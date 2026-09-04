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Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κλείνει πάνω από το όριο των 2.700 μονάδων, παρά τις διακυμάνσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο επίκεντρο παρέμειναν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα των εισηγμένων, η προοπτική αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις Ανεπτυγμένες, καθώς και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα.

Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη σημερινή (4/9) συνεδρίαση στις 2.701,38 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,37%. To υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.707,31 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.684,41. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 261 εκατ. ευρώ.

Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,35% στις 6.914,78 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε απώλειες 0,07% στις 3.099,37 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ανοδικά στο +0,76% στις 3.211,29 μονάδες.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε κέρδη 1,44% στα 10,60 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε καθοδικά κατά 1,22% στα 4,69 ευρώ, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,20% στα 4,72 ευρώ και η Εθνική κατέγραψε κέρδη ύψους 1,01% στα 17,55 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν οι ΑΒΑΞ (+2,97%), Lamda Development (2,95%), ΕΛΠΕ (2,05%) και η Safe Bulkers (+2,09%).

Καθοδικά οι Bally’s Intralot (-1,44%), Allwyn (-1,10%), ΔΕΗ (-0,25%).

Aπόψε το βράδυ, η DBRS, θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για την ελληνική οικονομία. Ο καναδικός οίκος διατηρεί σήμερα την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές, δηλαδή ένα σκαλοπάτι πάνω από την είσοδο στην επενδυτική κατηγορία, μετά την τελευταία αξιολόγηση της 6ης Μαρτίου.

Το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €2,5 δισ. και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις έως το 2028. Το πακέτο θα συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης εισοδήματος, ενώ η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο. Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνονται φορολογικές παρεμβάσεις για αγρότες, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και κίνητρα για ομάδες φορολογικά συνεπών πολιτών.