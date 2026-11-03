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Σε πτωτική τροχιά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα Τρίτη, ακολουθώντας το κύμα ρευστοποιήσεων που πλήττει τις τεχνολογικές μετοχές διεθνώς, μετά τις προειδοποιήσεις της Apple για πιέσεις στα περιθώρια κέρδους και την ανακοίνωση της Oracle για άντληση κεφαλαίων ύψους 20 δισ. δολαρίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο αυξημένο κόστος ανάπτυξης υποδομών AI, ενώ πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που πραγματοποιούνται σήμερα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,58%, στις 645,69 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX χάνει 0,96%, στις 25.732,62 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 σημειώνει πτώση 0,54%, στις 8.004,54 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,42%, στις 10.716,06 μονάδες. Απώλειες καταγράφονται και στη νότια Ευρώπη, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να χάνει 0,95%, στις 49.475,60 μονάδες, και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να υποχωρεί κατά 0,87%, στις 18.792,20 μονάδες.

Στο επίκεντρο οι πιέσεις στην Apple και στους ημιαγωγούς

Η τεχνολογία ηγείται της πτώσης, καθώς η Apple προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη άνοδος των τιμών των τσιπ μνήμης θα περιορίσει τα μεικτά περιθώρια κέρδους κατά το κρίσιμο τρίμηνο των εορταστικών αγορών.

Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το αυξημένο κόστος εξαρτημάτων σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, οι εταιρείες ημιαγωγών δέχονται ισχυρές πιέσεις. Οι ASML, ASM International και BE Semiconductor καταγράφουν απώλειες, ενώ σημαντική υποχώρηση σημειώνουν και οι STMicroelectronics και Infineon.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες συνδέονται άμεσα με την παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τις υποδομές κέντρων δεδομένων, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές της ζήτησης και του κόστους.

Η προειδοποίηση της Apple ενισχύει τους φόβους ότι οι κατασκευαστές συσκευών θα αναγκαστούν είτε να απορροφήσουν τις ανατιμήσεις, περιορίζοντας την κερδοφορία τους, είτε να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές, με κίνδυνο να πληγεί η ζήτηση.

Oracle: Νέα ανησυχία για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης

Πρόσθετες πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο προκαλεί η ανακοίνωση της Oracle ότι σχεδιάζει να αντλήσει συνολικά 20 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης μετοχών και ομολόγων.

Τα κεφάλαια προορίζονται για τη χρηματοδότηση της επιθετικής επέκτασης των υποδομών cloud και των κέντρων δεδομένων της εταιρείας.

Η κίνηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το τεράστιο ύψος των κεφαλαίων που απαιτεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τον χρόνο που θα χρειαστεί ώστε οι σχετικές επενδύσεις να αποφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις.

Lufthansa και Philips ξεχωρίζουν στα εταιρικά αποτελέσματα

Παρά το αρνητικό κλίμα, ορισμένες ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ανοδικά, με στήριγμα τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η Lufthansa καταγράφει κέρδη, καθώς ο γερμανικός αεροπορικός όμιλος περιόρισε το εύρος της πρόβλεψής του για τα λειτουργικά κέρδη του 2026, σε μια περίοδο που το κόστος αεροπορικών καυσίμων παραμένει αυξημένο εξαιτίας των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη ισχυρότερη είναι η αντίδραση της Philips, με τη μετοχή του ολλανδικού ομίλου ιατρικής τεχνολογίας να ενισχύεται μετά την ανακοίνωση αυξημένων τριμηνιαίων κερδών.

Η εβδομάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ευρωπαϊκή εταιρική κερδοφορία, καθώς περίπου το 20% των εταιρειών του Stoxx 600 αναμένεται να δημοσιεύσει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Εκλογές ΗΠΑ: Στάση αναμονής και ανησυχία για το Κογκρέσο

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενισχύεται από τις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούν σημαντική πολιτική δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του.

Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών ή με διαφορετική πλειοψηφία στα δύο νομοθετικά σώματα θα μπορούσε να προκαλέσει νομοθετικά αδιέξοδα, επιβραδύνοντας τις προσπάθειες απορρύθμισης της αμερικανικής οικονομίας.

Παράλληλα, θα μπορούσε να δυσκολέψει τις διαπραγματεύσεις για το ομοσπονδιακό όριο χρέους και να περιορίσει ορισμένες πρωτοβουλίες κρατικών δαπανών.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι αγορές αναμένουν την ανακοίνωση των στοιχείων απασχόλησης του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την αξιολόγηση των επόμενων κινήσεων της Federal Reserve, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το εάν η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα μεταβάλει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Μέχρι τότε, οι επενδυτές διατηρούν επιφυλακτική στάση, περιορίζοντας την ανάληψη κινδύνου στις ευρωπαϊκές αγορές.