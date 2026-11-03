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Με τις ενδιάμεσες εκλογές να είναι σε εξέλιξη, ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Το αν η ανησυχία τους είναι δικαιολογημένη είναι ένα άλλο ζήτημα.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες επενδυτές — το 48% — δήλωσαν ότι ανησυχούν για την πιθανή επίδραση των σημερινών ενδιάμεσων εκλογών στην αγορά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Morgan Stanley Wealth Management.

Ξεχωριστά, το Nationwide Retirement Institute διαπίστωσε ότι το 56% των ερωτηθέντων επενδυτών δήλωσαν ότι αισθάνονται μεγαλύτερη ανησυχία λόγω των εκλογών, ενώ το 75% πιστεύει ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τα μακροπρόθεσμα οικονομικά τους σχέδια.

«Αυτό το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, οι ενδιάμεσες εκλογές ήταν πιθανώς το πρώτο θέμα συζήτησης σε σχεδόν κάθε συνάντηση με πελάτες που είχα», δήλωσε στο CNBC ο Τζον Μάλεν, πρόεδρος και CEO της Parsons Capital Management.

Αν και είναι αδύνατο να προβλεφθεί πώς θα συμπεριφερθούν οι αγορές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, τα ιστορικά στοιχεία προσφέρουν κάποια εικόνα για την πορεία των μετοχών κατά τη διάρκεια προηγούμενων ενδιάμεσων εκλογών.

Ιστορικά, οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν αποβεί δυσμενείς για το κόμμα του Προέδρου, το οποίο έχει κερδίσει έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόνο σε τρεις τέτοιες εκλογές από το 1906, σύμφωνα με ανάλυση του Μάικλ Τάουνσεντ, διευθύνοντος συμβούλου νομοθετικών και ρυθμιστικών υποθέσεων της Charles Schwab.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί φαίνονται να έχουν το προβάδισμα για να αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι Δημοκρατικοί φαίνεται επίσης να έχουν ένα μικρό προβάδισμα για να κερδίσουν τη Γερουσία.

Εάν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο τουλάχιστον ενός σώματος του Κογκρέσου, το αποτέλεσμα θα είναι μια διαιρεμένη κυβέρνηση αντί για την ενιαία κυβέρνηση.

Μια ανάλυση της απόδοσης του δείκτη S&P 500 τα τελευταία 50 χρόνια από την Janus Henderson δείχνει αυξημένη μεταβλητότητα της αγοράς όταν η εξουσία στην Ουάσιγκτον είναι μοιρασμένη μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, αλλά μικρή διαφορά στις ετήσιες αποδόσεις των τιμών υπό ενιαία ή διαιρεμένη κυβέρνηση — 8,73% και 9,24%, αντίστοιχα.

«Η υψηλότερη μεταβλητότητα κατά τα έτη με καταμερισμένη εξουσία ενδέχεται να οφείλεται στην αβεβαιότητα των πολιτικών, αλλά ένα αντίθετο επιχείρημα είναι ότι η καταμερισμένη εξουσία ενδεχομένως προστάτευε τους ψηφοφόρους — και την οικονομία — από ορισμένες από τις πιο φιλόδοξες προθέσεις ενός μόνο κόμματος», ανέφερε το στέλεχος της εταιρείας Σεθ Μάγιερ, τονίζοντας πως «εν ολίγοις, το πολιτικό αδιέξοδο μπορεί να είναι θετικό».

Εν τω μεταξύ, η μεταβλητότητα της χρηματιστηριακής αγοράς τείνει να είναι υψηλότερη τα έτη των ενδιάμεσων εκλογών, ιδίως τους μήνες που προηγούνται των εκλογών, σύμφωνα με ανάλυση της Capital Group.

Όσον αφορά την πορεία της οικονομίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα. Σε 19 εκλογές από το 1950 έως το 2022, η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνθηκε σε 9 εξ αυτών, επιβραδύνθηκε σε εννέα και παρέμεινε σταθερή σε μία, σύμφωνα με έκθεση.

Ο πληθωρισμός υποδεικνύει και αυτός ανάμεικτα αποτελέσματα, αφού μειώθηκε σε 11 από τα 19 έτη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και αυξήθηκε σε οκτώ. Ωστόσο, ο μέσος πληθωρισμός παρέμεινε σχετικά σταθερός, υποχωρώντας από περίπου 3,63% τα έτη των ενδιάμεσων εκλογών σε 3,56% το επόμενο έτος.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι επενδυτές μπορεί να επιθυμούν να μετατοπίσουν τις τοποθετήσεις τους, αναπροσαρμόζοντας τα χαρτοφυλάκιά τους. Οι επενδυτές που είναι νευρικοί και ενδέχεται να μην μπορούν να αντέξουν τη μεταβλητότητα ίσως θα πρέπει να επανεκτιμήσουν το επίπεδο κινδύνου του χαρτοφυλακίου τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι συνάδει με το επίπεδο άνεσής τους και τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους τους.

Παρά ταύτα, η πραγματοποίηση μεγάλων κινήσεων μπορεί να ανατρέψει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική τους στρατηγική.

«Αν κάνετε πάρα πολλές αλλαγές και απομακρυνθείτε από αυτό που έχει αποδώσει για εσάς, διατρέχετε τον κίνδυνο να απογοητευτείτε αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως περιμένετε», δήλωσε ο Μάλεν.