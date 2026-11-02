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Με επιφυλακτικότητα και μεικτά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την απόφαση της Fitch να υποβαθμίσει τις προοπτικές της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας σε αρνητικές, την ώρα που η σημαντική πτώση του πετρελαίου προσφέρει κάποια ανακούφιση από τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,09%, στις 646,19 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,12%, στις 10.716,78 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος στις 25.817,46 μονάδες, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,75 μονάδων.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,01%, στις 7.970,54 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,18%, στις 49.590,51 μονάδες. Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών αγορών καταγράφει η Μαδρίτη, με τον IBEX 35 να κερδίζει 0,75%, στις 18.792,20 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές προέρχονται από τον καλύτερο μήνα τους από τον Ιούνιο, ωστόσο η νέα εβδομάδα ξεκινά με αυξημένες ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας και την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Fitch: Αρνητικές πλέον οι προοπτικές της Γαλλίας

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση της Fitch την Παρασκευή να αναθεωρήσει τις προοπτικές της γαλλικής οικονομίας από σταθερές σε αρνητικές, διατηρώντας πάντως αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο A+.

Ο οίκος προειδοποίησε ότι η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και το πολιτικό αδιέξοδο δυσχεραίνουν την προσπάθεια σταθεροποίησης του χρέους.

Σύμφωνα με τη Fitch, η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, το αυξημένο κόστος δανεισμού και η διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική εικόνα της χώρας σε σύγκριση με την αξιολόγηση του Αυγούστου.

Παράλληλα, ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού καθιστά δυσκολότερη την εφαρμογή μιας διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής.

Οι εξελίξεις διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τη διαφορά αποδόσεων μεταξύ του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου και του αντίστοιχου γερμανικού, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στην επενδυτική εμπιστοσύνη και στις γαλλικές χρηματοοικονομικές μετοχές.

Πετρέλαιο: Βουτιά άνω του 3% προσφέρει ανάσα στις αγορές

Στον αντίποδα, η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι εκτεθειμένες στο ενεργειακό κόστος.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 3,3%, στα 109,70 δολάρια το βαρέλι, μετά την εντυπωσιακή άνοδο 13,6% που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο.

Η πτώση περιορίζει προσωρινά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, προσφέροντας περιθώρια ανακούφισης σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις και κυκλικούς κλάδους.

Ωστόσο, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου παραμένει υψηλό, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Apple και Nvidia: Ανακατατάξεις στην κορυφή της τεχνολογίας

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στον τεχνολογικό κλάδο, όπου η Apple ανέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως σε χρηματιστηριακή αξία, ξεπερνώντας τη Nvidia.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς αυξάνεται η επιφυλακτικότητα θεσμικών επενδυτών απέναντι στις επιθετικές δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στον χρόνο που απαιτείται προκειμένου αυτές οι επενδύσεις να αποδώσουν.

Η προσοχή μεταφέρεται πλέον στην επικείμενη ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Apple, στην πρώτη σχετική τηλεδιάσκεψη υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Τζον Τέρνους (John Ternus).

Οι επενδυτές αναμένεται να εξετάσουν τις προβλέψεις της διοίκησης για τις νέες συσκευές και τη δυνατότητα διατήρησης των περιθωρίων κέρδους, εν μέσω αυξημένου κόστους στις μνήμες και στα εξαρτήματα ημιαγωγών.

ΕΚΤ: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι αγορές αναμένουν τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία, καθώς και τις τελικές μετρήσεις των δεικτών υπευθύνων προμηθειών PMI για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, η πορεία των επιτοκίων παραμένει βασικός παράγοντας για την επενδυτική στρατηγική, μετά τις αποφάσεις της Federal Reserve και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την προηγούμενη εβδομάδα να διατηρήσουν αμετάβλητα τα βασικά τους επιτόκια.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι προγραμματισμένες δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Μπόρις Βούιτσιτς, ο διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Εσκρίβα και ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Εμανουέλ Μουλέν.

Οι δηλώσεις τους ενδέχεται να προσφέρουν νέα στοιχεία για τις επόμενες κινήσεις της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική σταθερότητα.