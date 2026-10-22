Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε περικοπές 5.000 θέσεων εργασίας, που αντιστοιχούν περίπου στο 5% του συνολικού προσωπικού της, σχεδιάζει να προχωρήσει η βρετανική τράπεζα Barclays, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της αποδοτικότητάς της μέσω της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, η τράπεζα επιδιώκει τη διαρθρωτική μείωση της βάσης κόστους της, προκειμένου να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια για νέες επενδύσεις.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Barclays, οι περικοπές συνδέονται με την απλοποίηση της οργανωτικής δομής και τις αλλαγές στην τεχνολογία, με την AI να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας.

Οι μειώσεις προσωπικού αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στις υποστηρικτικές λειτουργίες της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και θέσεων προγραμματιστών (developers).