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Οι συναλλαγές αρμπιτράζ σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, ιδίως σε συγκεκριμένους τομείς της ευρωπαϊκής αγοράς, αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες απόψεις των αναλυτών. Οι επενδυτές πρέπει να καταλάβουν το γιατί.

Η Vistry βρίσκεται στην κορυφή, με shorts που αντιπροσωπεύουν το 16,7% του μετοχικού της κεφαλαίου και τη συμμετοχή δεκαοκτώ αμοιβαίων κεφαλαίων, ακολουθούμενη από τη Saipem με 13,8% και τη συμμετοχή δέκα αμοιβαίων κεφαλαίων. Ωστόσο, η Saipem έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 90% από την 1η Ιανουαρίου, η καλύτερη απόδοση με διαφορά στον ευρωπαϊκό τομέα των υπηρεσιών πετρελαίου.

Ακολουθούν οι Ibstock, Akzo Nobel, SBB Norden, Valeo, Renault, Ubisoft, NKT, Viridien, Elekta και Stellantis. Δεν αποτελούν όλες στόχο shorting για τους ίδιους λόγους, σύμφωνα με την marketscreener.

Vistry και Ibstock

Η Vistry, βρετανική κατασκευαστική εταιρεία κατοικιών, πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Τον Οκτώβριο του 2024, παραδέχτηκε ότι είχε υποτιμήσει τα κατασκευαστικά κόστη σε διάφορα έργα στη νότια Αγγλία, με αντίκτυπο 165 εκατ. λιρών κατανεμημένο σε τρία έτη, και έχασε πάνω από 1 δισ. λίρες σε κεφαλαιοποίηση.

Το πρόβλημα πηγάζει από το επιχειρηματικό της μοντέλο. Η Vistry μετατόπισε τις δραστηριότητές της προς κατασκευαστικές συνεργασίες με θεσμικούς ιδιοκτήτες ακινήτων και τοπικές αρχές, πωλώντας τουλάχιστον το ήμισυ των κατοικιών πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή. Οι συμβάσεις αυτές είναι σταθερής τιμής. Όταν τα κόστη αυξάνονται, η εταιρεία δεν μπορεί να τα μετακυλήσει.

Φέτος, ο όμιλος προειδοποίησε για ζημίες 30 εκατ. λιρών στο α’ εξάμηνο και η μετοχή της έπεσε κατά 12% σε μία μόνο συνεδρίαση. Ο οικονομικός διευθυντής της ανακοίνωσε την αποχώρησή του την ίδια ημέρα.

Δεκαοκτώ επενδυτικά κεφάλαια υποστηρίζουν, επομένως, την ίδια θέση, ο μεγαλύτερος αριθμός στην κατάταξη. Η Ibstock, η βρετανική κατασκευαστική εταιρεία, έχει δεκατρία. Οι short sellers δεν στοιχηματίζουν απλώς εναντίον μιας εταιρείας, αλλά εναντίον του βρετανικού τομέα κατασκευής κατοικιών.

Saipem και Akzo Nobel

Η Saipem απορροφά την Subsea 7 μέσω συγχώνευσης αποκλειστικά με ανταλλαγή μετοχών. Οι μέτοχοι της νορβηγικής εταιρείας θα λάβουν 6,688 μετοχές της Saipem για κάθε μία από τις μετοχές τους. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το β’ εξάμηνο του έτους, και η ενοποιημένη εταιρεία θα ονομαστεί Saipem7.

Για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αρμπιτράζ, η κίνηση είναι μηχανική. Αγοράζει μετοχές της Subsea 7, οι οποίες σήμερα διαπραγματεύονται κάτω από την αξία των 6,688 μετοχών της Saipem που θα παραλάβουν, και πραγματοποιεί short αυτών των μετοχών της Saipem για να εξασφαλίσει τη διαφορά τιμής. Θα εισπράξει τη διαφορά όταν ολοκληρωθεί η συγχώνευση, ανεξάρτητα από το αν η μετοχή ανέβει ή πέσει.

Αυτά τα δέκα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν καμία άποψη για τη Saipem. Απόδειξη είναι ότι η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 90% από την 1η Ιανουαρίου, την καλύτερη απόδοση στον ευρωπαϊκό τομέα των πετρελαϊκών υπηρεσιών.

Ο ίδιος μηχανισμός ισχύει και για την Akzo Nobel, η οποία συγχωνεύεται με την αμερικανική Axalta, επίσης μέσω συναλλαγής αποκλειστικά με μετοχές που εγκρίθηκε από τους μετόχους τον Αύγουστο. Η θέση short της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5,4% σε τρεις μήνες, παράλληλα με την πρόοδο της συναλλαγής.

Ένα τελευταίο σημείο αναφοράς. Το 10,6% του μετοχικού κεφαλαίου της δανικής NKT έχει γίνει short από μόλις δύο αμοιβαία κεφάλαια. Αυτή είναι η πιο συγκεντρωμένη θέση στη λίστα, το αντίθετο από τα δεκαοκτώ αμοιβαία κεφάλαια της Vistry. Ο αριθμός των εμπλεκόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη πιθανής συναίνεσης. Εδώ, αυτό δεν ισχύει απαραίτητα.

Αυτοκινητοβιομηχανία

Αφού εξαιρεθούν οι συναλλαγές αρμπιτράζ, ένας κλάδος κυριαρχεί στην υπόλοιπη κατάταξη. Η Valeo με 11,5%, η Renault με 11,4% —αύξηση 4,6 ποσοστιαίων μονάδων σε τρεις μήνες— και η Stellantis με 9,7% —αύξηση 5,1 μονάδων.

Αυτό αντανακλά τα όσα βιώνει ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έως τα σχέδια αναδιάρθρωσης. Οι θέσεις short δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σε διάστημα τριών μηνών, η Stellantis έχασε 27,0%, η Renault σημείωσε άνοδο 0,3% και η Valeo υποχώρησε 0,9%. Σε διάστημα ενός μήνα, η Stellantis σημείωσε πτώση 12,0%, η Renault 3,0% και η Valeo 11,7%.

Teleperformance

Το ποσοστό των μετοχών της Teleperformance που πωλήθηκαν μέσω shorting μειώθηκε από το 12,9% στο 5,9% του μετοχικού κεφαλαίου της σε τρεις μήνες, η μεγαλύτερη πτώση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Κατά την ίδια περίοδο, η μετοχή σημείωσε άνοδο περίπου 42%.

Τα επενδυτικά κεφάλαια στοιχημάτιζαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαλείψει την ανάγκη για τηλεφωνικά κέντρα. Η μετοχή ανέκαμψε και τα κεφάλαια μείωσαν τις θέσεις τους, είτε οικειοθελώς είτε υπό την πίεση απαιτήσεων margin calls.