Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τρίτης, με τον τεχνολογικό κλάδο να ηγείται των απωλειών, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Επιπρόσθετα οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή λειτούργησαν αποθαρρυντικά για τους επενδυτές.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,58% στις 645,66 μονάδες με τον τεχνολογικό κλάδο να αποτελεί το μεγαλύτερο βαρίδι.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,45% στις 25.864 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,34% στις 8.020 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολίσθησε σε ποσοστό 1,14% και τις 10.638 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε ελαφρά κάμψη 0,01% στις 49.941 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 18.807 μονάδες μειωμένος κατά 0,79%.

Οι πιέσεις στους δείκτες ήρθαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές καλούνται να αξιολογήσουν τόσο τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στις τιμές της ενέργειας όσο και το κατά πόσο οι υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών δικαιολογούνται από τις μελλοντικές προοπτικές κερδοφορίας τους.

Παράγοντας αβεβαιότητας παραμένει βέβαια και η κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά τη νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της ιρανικής νήσου Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, αν και δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ΗΠΑ και Ιράν εργάζονται πάνω σε ένα πιθανό διπλωματικό συμβιβασμό λειτούργησαν αντισταθμιστικά, οδηγώντας τελικά σε καθοδική τροχιά τις πετρελαϊκές τιμές.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου υποχώρησε κατά 1,26% στα 103,46 δολάρια, διευρύνοντας τις βαριές απώλειες της Δευτέρας, ενώ αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε στα 95,93 δολάρια.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ επιβεβαίωσε την Τρίτη πως έχει μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή νέων συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες, προκειμένου να βρεθεί λύση.

Σταθεροποιητικά κινήθηκε και ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου να παραμένει κάτω από το φράγμα των 4.000 δολαρίων, στα 3.937 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, η σκιά των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών και της πολιτικής αβεβαιότητας που μπορεί να φέρουν, πίεσαν το δολάριο με την ισοτιμία με το ευρώ να κινείται στο 1,1193 και τον δείκτη δολαρίου να παραμένει κοντά στο 101,84.

Η αμερικανική κάλπη, εξάλλου, εκτιμάται πως θα συνεχίσει να ρίχνει βαριά τη σκιά της στις αγορές και τις επόμενες ημέρες, δεδομένου πως η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, τις αμυντικές δαπάνες και τις αποδόσεις των ομολόγων.

Ειδικά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με σημαντική έκθεση στην αμερικανική αγορά ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο των ανακατατάξεων, με τους κλάδους της άμυνας, της υγείας και της καθαρής ενέργειας να θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις ενδεχόμενες αλλαγές πολιτικής.

Η UBS, σε ανάλυση της, εκτίμησε ότι μια αλλαγή στον έλεγχο του Κογκρέσου δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί αυτομάτως ως θετική ή αρνητική για τις μετοχές, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ θα διατηρήσει σημαντικές εξουσίες στην επιβολή δασμών και στην εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι δημοσιονομικές πιέσεις στις ΗΠΑ μπορούν να διατηρήσουν ψηλά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, επηρεάζοντας έτσι το κόστος δανεισμού και στην Ευρώπη.

Αντιστοίχως, η Morgan Stanley σε ανάλυση της επεσήμανε ότι η ολοκλήρωση των εκλογών μπορεί να περιορίσει έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας για τις αγορές, αν και ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενδέχεται να προέλθει από μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν ή την επιβολή πρόσθετων δασμών.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων θα εξακολουθήσει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη, την εταιρική κερδοφορία, τον πληθωρισμό και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.