Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε προνομιακό πεδίο για τους short sellers έχει μετατραπεί το χρηματιστήριο του Παρισιού, καθώς η παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, οι δημοσιονομικές πιέσεις και η πρόσφατη κοινωνική αναταραχή οδηγούν ολοένα περισσότερους επενδυτές στην αποφυγή των γαλλικών μετοχών.

Σύμφωνα με αναλυτές της Barclays, ο γαλλικός δείκτης CAC 40 αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη αρνητική θέση μεταξύ των αγορών της Ευρώπης και των ΗΠΑ για συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν ποσοτικές στρατηγικές.

Η μεταστροφή αυτή αποτυπώνει την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των θεσμικών επενδυτών απέναντι στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα σύνθετο μείγμα πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Barclays, τόσο τα συστηματικά επενδυτικά κεφάλαια (trend-following funds) όσο και οι διαχειριστές που λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις βάσει δικής τους ανάλυσης απομακρύνονται σταδιακά από τις γαλλικές μετοχές.

Η τελευταία μείωση της έκθεσης στην αγορά του Παρισιού προέρχεται κυρίως από τα λεγόμενα Commodity Trading Advisors (CTAs). Πρόκειται για επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν τις τάσεις των αγορών, λαμβάνοντας θετικές ή αρνητικές θέσεις σε προθεσμιακά συμβόλαια χρηματιστηριακών δεικτών, ανάλογα με τα σήματα που παράγουν τα επενδυτικά τους μοντέλα.

Σύμφωνα με την Barclays, οι συγκεκριμένοι επενδυτές έχουν αρχίσει να ενισχύουν εκ νέου τις ανοδικές θέσεις τους στις αμερικανικές μετοχές, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν επιθετικά την έκθεσή τους στις ευρωπαϊκές αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτικό κίνδυνο της Γαλλίας.

Αποτέλεσμα είναι ο CAC 40 να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη short θέση στο συγκεκριμένο επενδυτικό σύμπαν. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι τα CTAs βρίσκονται πλέον κοντά σε ουδέτερη συνολική τοποθέτηση στις ευρωπαϊκές μετοχές, με τη γαλλική αγορά να αποτελεί την εντονότερη αρνητική τους επιλογή.

Ο CAC 40 οδεύει προς τη μεγαλύτερη ετήσια υστέρηση έναντι του πανευρωπαϊκού Stoxx Europe 600 από το 2010, ενώ βρίσκεται σε τροχιά υποαπόδοσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η παρατεταμένη αδυναμία του δείκτη συνδέεται με την πολιτική αστάθεια που έχει επικρατήσει στη χώρα από τον Ιούνιο του 2024, όταν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Έκτοτε, η Γαλλία είχε τέσσερις διαφορετικούς πρωθυπουργούς, ενώ η αύξηση του δημόσιου χρέους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Πρόσθετη πίεση στην επενδυτική εμπιστοσύνη έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες κινητοποιήσεις κατά του αυξημένου κόστους ζωής, οι οποίες εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια και βίαιες συγκρούσεις. Η κοινωνική αναταραχή ενίσχυσε τις ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα και τη δυνατότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Οι επιπτώσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην αγορά ομολόγων, όπου η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών δεκαετών τίτλων (OAT) και των αντίστοιχων γερμανικών (Bund) ξεπέρασε τις 150 μονάδες βάσης.

Μόλις το 16% των συνολικών εσόδων των εταιρειών που συμμετέχουν στον CAC 40 προέρχεται από τη γαλλική αγορά. Το υπόλοιπο μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών τους πραγματοποιείται εκτός Γαλλίας, γεγονός που αναδεικνύει τον έντονα διεθνοποιημένο χαρακτήρα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας. Παρά ταύτα, ο δείκτης εξακολουθεί να επηρεάζεται από το αρνητικό επενδυτικό κλίμα που συνδέεται με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τις επιδόσεις του CAC 40 είναι η σημαντική συμμετοχή εταιρειών που συνδέονται με την καταναλωτική δαπάνη και την αγορά πολυτελών προϊόντων. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 23% του γαλλικού δείκτη, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τους ομίλους LVMH και Hermès.

Η επιφυλακτικότητα δεν περιορίζεται στα ποσοτικά επενδυτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα διαχειριστών κεφαλαίων της Bank of America, η Γαλλία αποτελεί πλέον τη λιγότερο δημοφιλή χρηματιστηριακή αγορά στην Ευρώπη μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ειδικότερα, καθαρό ποσοστό 56% των διαχειριστών σχεδιάζει να διατηρήσει χαμηλότερη έκθεση στις γαλλικές μετοχές σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του κατά τους επόμενους 12 μήνες. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στην ιστορία της συγκεκριμένης έρευνας.