κατά 10% έως 15%, παράλληλα με τη μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η βενζίνη και το ντίζελ. Οι πρώτες τοποθετήσεις κεφαλαίων τοποθετούνται χρονικά από το 2028.

Στον σχεδιασμό μιας νέας εταιρείας συμμετοχών (holding company) προχωρά η Metlen, με στόχο τη δημιουργία μιας ενοποιημένης πλατφόρμας υποδομών που θα συγκεντρώνει τη METKA ATE και την M Concessions. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την απόσχιση των δραστηριοτήτων παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ και τη μεταφορά τους στην M Concessions. Το νέο στοιχείο του σχεδιασμού είναι η πιθανή επέκταση του ομίλου στους τομείς των υδάτινων και περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς και στο real estate, είτε οργανικά είτε μέσω επιλεκτικών εξαγορών και συνεργασιών. Το ενδεχόμενο μιας αυτόνομης εισαγωγής (listing) της νέας εταιρείας στο Χρηματιστήριο παραμένει ανοιχτό ως επιλογή, καθώς η Metlen δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις ούτε έχει ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Συνεχίζεται το «πάρτι» στα διυλιστήρια – Νέα ρεκόρ για τράπεζες και ΔΕΗ

Κέρδη +0,92% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.240,75 μονάδες, ανανεώνοντας τα υψηλά 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,42% στις 6.943,79 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,45% στις 3.085,39 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 114,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,04 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 22,6 εκατ. ευρώ κάνει η Εθνική και ακολουθεί η Πειραιώς με 14,8 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 195,37 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 41 μετοχές, αρνητικό για 62, ενώ 12 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ξεχωρίζει με κέρδη +1,8% και διαπραγματεύεται πάνω από τα 17,8 ευρώ, σε νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Η Πειραιώς ενισχύεται κατά +1% στα 10,7 ευρώ (ρεκόρ 5 ετών – Μάρτιος 2021). Η Eurobank κινείται ανοδικά κατά +0,9% και η Alpha Bank κατά +0,5%, αμφότερες πάνω από τα 4,7 ευρώ, με την ΕΥΡΩΒ σε νέο υψηλό 11 ετών (Αύγουστος 2015). Η CrediaBank σημειώνει πτώση -1,2%, η Optima bank -0,8% και η Τράπεζα Κύπρου -0,3%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, το «πάρτι» συνεχίζεται στα διυλιστήρια, με την HELLENiQ ENERGY να καταγράφει άλμα +3,3% πάνω από τα 16,4 ευρώ (ρεκόρ 27 ετών – Οκτώβριος 1999) και τη Motor Oil να κερδίζει +2,5% στα 64,75 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό). Η Allwyn ακολουθεί με άνοδο +2,1%, ενώ κατά τουλάχιστον +1% ενισχύονται η Cenergy και η Lamda Development. Η ΔΕΗ κινείται ανοδικά κατά +0,9% στα 24,36 ευρώ και σε νέο υψηλό 18 ετών (Ιούνιος 2008). Αντίθετα, κατά περίπου -1% υποχωρούν η Metlen, η Jumbo, η Aktor, η Viohalco, η Coca-Cola HBC και η ΕΥΔΑΠ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +2% σημειώνουν η Euronext Athens και η Qualco. Πάνω από +1% κερδίζουν η Fourlis και ο ΟΛΘ. Από την άλλη πλευρά, πάνω από -1% χάνουν η Bally’s Intralot, η Intracom Holdings, ο ΑΔΜΗΕ, ο ΟΛΠ, η Alter Ego Media, η Quest και η Σαράντης.

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