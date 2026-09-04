Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Citi αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τη Jumbo, μετά την ισχυρότερη εικόνα που παρουσίασαν οι πωλήσεις κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 27 ευρώ, από 25 ευρώ προηγουμένως, ενώ η σύσταση παραμένει ουδέτερη, καθώς ο οίκος εκτιμά ότι μεγάλο μέρος των πρόσφατων θετικών εξελίξεων έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποτίμηση της μετοχής.

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις αφορά στην πορεία των πωλήσεων. Μετά από πιο ήπιους ρυθμούς ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο, η Jumbo εμφάνισε επιτάχυνση περίπου 9% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γεγονός που οδήγησε τη Citi να δει μικρό περιθώριο υπέρβασης της επίσημης καθοδήγησης για το 2026. Η εταιρεία εξακολουθεί να στοχεύει σε αύξηση πωλήσεων περίπου 5% και σε μεταβολή των κερδών ανά μετοχή μεταξύ -3% και 0%, ενώ η Citi προβλέπει πλέον αύξηση πωλήσεων κοντά στο 6% και άνοδο των κερδών ανά μετοχή περίπου 2%.

Το δεύτερο εξάμηνο και οι νέες προβλέψεις

Παρά τη βελτίωση της εμπορικής εικόνας, η Citi διατηρεί επιφυλακτική στάση ως προς τη συνέχεια. Η περίοδος των Χριστουγέννων θεωρείται καθοριστική για την τελική επίδοση της χρονιάς, ενώ ο οίκος υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη άνοδος των πωλήσεων δεν αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει σε αισθητά υψηλότερη αποτίμηση.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Citi αναμένει πωλήσεις περίπου 517,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,1%, EBITDA 169,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 118,7 εκατ. ευρώ. Τα περιθώρια προβλέπεται να κινηθούν χαμηλότερα σε ετήσια βάση, καθώς η ασθενέστερη λειτουργική μόχλευση και οι επενδύσεις στις τιμές περιορίζουν μέρος της θετικής επίδρασης από την ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Για το σύνολο του 2026, η Citi τοποθετεί τις πωλήσεις στα 1,304 δισ. ευρώ, τα EBITDA στα 446 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 326 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται στα 2,43 ευρώ, από 2,38 ευρώ το 2025, ενώ για το 2027 και το 2028 προβλέπεται περαιτέρω σταδιακή αύξηση στα 2,51 και 2,59 ευρώ αντίστοιχα.

Παρά την αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων, η Citi παραμένει ελαφρώς πιο συντηρητική από τη μέση πρόβλεψη της αγοράς στα καθαρά κέρδη. Για το 2026, για παράδειγμα, εκτιμά καθαρά κέρδη 326 εκατ. ευρώ, περίπου 1% χαμηλότερα από το consensus των 329 εκατ. ευρώ.

Γιατί η τιμή στόχος ανεβαίνει στα 27 ευρώ

Η αύξηση της τιμής στόχου οφείλεται κυρίως στην αναθεώρηση του πολλαπλασιαστή αποτίμησης. Η Citi χρησιμοποιεί πλέον περίπου 11 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, από 10 φορές προηγουμένως, επίπεδο που ευθυγραμμίζεται με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της μετοχής.

Η αποτίμηση βασίζεται σε συνδυασμό δύο μεθόδων, ενός μοντέλου πολλαπλασιαστών και ενός μοντέλου προεξόφλησης ταμειακών ροών. Στο δεύτερο, η Citi χρησιμοποιεί κόστος κεφαλαίου 10% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 2%.

Με την τιμή της μετοχής στα 26,62 ευρώ (3/9), το περιθώριο ανόδου προς την τιμή στόχο είναι μόλις 1,4%. Ωστόσο, η αναμενόμενη μερισματική απόδοση 6,4% ανεβάζει τη συνολική προσδοκώμενη απόδοση στο 7,8%, στοιχείο που εξηγεί γιατί η Citi διατηρεί ουδέτερη και όχι αρνητική στάση.

Τα σενάρια και οι παράγοντες που παραμένουν στο μικροσκόπιο

Η Citi στα σενάρια αποτίμησης αναφέρει ότι το θετικό σενάριο, η τιμή μπορεί να φτάσει τα 32 ευρώ, δηλαδή περίπου 20% υψηλότερα από το επίπεδο αναφοράς. Αυτό προϋποθέτει επανατιμολόγηση της μετοχής κοντά στις 12 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και ισχυρότερη αύξηση των κερδών ανά μετοχή.

Στο αρνητικό σενάριο η τιμή υποχωρεί στα 21 ευρώ, περίπου 21% χαμηλότερα. Το τελευταίο σενάριο συνδέεται με αποτίμηση κοντά στις 9 φορές τα κέρδη και εντονότερη πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας.

Η Citi εξακολουθεί να θεωρεί τη Jumbo εταιρεία με ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ περιθωρίων και αποδόσεων, αλλά εντοπίζει αυξημένους ανταγωνιστικούς κινδύνους. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επέκταση της Action στη Ρουμανία και μελλοντικά στη Βουλγαρία, η μεγαλύτερη διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και το πιο δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον στη Ρουμανία.

Από την άλλη πλευρά, καλύτερη διατήρηση των περιθωρίων, ισχυρότερη κερδοφορία, περισσότερες οργανικές επεκτάσεις ή υψηλότερες επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την επενδυτική εικόνα.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΘ: Η εξαγγελία που κρατά «κλειδωμένη» το Μαξίμου και αφορά πολύ κόσμο – Πάνω από €2,5 δισ. το πακέτο

«Σπίτι μου 3»: Το νέο σχέδιο για φθηνά στεγαστικά που πάει στη ΔΕΘ

Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ