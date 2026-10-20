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Κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς οι αγορές πετρελαίου βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο αντίρροπες δυνάμεις: τον κίνδυνο νέων ιρανικών επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ και την ανθεκτικότητα των εξαγωγών αργού από τον Περσικό Κόλπο.

Το διεθνές σημείο αναφοράς διαπραγματεύεται στα 109,83 δολάρια, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI), στο συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, βρισκόταν κοντά στα 103,94 δολάρια το βαρέλι.

Η νευρικότητα στις αγορές ενισχύεται από τις νέες προειδοποιήσεις της Τεχεράνης, την ώρα που οι πετρελαϊκές ροές από την περιοχή συνεχίζουν να ανακάμπτουν παρά τις εχθροπραξίες.

Ιράν: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή» από τον έλεγχο του Ορμούζ

Νέο μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιβάλει τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ προκειμένου να προστατεύσει την εθνική της ασφάλεια.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA, ο Αρέφ έκανε τις δηλώσεις τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τατζικιστάν με τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για χώρες που θεωρεί φιλικές.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «οι ΗΠΑ είναι πλέον υπεύθυνες για τη σημερινή κατάσταση και πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων και ενεργειακών υποδομών διατηρούν υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου.

Στο 80% των προπολεμικών επιπέδων οι πετρελαϊκές ροές

Παρά τη νέα ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο Fox News ότι οι πετρελαϊκές ροές έχουν ανακάμψει περίπου στο 80% των επιπέδων που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι εξίσου θετική για τα διυλισμένα προϊόντα, των οποίων οι μεταφορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς.

Η διαφοροποίηση αυτή εξηγεί εν μέρει γιατί οι τιμές των καυσίμων έχουν καταγράψει ακόμη ισχυρότερη άνοδο από εκείνη του αργού πετρελαίου.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι ανατιμήσεις στο ευρωπαϊκό ντίζελ, με τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να έχουν σημειώσει μεγάλη άνοδο.

Την ίδια στιγμή, το Brent έχει ενισχυθεί περίπου 80% από την αρχή του 2026, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζουν να προκαλούν διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Capital Economics: Οι κίνδυνοι παραμένουν ανοδικοί για τις τιμές

Παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά εξακολουθεί να είναι ευάλωτη σε νέες διαταραχές.

«Οι κίνδυνοι για τις τιμές του πετρελαίου βρίσκονται ξεκάθαρα προς την ανοδική κατεύθυνση», εκτιμά ο Χαμάντ Χουσεΐν, οικονομολόγος εμπορευμάτων της Capital Economics.

Όπως επισημαίνει, η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά πλοίων αυξάνει την πιθανότητα νέας μείωσης της προσφοράς.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών, ακόμη και εάν οι εξαγωγές από ορισμένους παραγωγούς της περιοχής συνεχίσουν να ανακάμπτουν.

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι κατά πόσο η βελτίωση της προσφοράς μπορεί να αντισταθμίσει τον διαρκή κίνδυνο νέων επιθέσεων στις θαλάσσιες μεταφορές και στις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ιράκ: Πάνω από 3,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως οι εξαγωγές

Στους παραγωγούς που έχουν αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές τους περιλαμβάνεται το Ιράκ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Πετρελαίου της χώρας, οι εξαγωγές έχουν ξεπεράσει τα 3,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.

Οι αποστολές βρίσκονται πλέον κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς το Ιράκ, μέλος του OPEC, προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις σε σχέση με τους περιφερειακούς δείκτες αναφοράς.

Η πολιτική αυτή έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ιρακινού αργού και στην ανάκαμψη των εξαγωγών, παρά τους κινδύνους που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

ΗΠΑ: Σχέδιο αξιοποίησης δεξαμενόπλοιων του «σκιώδους στόλου»

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αυξήσει τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Όπως δήλωσε ο Κρις Ράιτ, οι αμερικανικές αρχές επιτρέπουν την πώληση δεξαμενόπλοιων που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων, ώστε τα πλοία αυτά να μπορούν στη συνέχεια να μεταφέρουν νόμιμα αργό πετρέλαιο.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αύξηση της μεταφορικής χωρητικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πιέζει την προσφορά και ανεβάζει το κόστος των ναύλων.

Ο Αμερικανός υπουργός εκτίμησε ότι περίπου 1.600 πλοία αποτελούν μέρος του παγκόσμιου «σκιώδους στόλου», δηλαδή του λεγόμενου dark fleet.

Η αξιοποίηση μέρους αυτής της χωρητικότητας θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των περιορισμών που έχουν δημιουργηθεί στη μεταφορά πετρελαίου.

Προς το παρόν, πάντως, η αγορά εξακολουθεί να κινείται μεταξύ της βελτίωσης των εξαγωγών και του φόβου νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Με το Brent να παραμένει κοντά στα 110 δολάρια, οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας.