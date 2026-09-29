Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η απότομη άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών, χωρίς ωστόσο οι επιπτώσεις να είναι ίδιες για ολόκληρη την αγορά, σύμφωνα με ανάλυση της UBS.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έχει αυξηθεί από 3,94% στα τέλη Φεβρουαρίου σε πάνω από 5,2% σήμερα, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στις πραγματικές αποδόσεις. Η πραγματική απόδοση έχει ανέβει από 1,68% σε 2,67% από τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της UBS, οι μετοχές έχουν καταφέρει να απορροφήσουν σχετικά καλά το υψηλότερο επίπεδο των αποδόσεων. Εκείνο που δυσκολεύονται περισσότερο να διαχειριστούν είναι η ταχύτητα της ανόδου τους.

Το πρόβλημα είναι η ταχύτητα της ανόδου

Τα στοιχεία της UBS δείχνουν ότι από τις αρχές Μαρτίου, κατά τις εβδομάδες στις οποίες αυξανόταν η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς, ανοδικά κινούνταν κατά μέσο όρο μετοχές που αντιπροσώπευαν μόλις το 42% της στάθμισης του MSCI Europe.

Αντίθετα, στις εβδομάδες κατά τις οποίες οι αποδόσεις υποχωρούσαν, το αντίστοιχο ποσοστό έφθανε στο 64%.

Σύμφωνα με την UBS, εφόσον απομονωθεί η μεταβολή του ίδιου του χρηματιστηριακού δείκτη, κάθε επιπλέον άνοδος κατά 10 μονάδες βάσης στην απόδοση του 10ετούς περιορίζει κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα το ποσοστό των μετοχών που συμμετέχουν στην άνοδο της αγοράς.

Με άλλα λόγια, οι υψηλότερες αποδόσεις δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη σε γενικευμένη πτώση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Αντίθετα, περιορίζουν το εύρος της ανόδου, με ολοένα λιγότερες μετοχές να καταφέρνουν να κινηθούν θετικά.

Πότε οι υψηλές αποδόσεις γίνονται πρόβλημα

Καθοριστική, σύμφωνα με την UBS, είναι η συνδυαστική επίδραση του ύψους των αποδόσεων και της ταχύτητας με την οποία αυτές αυξάνονται.

Όταν η απόδοση του 10ετούς βρισκόταν κάτω από το 3%, ακόμη και μία εβδομαδιαία άνοδος άνω των 20 μονάδων βάσης συνοδευόταν από κέρδη σε μετοχές που αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 57% του δείκτη. Σε εκείνο το περιβάλλον, η άνοδος των αποδόσεων ερμηνευόταν από τους επενδυτές κυρίως ως ένδειξη ισχυρότερης οικονομικής ανάπτυξης.

Η εικόνα αλλάζει αισθητά όταν οι αποδόσεις κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα.

Με το 10ετές μεταξύ 4% και 4,5%, περίπου το 60% της αγοράς κινούνταν ανοδικά τις εβδομάδες υποχώρησης των αποδόσεων. Όταν, όμως, οι αποδόσεις αυξάνονταν περισσότερο από 20 μονάδες βάσης μέσα σε μία εβδομάδα, το ποσοστό αυτό περιοριζόταν περίπου στο 30%.

Ακόμη και πάνω από το 4,5%, πάντως, το ίδιο το επίπεδο της απόδοσης δεν είναι από μόνο του ιδιαίτερα επιβαρυντικό, σύμφωνα με την UBS. Η μεγαλύτερη ζημιά προκαλείται από τις απότομες εβδομαδιαίες αυξήσεις.

Όσο αυξάνεται το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των μελλοντικών εταιρικών κερδών, τόσο υψηλότερος γίνεται ο πήχης που πρέπει να ξεπεράσουν οι επιχειρήσεις για να παραμείνουν ελκυστικές στους επενδυτές. Έτσι, κάθε νέα αύξηση των αποδόσεων απαιτεί ισχυρότερη δυναμική κερδοφορίας ώστε να αντισταθμιστεί η πίεση στις αποτιμήσεις.

UBS: Οι αποδόσεις ανεβαίνουν για τον «σωστό λόγο»

Παρά τις πιέσεις στις αποτιμήσεις, η UBS επισημαίνει ότι αυτή τη φορά οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται για τον «σωστό λόγο».

Κατά την τράπεζα, η κίνηση δεν οφείλεται πρωτίστως σε μια απότομη αύξηση του ασφαλίστρου διάρκειας ούτε σε έναν νέο φόβο για τον πληθωρισμό. Αντίθετα, αντανακλά την ενίσχυση και τη διεύρυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Για πρώτη φορά εδώ και μία γενιά, σύμφωνα με τους αναλυτές, αρχίζει να διαμορφώνεται ένας ευρύς κύκλος επέκτασης της βιομηχανικής παραγωγικής δυναμικότητας, ο οποίος εκτείνεται ταυτόχρονα σε τομείς όπως η άμυνα, ο εξοπλισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι υποδομές και η ηλεκτρική ενέργεια.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αποδόσεις των ομολόγων, καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα συνδέεται με ταχύτερη κυκλοφορία του χρήματος σε σχέση με τον τομέα των υπηρεσιών.

Όπως σημειώνει η UBS, οι αγορές πέρασαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες σε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον και επομένως δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στην αποτίμηση του νέου αυτού καθεστώτος.

Ποιες μετοχές προτιμά η UBS

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές της UBS στρέφουν την προσοχή τους σε εταιρείες των οποίων οι μετοχές εμφανίζουν μικρότερη ευαισθησία στην άνοδο των αποδόσεων, διαθέτουν χαμηλότερες αποτιμήσεις και ταυτόχρονα παρουσιάζουν μεγαλύτερη έκθεση στον οικονομικό κύκλο και στην ανάπτυξη των κερδών.

Η κρίσιμη διάκριση, σύμφωνα με την τράπεζα, δεν βρίσκεται απλώς μεταξύ κυκλικών και αμυντικών μετοχών.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν τα κέρδη μιας εταιρείας επιταχύνονται αρκετά γρήγορα και η αρχική της αποτίμηση είναι αρκετά χαμηλή, ώστε να αντισταθμίζεται η συμπίεση των πολλαπλασιαστών αποτίμησης που προκαλούν οι υψηλότερες αποδόσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η UBS εκτιμά ότι οι κυκλικές μετοχές αξίας (cyclical value) συνδυάζουν και τα δύο χαρακτηριστικά: σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις και μεγαλύτερη δυνατότητα επιτάχυνσης της κερδοφορίας.

Διαβάστε ακόμη

Το ενεργειακό θρίλερ της Ευρώπης επιστρέφει στην καρδιά του χειμώνα – Το φυσικό αέριο, οι αποθήκες και η μάχη για το LNG

Υδρα: Πωλείται για 4,49 εκατ. δολάρια το ιστορικό σπίτι του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα με θέα το Αιγαίο

La Perla: Η μικρή πανσιόν που έγινε το θρυλικό ξενοδοχείο κάτω από τους Δολομίτες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ