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Η Wall Street εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιεί το «όνομα» του Άγιου Βασίλη κατά τρόπο… ασεβή. Αν η φετινή χρονιά είναι όπως οι προηγούμενες, στην πραγματικότητα, οι αναλυτές σύντομα θα αρχίσουν να χαρακτηρίζουν κάθε άνοδο, όσο μικρή κι αν είναι, ως «άνοδο του Άγιου Βασίλη».

Μην τους πιστεύετε. Η μόνη bull market του Άγιου Βασίλη που έχει στατιστική σημασία δεν ξεκινά παρά μόνο τα Χριστούγεννα.

Φυσικά, οι αναλυτές δεν επικεντρώνονται στα στατιστικά στοιχεία όταν χαρακτηρίζουν κάθε άνοδο ως «άνοδο του Άγιου Βασίλη», αλλά ασχολούνται με τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Είναι εξίσου αναίσχυντοι με τους λιανοπωλητές που, κάθε χρόνο όλο και νωρίτερα, αρχίζουν να εκθέτουν τα χριστουγεννιάτικα προϊόντα τους.

Ανάλυση του MarketWatch υποστηρίζει πως η χρηματιστηριακή αγορά θα σημειώσει αναπόφευκτα άνοδο σε κάποιο σημείο από τώρα μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, για να αξίζουν αυτές οι αναρτήσεις την «υπογραφή» του Άγιου Βασίλη, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ανόδου σε αυτή τη διμηνιαία περίοδο σε σχέση με τους άλλους μήνες του έτους.

Για να ελέγξει αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, αναλυτής υπολόγισε το μέγιστο δυνατό δυναμικό ανόδου για κάθε μήνα. Μέτρησε τον δείκτη Dow Jones Industrial Average (DJIA) από το χαμηλότερο κλείσιμο του εκάστοτε μήνα έως το υψηλότερο κλείσιμο του επόμενου μήνα. Αυτός ο υπολογισμός θα πρέπει να αποτυπώνει αν υπάρχει ασυνήθιστα μεγάλο δυναμικό ανόδου στους δύο τελευταίους μήνες του έτους.

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κατά μέσο όρο, από τη δημιουργία του DJIA στα τέλη της δεκαετίας του 1890, το δυναμικό ανόδου για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου δεν διαφέρει από τον μέσο όρο όλων των μηνών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγορά δεν θα σημειώσει άνοδο από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα· απλώς σημαίνει ότι, αν συμβεί, δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιο Βασίλη.

Η άνοδος με στατιστική σημασία καλύπτει την περίοδο από τα Χριστούγεννα έως τη δεύτερη ημέρα του Ιανουαρίου.

Από το 1896, ο DJIA κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει σημειώσει άνοδο στο 77% των περιπτώσεων, με μέσο κέρδος για όλα τα έτη 1,5%. Αντίθετα, ο DJIA έχει σημειώσει άνοδο στο 56% των περιπτώσεων σε όλες τις παρόμοιες περιόδους ίδιας διάρκειας και έχει αποφέρει μέσο κέρδος κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων 0,2%. Αυτές οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο εμπιστοσύνης 95% που χρησιμοποιούν συχνά οι στατιστικολόγοι για να προσδιορίσουν αν ένα μοτίβο είναι γνήσιο.

Το συμπέρασμα της ανάλυσής είναι πως οι επενδυτές πρέπει να είναι υπομονετικοί. Το μόνο ράλι του Άγιου Βασίλη που μετράει πραγματική στην αγορά δεν θα λάβει χώρα πριν τα Χριστούγεννα.