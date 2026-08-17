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του Enrique Diaz-Alvarez*

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο διαμορφώθηκε ακριβώς σύμφωνα με τις προσδοκίες, ενώ και από τις υπόλοιπες αγορές υπήρχαν ελάχιστες ειδήσεις ικανές να προκαλέσουν σημαντικές κινήσεις. Οι αγορές μετοχών, τα ομόλογα και το δολάριο έκλεισαν την Παρασκευή σχεδόν ακριβώς στα επίπεδα όπου είχαν ανοίξει τη Δευτέρα, σε μια τυπική εβδομάδα υποτονικών θερινών συναλλαγών. Ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να εξελίσσεται πλέον σε μια κατάσταση μακροχρόνιας οικονομικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και, προς το παρόν, παράγει ελάχιστους τίτλους ειδήσεων που επηρεάζουν τις αγορές. Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους σχετικά με την επικείμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ενώ μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον ίδιο μήνα φαίνεται σχεδόν βέβαιη. Η σημαντικότερη κίνηση της εβδομάδας σημειώθηκε στο βραζιλιάνικο ρεάλ, το οποίο παρασύρθηκε από τις ρευστοποιήσεις στα βραζιλιάνικα περιουσιακά στοιχεία, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή επικράτηση της Αριστεράς στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Και αυτή η εβδομάδα αναμένεται σχετικά ήρεμη για τις αγορές. Το σημαντικότερο γεγονός θα είναι η δημοσίευση, την Παρασκευή, των δεικτών PMI για τον Αύγουστο παγκοσμίως. Τα στοιχεία αυτά θα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωζώνη, λόγω της χρονικής υστέρησης με την οποία δημοσιεύονται εκεί τα πιο απτά οικονομικά δεδομένα. Μια σειρά στοιχείων για την αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο την Τρίτη, καθώς και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό την Τετάρτη, θα είναι καθοριστικά για τη στερλίνα. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve, που δημοσιεύονται επίσης την Τετάρτη, θα μπορούσαν να προσελκύσουν μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι συνήθως, δεδομένης της στροφής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας προς λιγότερη επικοινωνία και περιορισμένη μελλοντική καθοδήγηση.

Στερλίνα

Τα τριμηνιαία και μηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσαν ότι η οικονομία αναπτυσσόταν με έναν ικανοποιητικό ρυθμό περίπου 1,5% ετησίως την περίοδο κατά την οποία ο Andy Burnham ανέλαβε την πρωθυπουργία. Θα έχει ενδιαφέρον να φανεί αν αυτή η δυναμική θα διατηρηθεί και στο τρίτο τρίμηνο του 2026, όταν πλέον η κυβέρνησή του θα μπορεί να πιστωθεί ή να χρεωθεί την εξέλιξη της οικονομίας. Τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας θα είναι κρίσιμα για την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας σχετικά με το αν θα αυξήσει τα επιτόκια μέσα στο 2026. Εμείς εξακολουθούμε να εκτιμούμε ότι δεν θα το κάνει και η αγορά φαίνεται να συγκλίνει σταδιακά προς αυτή την άποψη. Αναμένουμε ότι ο δομικός υποδείκτης πληθωρισμού θα συνεχίσει να συγκλίνει προς τον στόχο της κεντρικής τράπεζας, υποχωρώντας ελαφρώς στο 2,5% σε ετήσια βάση.

Ευρώ

Η θετική δυναμική της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο, σε συνδυασμό με τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες ενδέχεται να ενταθούν λόγω της χαμηλής στάθμης του Ρήνου και της επίδρασής της στο κόστος μεταφορών, οδηγούν τις αγορές να προεξοφλούν με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα ακόμη μία αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Συμφωνούμε με αυτή την εκτίμηση, η οποία αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούμε να προβλέπουμε σταδιακή ενίσχυση του ευρώ έως το 2027. Αυτή την εβδομάδα, μια ισχυρή ανακοίνωση των PMI, συμβατή με σταθερή ανάπτυξη, καθώς και τα στοιχεία για τους συμφωνημένους μισθούς του δεύτερου τριμήνου, που αναμένεται να δείξουν νέα αύξηση, θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω την άποψή μας.

Δολάριο ΗΠΑ

Τόσο η ζήτηση όσο και οι πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ φαίνεται να αποκλιμακώνονται. Οι μηνιαίες ενδείξεις του δομικού πληθωρισμού έχουν διαμορφωθεί κατά μέσο όρο περίπου στο 0,2% από την έναρξη του πολέμου, επίπεδο συμβατό με ετήσιο ρυθμό λίγο υψηλότερο από το 2%, χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις μετάδοσης από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας. Παρότι δεν εμπιστευόμαστε πλήρως τις έρευνες για την αγορά εργασίας, πιο απτά στοιχεία, όπως οι λιανικές πωλήσεις, φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη σταδιακή επιβράδυνση της ζήτησης. Απομένουν μόλις μία έκθεση για την αγορά εργασίας και μία για τον πληθωρισμό πριν από τη συνεδρίαση της Federal Reserve τον Σεπτέμβριο. Θεωρούμε απίθανο τα στοιχεία να εκπλήξουν προς τα πάνω σε βαθμό ώστε τα πιο επιθετικά μέλη της Fed να μπορέσουν να επιβάλουν αύξηση επιτοκίων, οπότε και παραμένουμε στην εκτίμησή μας ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα.

*ο Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

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