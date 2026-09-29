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Yπάρχουν ορισμένοι τεχνικοί λόγοι που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε δίκιο όταν δήλωσε ότι «εγώ είμαι το καζίνο».

Όχι μόνο η ανοδική δυναμική φαίνεται να έχει στραφεί προς το ιαπωνικό γιεν και μακριά από το δολάριο ΗΠΑ, αλλά διαμορφώνεται και ένα μοτίβο στο διάγραμμα, γνωστό με την απειλητική ονομασία «σταυρός του θανάτου» (death cross) που υποδηλώνει ότι η ραγδαία ανοδική τάση στην ισοτιμία δολαρίου-γιεν, η οποία απειλούσε την ιαπωνική οικονομία και δεν είναι επιθυμητή από την κυβέρνηση Τραμπ, ενδέχεται να έχει πράγματι αντιστραφεί.

Οι «σταυροί θανάτου» δεν είναι απαραίτητα θετικά σήματα για το χρονισμό των κινήσεων στην αγορά, αλλά συμβάλλουν στην ενίσχυση της ιδέας ότι μπορεί να έχει ξεκινήσει μια νέα τάση. «Μας αρέσει να λέμε ότι κάθε σημαντική πτωτική κίνηση ξεκινά με έναν σταυρό θανάτου, αλλά δεν οδηγεί κάθε σταυρός θανάτου σε σημαντική πτώση», ανέφερε ο Άρι Γουόλντ, επικεφαλής τεχνικής ανάλυσης στην Oppenheimer & Co., σε σχόλια προς το MarketWatch.

Πρόσφατα, η ισοτιμία δολαρίου-γιεν υποχώρησε κατά 1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τριών εβδομάδων — με τον Μπέσεντ να τονίζει την «επιθυμία ενός ισχυρού γιεν», κάτι που προωθεί η Τράπεζα της Ιαπωνίας. Η πώληση ήρθε την κατάλληλη στιγμή στα διαγράμματα για να προσφέρει περαιτέρω ενδείξεις ότι η ανοδική τάση διάρκειας 17 μηνών ενδέχεται να έχει σπάσει. Καθώς το γιεν ενισχύεται έναντι του δολαρίου, η ισοτιμία δολαρίου-γιεν υποχωρεί.

Όταν η κυβέρνηση ζητά από τους επενδυτές να σταματήσουν να αγοράζουν κάτι, μπορεί να δημιουργήσει ένα σχεδόν προκλητικό ενδιαφέρον να γίνει ακριβώς το αντίθετο, καθώς αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι υπεύθυνοι έχουν λόγο να πιστεύουν ότι η άνοδος θα συνεχιστεί, εκτός αν παρέμβουν άμεσα στην αγορά για να την σταματήσουν.

Η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα όπου η κυβερνητική παρέμβαση απέτυχε, ακόμη και θεαματικά, να σταματήσει τις αγορές — όπως η κατάρρευση της βρετανικής λίρας το 1992 και η ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1990, καθώς και οι πρόσφατες προσπάθειες του Μπέσεντ να επιβραδύνει την άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου.

Έτσι, όταν το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ συνεργάστηκε με την Τράπεζα της Ιαπωνίας για να ανακόψει τη συνεχιζόμενη άνοδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου-γιεν στα τέλη Ιουλίου, πολλοί πίστευαν ότι, αν και η ισοτιμία ενδέχεται να υποχωρήσει αρχικά, οι θεμελιώδεις παράγοντες που την οδήγησαν σε αυτό το επίπεδο θα επανέλθουν και η τιμή θα συνεχίσει σύντομα την πορεία της.

Ωστόσο, μετά από μια σύντομη περίοδο ενίσχυσης, το ζεύγος νομισμάτων υπέπεσε στις 3 Σεπτεμβρίου κάτω από μια γραμμή τάσης που παρακολουθούσε την ανάκαμψη από τα χαμηλά του Απριλίου του 2025. Οι αγοραστές επενέβησαν για άλλη μια φορά και η ισοτιμία ανέβηκε ξανά για να δοκιμάσει τη γραμμή τάσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε πράγματι σπάσει. Η πτώση λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την προσπάθεια της ισοτιμίας δολαρίου-γιεν να επιστρέψει πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, τον οποίο πολλοί αναλυτές θεωρούν ως διαχωριστική γραμμή μεταξύ μακροπρόθεσμων ανοδικών και πτωτικών τάσεων.

«Η σημερινή αποτυχία στον κινητό μέσο όρο 200 ημερών αφήνει το ζεύγος νομισμάτων ευάλωτο σε μια δοκιμή της στήριξης στα 152, κοντά στα χαμηλά του 2026», ανέφερε ο Γουόλντ. Εξ αυτού, ακολουθεί το «death cross».

Αυτό το μοτίβο εμφανίζεται όταν ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών διασταυρώνεται προς τα κάτω με τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Αυτό θεωρείται ότι σηματοδοτεί το σημείο όπου μια βραχυπρόθεσμη πτώση μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμη πτωτική τάση.

Με βάση τις τρέχουσες τάσεις του κινητού μέσου όρου 50 ημερών (50-DMA) και του κινητού μέσου όρου 200 ημερών (200-DMA) του ζεύγους δολαρίου-γιεν, η διασταύρωση αναμένεται να συμβεί πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Αυτό θα σηματοδοτούσε το πρώτο «death cross» για το ζεύγος νομισμάτων από τις 25 Μαρτίου 2025.

Μετά την εμφάνιση αυτή, οι τιμές υποχώρησαν κατά 6% ακόμη, πριν φτάσουν στο κατώτατο σημείο περίπου ένα μήνα αργότερα.

Ωστόσο, το προηγούμενο «death cross» είχε εμφανιστεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2024, και οι τιμές έφτασαν στο κατώτατο σημείο τους μια εβδομάδα αργότερα, μετά από πτώση μόλις 1,8%.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γουόλντ της Oppenheimer πιστεύει ότι, στο τρέχον τεχνικό πλαίσιο, το death cross «συνάδει με μια γενική απώλεια δυναμικής» και «ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ μιας αντιστροφής της τάσης».

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