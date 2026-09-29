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Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων τροφοδοτεί τις αμφιβολίες σχετικά με την άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι δημοσιονομικοί και οι πληθωριστικοί κίνδυνοι προκαλούν ρωγμές σε μια οικονομία που μέχρι τώρα είχε δείξει ανθεκτικότητα.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 έχει σημειώσει άνοδο 8% φέτος, υπολειπόμενος σε σχέση με την άνοδο 13% του S&P 500. Αυτή η απόκλιση έχει διευρυνθεί πρόσφατα, καθώς οι αποδόσεις κινήθηκαν προς υψηλά επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Οι εξελίξεις αυτές αντιβαίνουν στην ιστορική τάση, καθώς οι ευρωπαϊκές μετοχές που εστιάζουν στην αξία είναι γενικά ελκυστικές σε μια εποχή που οι υψηλότερες αποδόσεις απειλούν τις προοπτικές των μετοχών ανάπτυξης, όπως αυτές του τεχνολογικού κλάδου. Οι τελευταίες κυριαρχούν περισσότερο στις ΗΠΑ και την Ασία και τείνουν να υποαποδίδουν καθώς τα επιτόκια ανεβαίνουν, επειδή τα μελλοντικά τους κέρδη χάνουν την αξία τους για τους επενδυτές σήμερα.

Ωστόσο, κατά το τελευταίο έτος παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη αλλαγή στην ευπάθεια των ευρωπαϊκών μετοχών έναντι των αποδόσεων των ομολόγων. Στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg δείχνουν ότι η ευαισθησία του δείκτη Stoxx 600 στο 10-year euro swap rate έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το 2026 σε σύγκριση με τα προηγούμενα πέντε έτη, εξαιρουμένων των ακραίων εβδομαδιαίων διακυμάνσεων.

Για τους επενδυτές, ο παράγοντας που καθορίζει τις αποδόσεις των ομολόγων είναι καθοριστικός για την κατεύθυνση που θα πάρουν οι μετοχές από εδώ και πέρα.

Τα τελευταία στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα εξακολουθούν να είναι ισχυρά και οι αναλυτές αναθεωρούν περαιτέρω προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τα εταιρικά κέρδη. Από την άλλη πλευρά, ο πόλεμος στο Ιράν έχει ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου, έχει πυροδοτήσει ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού και έχει οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες σε πιο επιθετική στάση. Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια αυτό το μήνα, ενώ οι επενδυτές swaps προεξοφλούν τρεις ακόμη αυξήσεις έως τον Απρίλιο.

Εξίσου ανησυχητική είναι η ραγδαία αύξηση των δημόσιων δαπανών και η σημαντική πολιτική αβεβαιότητα. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου έχει ανέλθει σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, εν μέρει λόγω των εκλογικών νικών τoυ AfD. Στη Γαλλία, η συζήτηση εν όψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους κυριαρχείται όλο και περισσότερο από σχέδια για την αντιμετώπιση βαθιά ριζωμένων οικονομικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός δημοσιονομικού ελλείμματος άνω του 5% του AEΠ.

Στην UBS Group AG, ο στρατηγικός αναλυτής Γκέρι Φάουλερ συνιστά να παραμείνουν οι επενδυτές σε ευρωπαϊκούς κλάδους που εκτίθενται στον οικονομικό κύκλο, καθώς η ανάπτυξη βελτιώνεται.

Οι τράπεζες συνεχίζουν επίσης να παρουσιάζουν θετική εικόνα, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια έχουν άμεσο αντίκτυπο στα καθαρά έσοδα από τόκους. Ο τομέας συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των κλάδων με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην περιοχή και έχει καλύψει τη διαφορά από την άνοδο των αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων φέτος, αφού υστερούσε από το 2022. Οι επενδυτές πιστεύουν ότι η δυναμική κερδοφορίας σημαίνει ότι η ανοδική πορεία δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Μια ανησυχία μεταξύ επενδυτών είναι η απειλή που αποτελεί για την Ευρώπη η αύξηση του κόστους της ενέργειας. Ενώ η άνοδος της τιμής του πετρελαίου έχει ενισχύσει τα κέρδη σε τομείς που σχετίζονται με τις πρώτες ύλες φέτος, μια παρατεταμένη αύξηση θα μετακυλιστεί στους λογαριασμούς φυσικού αερίου το χειμώνα, δημιουργώντας κίνδυνο για τις καταναλωτικές δαπάνες. Αυτό θα επιβαρύνει περαιτέρω τομείς όπως τα είδη πολυτελείας, τα αυτοκίνητα και το λιανικό εμπόριο.

«Η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στις υψηλότερες τιμές ενέργειας και διαθέτει περιορισμένη δομική δυναμική κερδών σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και ορισμένες αναδυόμενες αγορές», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της ING, Σάιμον Βίρσμα. «Πρόσφατα υποβαθμίσαμε την Ευρώπη ακριβώς για αυτούς τους λόγους».

Μέχρι στιγμής, το επενδυτικό κλίμα έχει στηριχθεί από πιο αισιόδοξες προοπτικές για τα κέρδη. Ένας δείκτης της Citigroup Inc. έδειξε ότι περισσότεροι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω παρά προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για 22 συνεχόμενες εβδομάδες.

Ωστόσο, ο ρυθμός των αναθεωρήσεων προς τα πάνω επιβραδύνεται, και οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση θα έθετε υπό αμφισβήτηση την άνοδο του Stoxx 600 προς το τέλος του έτους.

«Τα κέρδη είναι πολύ ανθεκτικά, και αυτό καθιστά τις μετοχές πολύ πιο ανθεκτικές στις διακυμάνσεις των αποδόσεων των ομολόγων», δήλωσε η Σόφι Χιουν, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην BNP Paribas Asset Management του Bloomberg TV. «Αλλά αν η δυναμική των κερδών αρχίσει να αντιστρέφεται, αν αρχίσουν οι υποβαθμίσεις, τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν άσχημη τροπή».

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